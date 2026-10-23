Bogdan Chirieac: Cine lipsește din Guvernul Luca Niculescu / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Cine lipsește din Guvernul Luca Niculescu?

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că Victor Ponta ar fi fost potrivit pentru un post important în actualul Guvern. El a zis că experiența de premier și cunoștințele despre economie și mediul privat ar fi fost un avantaj.

Într-un clip pe TikTok alături de Anca Murgoci, Bogdan Chirieac a vorbit despre rolul pe care Victor Ponta l-ar putea avea în gestionarea crizei din România.

„Victor Ponta. Este singurul care are experiență ca premier să scoată România din criză. În 2012 a făcut minuni”, a declarat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a zis că experiența acumulată de fostul premier, inclusiv în relația cu mediul privat, l-ar fi recomandat pentru o funcție importantă în Executiv.

„Este foarte bun ca om politic astăzi când vorbim. Are mare idee despre economie, a învățat cum este cu mediul privat. Era bine primit, să zicem așa, într-un post important în acest Guvern. Simt că el lipsește din acest Guvern”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Grupul parlamentar Uniți pentru România nu a condiționat votul de învestitură de participarea la guvernare.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului

S-au înregistrat 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi pentru învestirea Guvernului și 58 de voturi împotrivă.

Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu bile.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui Guvern, mulțumesc PSD pentru susținere. Mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest Guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi în opoziție. Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de Guvern. Prioritățile sunt cunoscute. România nu mai poate aștepta”, a spus el, marți, în plenul reunit al celor două Camere.

Luca Niculescu a vorbit despre importanța dialogului între instituții, menționând că membrii Guvernului se vor întâlni des cu parlamentarii.

„Așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent”, a declarat el.