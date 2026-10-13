Horoscop 2027. Trei zodii se pregătesc de schimbări memorabile

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După un 2026 plin de evenimente astrologice, iată că urmează un an care ne invită să găsim un nou sens al vieții.

Mai avem o bucată scurtă din 2026. Ce-i drept, una destul de provocatoare din punct de vedere astrologic. Amintim doar de retrogradările lui Venus și Mercur, tripla conjuncție Marte-Jupiter-Nodul Sud din Leu sau careul lui Lilith din Capricorn cu Saturn din Berbec. Dar ne pregătim de un 2027 care va fi unul de tranziție. Principalele tranzite din 2026 vor continua, în afară de cel al Jupiter care va trece din Leu în Fecioară.

Câteva semne zodiacale vor simți din plin anul viitor. Indiferent de vârstă, experiență sau etapa în care se află. Iată câteva detalii despre acestea.

Horoscop 2027 Leu/Ascendent în Leu

Nici 2026 nu a fost un an simplu pentru tine! Mai ales prima lui jumătate. De la finalul lui iunie, ai parte de tranzitul lui Jupiter(considerat Marele Benefic) în semnul tău, care va dura până pe 26 iulie 2027. Iar în perioada 21 februarie-1 aprilie, Marte va fi retrograd în semnul tău. Primele șase luni ale anului viitor se anunță a fi destul de agitate. Am putea spune că astrele îți oferă numeroase oportunități. Sau te țin în palme atunci cănd apar și evenimente neplăcute. Dar și tu va trebui să faci o serie de alegeri. Progresul nu va fi realizabil fără o renunțare din partea ta. Nu le poți avea chiar pe toate. Important este sâ îți setezi un obiectiv. Un loc de muncă mai bun, o casă mai confortabilă, grijă pentru bunăstarea organismului, o schimbare a atitudinii față de viață, o altă școală/diplomă, o familie, ieșirea dintr-o relație disfuncțională, găsirea unui partener potrivit. Și lista poate continua. În a doua parte a lui 2027, astrele vor fi cu ochii pe finanțele tale. Vei învăța să negociezi mult mai bine nu doar un salariu, ci și timpul sau energia.

Horoscop 2027 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Între 10 ianuarie - 21 februarie 2027, Marte va retrograda în semnul tău. Deci începi anul cu o perioadă de reevaluare. Vei fi invitat să descoperi și să accepți unele greșeli sau unde mai poți îmbunătăți anumite capitole. Ce-i drept, timpul nu va fi neapărat aliatul tău. Pentru că vei dori ca lucrurile să se întâmple mai repede, însă vei avea de așteptat mult și bine după rezultate. Marte, direct sau retrograd, vrea să fii asumat, să iei decizii pe baza propriei experiențe și să tranșezi acele situații care mai mult te țin pe loc. Darrrr, din 26 iulie, Jupiter(Marele Benefic) își începe tranzitul în semnul tău. Și îți promite și un sezon mai bun al vieții tale. Însă, binele acesta nu vine neapărat ca în povești. De aceea, este vital să nu opui rezistență schimbării. Pe plan profesional sau personal.

Horoscop 2027 Berbec/Ascendent în Berbec

În 2027, continui ce ai început în 2026. Cu Saturn și Neptun în propriul în semn, vei dizolva un capitol si vei construi altul. Marte, propriul guvernator, va retrograda din casa a șasea în a cincea, ceea ce înseamnă vei începe cu schimbări pe plan profesional, după care continui cu acela personal. Dacă vei fi dispus să înveți ceva nou, să îți îmbunătățești abilitățile, să devii competitiv, s-ar putea să urmeze unele oportunități. Saturn va aduce, în continuare, limitări și maturizare. Trebuie să devii mult mai conștient de trecerea timpului și de nevoile organismului. De asemenea, să nu uiți ceva! Ce vei începe în 2027 va fi de lungă durată!