Plasa de siguranță care salvează România de faliment. Adrian Negrescu: Avem o sumă uriașă la dispoziție

Sorin Grindeanu / FOTO: Agerpres

România nu riscă un faliment de țară, întrucât dispune de o plasă de siguranță, afirmă economistul Adrian Negrescu. Reacția vine ca replică la avertismentele liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care economistul le consideră o "dovadă de inconștiență” cu scop pur electoral.

Economistul Adrian Negrescu avertizează că un scenariu al alegerilor anticipate ar agrava problemele economice ale României în 2027. Potrivit acestuia, prioritatea politicienilor de la București ar trebui să fie stabilitatea fiscală și atragerea celor 20 de miliarde de euro rămase din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene, lăsând economia reală să se adapteze la provocările actuale.

"România nu riscă să intre într-un faliment de țară pentru un simplu motiv: avem o plasă de siguranță oferită de FMI. Avem un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional care, în cazul unei incapacități de plată a statului român, adică în situația în care statul nu are cu ce să-și plătească facturile, ne poate pune la dispoziție o linie de finanțare între 30 și 40.000.000.000 euro, bani pe care i-am folosi pentru a rezolva toate problemele stringente.

"E o dovadă de inconștiență"

Iar ideea de faliment de țară a tot fost rostogolită de politicieni, în ultimii ani, nefăcând altceva decât să pună gaz pe focul temerilor investitorilor. Cei care, atenție, finanțează România cu echivalentul a 1.000.000.000 euro în fiecare săptămână.

Declarațiile domnului Grindeanu trebuie privite din perspectivă pur electorală. Nu au legătură cu situația financiară a statului român. Mai mult chiar, dincolo de acordul de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, România are în rezervele valutare ale Băncii Naționale peste 60.000.000.000 euro, bani care, de asemenea, pot fi folosiți pentru a rezolva orice problemă de finanțare a statului român.

"Unde are dreptate domnul Grindeanu"

Dar unde are dreptate domnul Grindeanu este că scenariul unor alegeri anticipate va accentua și mai mult problemele de finanțare ale României, mai ales în 2027, când avem un vârf de plată a datoriei externe de peste 21 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă din istoria României pe care trebuie să o plătim într-un singur an.

Puneți la pachet și cele aproape 10 miliarde de euro pe care trebuie să-i economisim de undeva sau să îi facem rost pentru a reduce deficitul bugetar la 5,2% și, într-adevăr, perspectiva financiară a României 2027 este una sumbră, dar nu se pune problema unui faliment de țară.

"Avem o sumă uriașă la dispoziție"

Cât despre faptul că liderul PSD spune că "relansarea economică va fi amânată și că întreaga economie riscă să devină o ruină", economistul a mai punctat:

"Relansarea economică nu ține neapărat de decizia politică, ține de capacitatea firmelor de a se adapta unei crize economice prin care trecem. Ține de modul în care românii își pot restructura cheltuielile în așa fel încât să facă față provocărilor din prezent și prea puțin deciziei politice.

Politicieni ar trebui să se procupe de ce este important. Să asigure un cadru fiscal bătut în cuie pentru 2027, să asigure bani pentru funcționarea spitalelor, a școlilor, a instituțiilor publice și să lase economia să funcționeze și să se adapteze realități economice. Sunt esențiale menținerea codului fiscal la nivelul la care este în prezent și crearea premiselor prin care statul, politicienii, în fapt, să reușească să atragă cele 20 de miliarde de euro pe care le mai avem în programul de coeziune 2021-2027.

"Un adevărat poker politic"

Din acești bani, din cei 31 de miliarde de euro cât aveam în programul de coeziune, noi nu am luat până acum decât 10 miliarde de euro. Altfel spus, avem o sumă uriașă la dispoziție și cred că asta trebuie să fie prioritatea politicienilor, să creeze premisele ca acești bani să ajungă în România și să susțină practic economia pe linia de plutire.

Grindeanu încearcă practic să pluseze într-un adevărat poker politic care se se joacă în momentul de față pe scena publică de la București."

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vorbind despre posibilitatea unor alegeri anticipate, că ”nu e un scenariu pe care să ni-l dorim, nu din calculele electorale. El a avertizat că-n acest scenariu, ”vom porni un joc de domino, care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică va fi amânată, ci întreaga economie ar risca să devină o ruină, după trei - patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate.

S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și-și vor retrage banii din România".