﻿ Monologul lui Sorin Grindeanu despre PNL: Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate? | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Personalități politice Monologul lui Sorin Grindeanu despre PNL: Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate?

Monologul lui Sorin Grindeanu despre PNL: Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate?

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
sorin grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut astăzi, un moment, în conferința de presă, în care a luat la rost PNL, întrebând, retoric, de pe ce poziție ridică pretenții.

PNL a fost al treilea partid clasat la alegerile parlamentare din 2024, cu 14%. În acest context, astăzi, Sorin Grindeanu, într-un moment de răbufnire politică, a întrebat PNL-ul, retoric, de pe ce poziție au dreptul să fie nervoși. 

”Eu, împreună cu colegii mei, i-am dat votul lui Ilie Bolojan în iunie, anul trecut, deși PNL a ieșit pe locul trei. Văd așa o... ”dom`ne, noi suntem cei care...”. Voi sunteți cei care ce? Care ați câștigat vreodată niște alegeri în România și nu știu eu? Care v-ați clasat pe locul întâi ca să fiți îndreptățiți să solicitați mandatul de prim-ministru? Care să fiți nervoși că, de pe locul trei, cumva, că ați gestionat prost țara, a trecut o moțiune care să încerce să îndrepte lucrurile? Ce vă îndreptățește pe voi să fiți așa de nervoși? Ați avut voturi nenumărate? Nu, ați luat 14% la alegeri! Și ați avut patru prim-miniștri în ultimii șase ani, necâștigând niciodată alegerile, ci beneficiind non-stop de votul PSD. Acum, că venim și facem un apel la a face acest efort comun și să facem o pace de câteva luni, ca să trecem România de această perioadă, inventăm tot felul de lucruri pentru a fugi de răspundere. E o fugă de răspundere mascată” a ridicat problema Sorin Grindeanu.

Președintele PSD și-a manifestat astfel revolta pe lipsa asumării responsabilității, din partea PNL, pentru deblocarea crizei guvernamentale în care se află țara. El a punctat că Luca Niculescu nu este premierul propus de PSD, că social-democrații au mers cu propunerea Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni, dar fac un gest pentru a nu arunca țara în faliment

Alegeri parlamentare, rezultatul votului din 2024

PSD: 22,30% la Senat (36 de locuri) și 21,96% la Camera Deputaților (86 de locuri).

AUR: 18,30% la Senat (28 de locuri) și 18,01% la Camera Deputaților (63 de locuri).

PNL: 14,28% la Senat (22 de locuri) și 13,20% la Camera Deputaților (49 de locuri). 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
monolog
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Personalități politice
Citește mai multe din Personalități politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close