Elena Cristian, despre un ministru: Îmi e un pic greu să înțeleg de ce a permis așa ceva

Guvernul Niculescu

Elena Cristian a criticat deciziile fostului Guvern privind plata facturilor și a avertizat că întârzierile pot duce la falimente și la pierderea locurilor de muncă. Analistul DC Business i-a cerut explicații și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în contextul deficitului bugetar raportat pentru primele nouă luni din 2026.

Deficitul bugetar prezentat de Ministerul Finanțelor pe primele 9 luni din 2026, de doar 3,82% din PIB se pare că este cauzat de mai multe măsuri pe care fostul Guvern le-a luat pentru a masca deficitul real, inclusiv neachitarea mai multor facturi pentru construcția de autostrăzi.

Subiectul a fost abordat duminică, la România TV, la emisiunea moderată de Marilena Nedelcu, unde jurnalista a precizat că această problemă a dus la intrarea în insolvență a mai multor companii.

„Faptul că nu a achitat niște facturi pentru autostrăzi, nu e vorba neapărat doar de constructori, e vorba de mediul privat în care Ilie Bolojan a lovit cel mai mult în țara asta, pe lângă mame, veterani și alți români de la care a apucat să taie prin măsurile de austeritate. Mediul privat a intrat în insolvență, a dat faliment, nu a mai plătit oameni”, a punctat jurnalista Marilena Nedelcu.

Invitată telefonic la emisiune, Elena Cristian, analist DC Business, a spus că decizia a generat un efect în lanț care a afectat mulți cetățeni și așa împovărați de taxele și impozitele mărite de Ilie Bolojan.

„În cine nu a lovit Guvernul Bolojan? Cred că sunt foarte puțini, cei apropiați dânsului, unii angajați de la stat sau din consilii de administrație. În rest, a lovit cam în toată lumea”, a punctat Elena Cristian.

„Asta înseamnă să nu înțelegi economia și să nu ai noțiunile elementare atunci când ajungi într-o funcție importantă. Dacă amâni plata anumitor facturi, nu înseamnă doar că poți băga în faliment o companie, ci înseamnă efect în lanț pentru toți angajații acelor companii, care nu își vor mai primi salariile la timp, care nu își vor mai putea plăti taxele și impozitele. Asta înseamnă să nu înțelegi economia”, a spus Elena Cristian.

Elena Cristian: „Alexandru Nazare vorbește despre greaua moștenire sau ce?!”

Nu în ultimul rând, Elena Cristian i-a cerut explicații și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, același din Guvernul Bolojan.

„Mai am o observație sinceră! Totuși, ministrul Finanțelor din Guvernul Bolojan e ministrul Finanțelor din Guvernul Niculescu. De ce nu ne-a spus și la momentul ăla? A ținut domnul Bolojan sub cheie datoriile?”, a întrebat retoric Elena Cristian.

„Îmi e un pic greu să înțeleg de ce domnul Nazare a permis așa ceva, falimentarea unor companii, pentru ca acum să apară pe un cal alb și să spună cum stau, de fapt, lucrurile. Aici, mie îmi dă cu virgulă. Eu tot aștept de la domnul Nazare, pe care îl apreciez ca ministru, niște explicații, fiindcă nu e în regulă”, a mai zis Elena Cristian, adăugând ironic faptul că, acum, Alexandru Nazare „vorbește despre greaua moștenire sau ce?!”.