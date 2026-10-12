Monologul lui Sorin Grindeanu despre PNL: Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate?

Din articol Alegeri parlamentare, rezultatul votului din 2024

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut astăzi, un moment, în conferința de presă, în care a luat la rost PNL, întrebând, retoric, de pe ce poziție ridică pretenții.

PNL a fost al treilea partid clasat la alegerile parlamentare din 2024, cu 14%. În acest context, astăzi, Sorin Grindeanu, într-un moment de răbufnire politică, a întrebat PNL-ul, retoric, de pe ce poziție au dreptul să fie nervoși.

”Eu, împreună cu colegii mei, i-am dat votul lui Ilie Bolojan în iunie, anul trecut, deși PNL a ieșit pe locul trei. Văd așa o... ”dom`ne, noi suntem cei care...”. Voi sunteți cei care ce? Care ați câștigat vreodată niște alegeri în România și nu știu eu? Care v-ați clasat pe locul întâi ca să fiți îndreptățiți să solicitați mandatul de prim-ministru? Care să fiți nervoși că, de pe locul trei, cumva, că ați gestionat prost țara, a trecut o moțiune care să încerce să îndrepte lucrurile? Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate? Nu, ați luat 14% la alegeri! Și ați avut patru prim-miniștri în ultimii șase ani, necâștigând niciodată alegerile, ci beneficiind non-stop de votul PSD. Acum, că venim și facem un apel la a face acest efort comun și să facem o pace de câteva luni, ca să trecem România de această perioadă, inventăm tot felul de lucruri pentru a fugi de răspundere. E o fugă de răspundere mascată” a ridicat problema Sorin Grindeanu.

Președintele PSD și-a manifestat astfel revolta pe lipsa asumării responsabilității, din partea PNL, pentru deblocarea crizei guvernamentale în care se află țara. El a punctat că Luca Niculescu nu este premierul propus de PSD, că social-democrații au mers cu propunerea Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni, dar fac un gest pentru a nu arunca țara în faliment.

Alegeri parlamentare, rezultatul votului din 2024

PSD: 22,30% la Senat (36 de locuri) și 21,96% la Camera Deputaților (86 de locuri).

AUR: 18,30% la Senat (28 de locuri) și 18,01% la Camera Deputaților (63 de locuri).

PNL: 14,28% la Senat (22 de locuri) și 13,20% la Camera Deputaților (49 de locuri).