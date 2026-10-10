Horoscop 10 octombrie 2026. Lună Nouă în Balanță. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Un eveniment astrologic menit să creeze poduri între oameni, idei și situații. Dar, Venus, guvernatoarea Balanței, este retrogradă și în careu cu Marte din Leu. Deci s-ar putea echilibrul din relațiile personale să fie amenințat. Orgoliile vor fi destul de inflamate.

Horoscop 10 octombrie 2026 Berbec

Relațiile și parteneriatele pot fi testate. De multe ori, orgoliul inflamat și tensiunile acumulate nu îți vor permite să acționezi cu luciditate.

Horoscop 10 octombrie 2026 Taur

Când vine vorba de sarcinile de la locul de muncă sau treburile gospodărești, vei întâmpina mai multe situații descurajante. Însă, nu trebuie să renunți!

Horoscop 10 octombrie 2026 Gemeni

Una dintre acele zile în care dramatismul nu îți poate aduce nimic bun. Interesele tale nu corespund întotdeauna și cu ale apropiaților.

Horoscop 10 octombrie 2026 Rac

Ai vrea să dedici timp suplimentar gospodăriei și familiei, însă vor apărea și cerințe din partea prietenilor sau a colegilor de muncă.

Horoscop 10 octombrie 2026 Leu

Deciziile luate astăzi vor avea la bază impulsivitatea. Poate și din cauza unor frustrări pe plan financiar sau amoros. Încearcă să te ai bine cu familia.

Horoscop 10 octombrie 2026 Fecioară

Sectorul financiar este activat. Mai ales când vine vorba de banii la comun. Vei purta mai multe discuții cu partenerul sau familia despre asta.

Horoscop 10 octombrie 2026 Balanță

Luna Nouă se petrece în semnul tău! Deci ai putea să îți acorzi mai multă atenție. Chiar dacă asta presupune cheltuieli suplimentare.

Horoscop 10 octombrie 2026 Scorpion

S-ar putea ca trecutul să te bântuie. La propriu sau la figurat! Ori unele amintiri nu îți dau pace, ori este posibil să te reconectezi cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult.

Horoscop 10 octombrie 2026 Săgetător

Unele promisiuni nu pot fi respectate. Nici de tine și nici de alții. Pentru că apar situații neprevăzute. Deci trebuie să fii mai flexibil.

Horoscop 10 octombrie 2026 Capricorn

Astăzi vei simți nevoia să preiei controlul. Fie acasă, fie la serviciu. Și bineînțeles că vei trezi unele stări inconfortabile în oamenii din jurul tău.

Horoscop 10 octombrie 2026 Vărsător

O zi foarte bună pentru plimbări, pentru a învăța și pentru a nu lăsa unele neînțelegeri din relația de cuplu să fie din ce în ce mai puternice.

Horoscop 10 octombrie 2026 Pești

Intuiția ta s-ar putea să îți ofere numeroase soluții mai ales atunci când ai dubii legate de o tranzacție. Nu te lăsa influențat de alți oameni!