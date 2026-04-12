€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Traficul de mărfuri în porturile maritime din România a ajuns la 54,569 milioane de tone în 2025
Data publicării: 10:37 12 Apr 2026

Traficul de mărfuri în porturile maritime din România a ajuns la 54,569 milioane de tone în 2025
Autor: Giorgi Ichim

marfuri-naval marfa port - Foto: Freepik @tawatchai07

Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 54,569 milioane tone în anul 2025, iar transportul de containere a însumat 847.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Volumul de mărfuri încărcate s-a redus anul trecut cu 18,5%, iar cel al mărfurilor descărcate s-a majorat cu 2,1%.

În transportul pe căi navigabile interioare au fost înregistrate anul trecut 24,854 milioane tone. Transportul internaţional a scăzut cu 34,5%, în timp ce transportul naţional a înregistrat o creştere cu 14,5% faţă de anul 2024.

În transportul portuar maritim, porturile în care s-a desfăşurat cea mai intensă activitate în anul 2025 au fost Constanţa, cu o pondere de 95,8%, şi Galaţi, cu o pondere de 2,4%. A fost transportat cu preponderenţă tipul de încărcătură Vrac solid, care a însumat 28,421 milioane tone.

În 2025, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu Turcia (11,732 milioane tone) şi Egipt (4,089 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene cele mai mari cantităţi de mărfuri transportate au fost înregistrate în parteneriat cu Grecia (2,328 milioane tone) şi Spania (1,549 milioane tone).

Cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate, au fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 67,3%. În ceea ce priveşte
descărcările, ponderea cea mai mare a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, respectiv 34,6%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în anul 2025, au fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 68,0%. Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 35,3%.

În transportul pe căi navigabile interioare, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri au fost Constanţa, cu o pondere de 52,2%, şi Galaţi, cu o pondere de 10,6%.

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, care au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene, au înregistrat o pondere de 28,3%, în creştere faţă de perioada similară a anului precedent. Per total, Serbia a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în anul 2025, cu un nivel de 5,165 milioane tone.

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile interioare în anul 2025 a fost Cocs, rafinate din petrol, în proporţie de 21,0%. În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 63,7%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
