Prima reacție a primarului din Voluntari, după ce Nicușor Dan a trimis la CCR legea privind declararea ca municipiu a orașului

Primarului orașului Voluntari. Sursa foto: Facebook Florentin Costel Pandele

Primarului orașului Voluntari, Florentin Costel Pandele, a venit cu o primă reacție după ce președintele Nicușor Dan a sesizat CCR cu privire la neconstituționalitatea Legii privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari.

Primarul orașului Voluntari, Florentin Costel Pandele, spune că a citit "cu uimire și mâhnire" comunicatul Administrației Prezidențiale, privind sesizarea Curții Constituționale privind legea votată de Parlamentul României care dispune declararea ca municipiu a orașului Voluntari.

El susține că "localitatea Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor" și cere "o analiză amănunțită a deciziei".

Solicitarea lui Florentin Costel Pandele

"Cer, din start, o analiză amănunțită a deciziei și să fie aplicată aceeași măsură orașului Voluntari, ca în cazul celorlalte localități din România care au devenit municipii în ultimii ani. În plus, situația din Voluntari este una mai aparte, fiind în zona metropolitană a Capitalei.

Sunt convins că președintele României, ca fost primar al Capitalei, știe realitatea localității noastre și că dezvoltarea orașului a fost majoră cel puțin în ultimul deceniu. În plus, situația demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București. Sunt peste 50.000 de unități locative pe raza localității. Există municipii în România care au între 8 și 15 mii de locuitori.

Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu. Noi am anunțat dinainte că nu vom majora, pentru că nu acesta are scopul demersului nostru", a transmis primarul orașului Voluntari într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

Ce beneficii ar avea orașul Voluntari dacă ar fi declarat municipiu, potrivit primarului

Potrivit lui, statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, "toate în interesul locuitorilor săi".

"Principalul avantaj ar fi accesul la finanțări europene. Multe axe din programele cu fonduri nerambursabile, cum este Programul Operațional Regional, sunt destinate exclusiv municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Ar fi o șansă pentru accesarea unor bugete considerabil mai mari pentru regenerare urbană, mobilitate (transport public electric, piste de biciclete) sau infrastructură.

Înțeleg că ni se reproșează că nu avem pe raza orașului sedii de universități și propriul depozit de deșeuri. Cu date, nu toate municipiile existente în România au astfel de facilități și, totuși, sunt municipii. Mai exact, din cele 103 municipii, doar circa 35 au filiale de universități și doar puțin peste 40 au depozit de deșeuri. Dacă discutăm strict de deșeuri, nici măcar București nu are propria groapă de gunoi.

De ce pe raza orașului nu sunt sedii de universități

Orașul Voluntari este lipit de Capitală, la granița cu Sectorul 1 și Sectorul 2, iar majoritatea Universităților sunt la distanță mică, 4 - 8 km, acesta fiind motivul pentru care nu au deschis sedii pe raza localității. De exemplu, Universitatea Tehnică de Construcții București și Academia de Poliție sunt aproape de limita orașului Voluntari, iar din centrul localității și până la Universitatea din București (cu facultăți specializate pe Litere, Matematică, Istorie, Chimie) sunt doar 7 km, cu legături permanente de transport public.

Cert este, însă, că Orașul Voluntari este un pol de dezvoltare locală și, fără modestie, una dintre localitățile din România care au cunoscut cea mai spectaculoasă și rapidă transformare în ultimii 26 de ani. Găzduiește numeroase companii naționale și multinaționale prestigioase (IT, bănci, auto, servicii), sedii ale ambasadelor sau reședințe ale ambasadorilor străini. De asemenea, are cea mai amplă rețea educațională din România, cu peste 30 de creșe, grădinițe, școli și licee, de stat și private, cu programe de before și after-school, masă caldă, inclusiv cele mai mari campusuri școlare american și britanic din țară.

Așadar, în calitate de primar al orașului Voluntari, solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari!", a mai transmis primarul orașului Voluntari.

De ce a fost atacată Legea la CCR

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov. Motivul principal invocat pentru această sesizare este faptul că în 2004, locuitorii din Voluntari au votat prin referendum pentru transformarea orașului în municipiu, iar în 2009 au susținut ideea ca localitatea să devină Sectorul 7 al Bucureștiului. Astfel, cel mai recent referendum este cel din 2009, nu cel din 2004.

"Deși cel mai recent demers supus consultării locuitorilor orașului Voluntari a fost cel din anul 2009 privind transformarea orașului în sectorul 7 al Capitalei, în anul 2026 a fost reluată procedura de declarare a orașului ca municipiu", se arată într-un comunicat emis de Administrația Prezidențială.

Precizăm că în urmă cu o lună, Senatul României a adoptat proiectul de lege prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, este declarat municipiu. Legea a trecut de Senat cu 90 de voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” și 3 abțineri.