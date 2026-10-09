România, în recesiune tehnică. Adrian Negrescu avertizează: "Cel mai prost scenariu! Am atins fundul sacului". Sectorul care ar putea crește spectaculos

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Economistul Adrian Negrescu avertizează că România a intrat în "cel mai prost scenariu" economic, marcat de o stagflație severă care a redus puterea de cumpărare cu o treime și amenință să aducă cea mai scumpă iarnă din ultimii 25 de ani. Acesta recomandă prudență financiară maximă și evitarea creditelor în perioada următoare.

Potrivit ultimelor date INS, România se află în recesiune tehnică. Astfel, economia a scăzut timp de trei trimestre consecutive, ultimele două din anul 2025 și primul din 2026.

PIB-ul României a stagnat în trimestrul II din 2026, iar economia s-a contractat în primul trimestru. Agricultura și construcțiile au avut evoluții pozitive, tranzacțiile imobiliare și industria au continuat să afecteze economia, iar consumul populației a tras PIB-ul în jos, sunt ideile care se desprind din revizuirea recentă a INS.

"Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România"

"Este de fapt o perioadă de îngheț economică în care investițiile, locurile de muncă, salariile, toate au înghețat într-o stagflație cu iz pur românesc. Altfel spus, să avem o stagnare economică și o accentuare a inflației, spre asta ne îndreptăm.

Ne-a spus ieri Banca Națională că urmează ca prețurile să crească în următoarele luni. Și ăsta este cel mai prost scenariu în care se putea afla România: să nu vezi firme care deschid noi afaceri, să nu vezi că se mai creează locuri de muncă și să vezi într-adevăr că prețurile continuă să crească.

"Erodează puternic economia românească"

Asta înseamnă că erodează puternic economia românească, atât din perspectiva puterii de cumpărare a oamenilor, cât și a competitivității firmelor românești. Pe zi ce trece, devenim din ce în ce mai dependení de importuri, importuri ieftine făcute in străinătate, ne sacrificăm industria autohonă.

Iar în ceea ce privește puterea de cumpărare, oamenii au pierdut în medie o treime din cât câștigau în mod real acum 2,5 ani, aproape 3 ani", a spus Adrian Negrescu pentru DCNews.

"Am atins fundul sacului"

"În anul 2025, economia a rămas pe linia de plutire - pentru că asta putem spune când ai un 0,8% creștere - datorită sectorului construcțiilor, altfel spus, investițiilor cu fonduri europene în proiectele de infrastructură. Dacă nu erau acești bani, economia era într-o recesiune puternică pe care o simțeam cu toții.

Faptul că consumul a scăzut anul trecut, e o consecință a creșterii taxelor și majorărilor de prețuri. Vestea bună în toată această situație este că, iată, ultimele date statistice arată că din luna august consumul ușor-ușor începe să-și revină. Altfel spus, am atins fundul sacului și, de acum încolo, poate vom reuși să ne adaptăm din punct de vedere al consumului și să revenim pe burse", a punctat economistul.

Agricultura, șansele uneia dintre cele mai bune producții din ultimii zece ani

Întrebat dacă agricultura, care a avut o evoluție pozitivă potrivit INS, se va menține pe aceeași linie, Adrian Negrescu ne-a mai spus:

"Agricultura are șansele ca, în acest an, să înregistreze una dintre cele mai bune producții din ultimii zece ani. Agricultura rămâne un vector de creștere economică, în momentul de față.

Singura problemă, din punctul meu de vedere, este că avem o agricultură meteo-sensibilă, care depinde foarte mult de cum evoluează vremea - dacă avem secete, dacă am inundații, de cum se schimbă vremea. Din această perspectivă, toate estimările legate de producția din agricolă sunt sub semnul întrebării, dar per ansamblu vom avea un an foarte bun, care va contribui la menținerea economiei românești în 2026, în această stare de stagflație, cu o creștere economică aproape de zero și cu o inflație foarte ridicată."

"Ne așteaptă cea mai scumpă iarnă din ultimii 25 de ani"

În contextul informațiilor discutate, la cererea DCNews, economistul a oferit și câteva sfaturi românilor pentru următoarea perioadă:

"Ar trebui să fim cu toții cu ochii pe buzunar, să zic așa, să încercăm să ne gândim la lucrurile care contează cu adevărat, la cheltuielile de zi cu zi, pentru că, din păcate, ne așteaptă cea mai scumpă iarnă din ultimii 25 de ani. O iarnă în care prețurile facturilor la utilități vor atinge un maxim istoric.

"Să cheltuim banii pe care-i avem și să evităm împrumuturile"

O iarnă în care facturile, prețurile produselor alimentare, nealimentare, de asemenea, vor crește semnificativ, conform inclusiv datelor Băncii Naționale. O perioadă în care puterea noastră de cumpărare se va reduce.

Altfel spus, să încercăm să cheltuim banii pe care-i avem și să evităm împrumuturile pe o perioadă în care și dobânzile este posibil să crească, urmare a deciziei Băncii Naționale, care n-a venit acum, dare probabil să vină în primăvară, în cazul în care inflația la nivel mondial va crește”.