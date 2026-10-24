Dăncilă, la Forumul pentru Guvernanță Globală 2026 din China. A fost printre liderii internaționali care au avut ocazia unei prime interacțiuni cu Wang Yi, șeful diplomației chineze

Dăncilă

Din articol Viorica Dăncilă, prezentă la eveniment

Vineri a avut loc ceremonia de deschidere a Forumului pentru Guvernanță Globală 2026 din Noua Zonă Xiong’an, din provincia Hebei (China).

Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru al Afacerilor Externe, a participat la eveniment, a dat citire scrisorii adresate de președintele Xi Jinping și a susținut discursul principal.

Wang Yi a declarat că, în urmă cu un an, într-un moment crucial, când ordinea internațională de după cel de-al Doilea Război Mondial se confrunta cu provocări grave, iar guvernanța globală risca să regreseze dacă nu înregistra progrese, președintele Xi Jinping a lansat Inițiativa pentru Guvernanță Globală.

Potrivit acestuia, inițiativa a oferit o soluție adaptată vremurilor pentru reducerea deficitului de guvernanță și construirea împreună a unui viitor mai bun. În ultimul an, relevanța inițiativei a devenit mai evidentă, contribuția Chinei la îmbunătățirea guvernanței globale s-a remarcat tot mai mult, iar așteptările comunității internaționale ca Beijingul să joace un rol mai important au crescut.

Wang Yi a afirmat că transformările fără precedent într-un secol se accelerează, acțiunile unilaterale și practicile de intimidare se manifestă împotriva curentului general, iar deficitul de guvernanță continuă să crească. Cu toate acestea, tendința către o lume multipolară și democratizarea relațiilor internaționale nu poate fi oprită: „Trebuie să ne asumăm responsabilitățile mai activ și să acționăm mai ferm, pentru a transforma treptat în realitate viziunea conturată de Inițiativa pentru Guvernanță Globală”.

Viorica Dăncilă, prezentă la eveniment

România a fost prezentă la acest eveniment prin Viorica Dăncilă, fost premier al României.

„M-am bucurat să fiu printre liderii internaționali care au avut ocazia unei prime interacțiuni cu Wang Yi, șeful diplomației chineze, înaintea deschiderii sesiunii plenare a Forumului pentru Guvernanță Globală 2026, organizat la Xiong’an, în China.



Aproape 400 de participanți din peste 90 de țări și organizații internaționale s-au reunit pentru a discuta despre încrederea dintre state, schimbările care redesenează lumea și viitorul cooperării internaționale.

Am vorbit despre un lucru simplu: dincolo de marile strategii și declarații, contează ce se schimbă concret în viața oamenilor. România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută despre viitorul cooperării globale”, a spus Viorica Dăncilă pe Facebook.

Wang Yi a zis că anul acesta se împlinesc 55 de ani de la restabilirea locului legitim al Republicii Populare Chineze la ONU. În calitate de stat membru fondator al ONU și membru permanent al Consiliului de Securitate, China este dispusă să depună eforturi neîncetate, alături de toate țările lumii, pentru construirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai rațional.

La deschidere au participat aproape 400 de reprezentanți din peste 90 de țări, precum și din partea ONU și a altor organizații internaționale și regionale, provenind din mediile politic, strategic, academic, de afaceri și mass-media, alături de tineri lideri.

Printre participanți s-au numărat fosta președintă a Nepalului, Bidhya Devi Bhandari, fostul cancelar german Gerhard Schroder, fostul premier al Kârgâzstanului, Djoomart Otorbaev, fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Barham Salih, secretarul general adjunct al ONU, Guy Ryder, asistenta secretarului general al ONU și directoarea executivă a Direcției Executive a Comitetului pentru Combaterea Terorismului din cadrul Consiliului de Securitate, Natalia Gherman, precum și expertul independent al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru promovarea unei ordini internaționale democratice și echitabile, George Katrougalos.