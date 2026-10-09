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România rămâne în recesiune tehnică. Economia a stagnat în trimestrul II din 2026, anunță INS. Prof. Christian Năsulea arată ce înseamnă asta pentru cetățenii de rând

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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imagine cu un grafic, recesiune, criza economică
Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Pixabay

România rămâne în recesiune tehnică. Potrivit datelor publicate vineri de INS, economia a scăzut timp de trei trimestre consecutive, ultimele două din anul 2025 și primul din 2026. Prof. Christian Năsulea a explicat ce înseamnă asta pentru cetățenii de rând.

Produsul Intern Brut (PIB) al României a rămas nemodificat în trimestrul II din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce în primul semestru economia s-a contractat cu 0,6% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate vineri, 9 octombrie, de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

PIB-ul României a stagnat în trimestrul II din 2026, iar economia s-a contractat în primul trimestru

Conform statisticii, Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 529,676 miliarde lei preţuri curente. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB s-a menţinut nemodificat însă faţă de acelaşi trimestru din anul precedent a înregistrat o scădere cu 1,9%.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 501,069 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali , cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025.

Pe date ajustate sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1.035,681 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 1,6% faţă de semestrul I 2025.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 907,159 miliarde lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu -0,6% faţă de semestrul I 2025.

Agricultura și construcțiile, evoluții pozitive în revizuirea datelor INS

"Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB s-a modificat cu +0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,3 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: Agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu +0,6 puncte procentuale (de la 105,5% la 106,1%); Industria, de la -0,7% la -0,6% între cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 95,8% la 96,1%); Construcţiile, de la +0,9% la +1,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 115,3% la 115,4%); Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la -1,0% la -0,9% în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 95,5% la 95,7%)", se arată în comunicatul INS.

Tranzacțiile imobiliare și industria au continuat să afecteze economia

INS menţionează că informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat faţă de estimarea anterioară cu +0,3 puncte procentuale(de la 97,2% la 97,5%).

"Intermedierile financiare şi asigurările au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (101,5%); Tranzacţiile imobiliare, de la -0,5% la -0,7% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -1,5 puncte procentuale (de la 93,2% la 91,7%); Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,4 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 101,3% la 101,7%); Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, au avut aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a schimbat faţă de estimarea anterioară (98,0%); Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,6%) în cele două variante, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu un punct procentual (de la 111,8% la 112,8%)", precizează INS.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu -0,9 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 105,3% la 104,4%.

Consumul populației a tras PIB-ul în jos

Potrivit INS, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-1,9%), iar volumul nu s-a schimbat faţă de estimarea anterioară (96,9%). Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,1%), iar volumul său s-a modificat cu în scădere cu 0,9 puncte procentuale (de la 99,2% la 98,3%).

Contribuţia formării brute de capital fix (investiţii) a urcat +4,1% la +4,3% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +3,4 puncte procentuale (de la 116,5% la 119,9%), se mai arată în comunicat.

Prof. Christian Năsulea: În esență, avem o stagnare a economiei

Profesorul de economie mondială Christian Năsulea a comentat datele INS, explicând care sunt riscurile pentru români.

"Situația nu este nici extraordinar de bună, dar nu este nici extraordinar de rea. Deci avem o stagnare a economiei, în esență. Scăderea pe trei trimestre este o scădere relativ mică, o scădere care, corelată cu celelalte date de la INS, vorbește totuși despre un an 2025 în care am avut creștere economică și perspectiva de a nu avea creștere economică sau oricum nu foarte mare anul acesta, chiar dacă datele vor mai fi ajustate pe măsură ce se cristalizează anumite chestiuni din economie. 

Ce înseamnă asta pentru cetățenii de rând

Pentru noi, cetățenii de rând, lucrurile astea nu înseamnă altceva decât că sunt mai puține locuri de muncă, sunt mai puține oportunități în așa fel încât oamenii să poată să își găsească o soluție ca să câștige mai bine într-o perioadă în care inflația este la cote foarte mari. Aici e problema", a declarat prof. Christian Năsulea în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

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Comentarii (8)

M. Coman   •   09 Octombrie 2026   •   13:54

PNL trebuie să revină la doctrina conservatoare ori o să dispară. Acum împarte electoratul cu USR. La un moment dat unul dintre partide va dispărea pentru că nu încap în 10% două partide care să facă pragul electoral.

Thorwald   •   09 Octombrie 2026   •   13:29

D-le @31. Nu sunt eroare si nu copiez propaganda nimanui. Nici a Rusiei, nici a Ucrainei. Vorbesc din cunoastere directa. Am rude dincolo. Pentru romani este mai rau ca pe vremea URSS. Mai bine de jumatate din scolile romanesti au fost inchise. Invatamantul in limba romana a fost redus de la 12 la 4 clase! Sunt presiuni pentru ucrainizarea numelor nou-nascutilor si pentru inscrierea copiilor romani in scolile ucrainene. In bisericile romanilor se cere sa se slujeasca in ucraineana. Sunt cazuri unde s-a si facut, cu forta.
Mergeti si va convingeti singur. Iesiti pe la Sighet si va intoarceti pe la Siret. Sau invers, dupa cum va este mai comod.
Pana acum vreo doi ani, in Piata Teatrului din Cernauti era o harta a Ucrainei Mari, pe un panou metalic. In ea erau inglobate Maramuresul, Suceava si Botosanii. Acum nu mai este acolo. Mi s-a spus ca au mutat-o in alt parc.
Pe scurt, Ucraina nu merita sa fie ajutata. De altfel, ucrainenii ne considera niste prosti care pot fi dusi cu vorba.

31   •   09 Octombrie 2026   •   12:38

@ Thorwald- ești OK cu o singură, imensă, eroare: Ucraina.
1. Nu înțeleg de ce "suveraniștii" au copiat propaganda rusă, o țară care ne-a invadat de 12 ori în ultimii 300 de ani (fără să pun atacurile militare simple - am pus invazii adică ocuparea de teritorii timp de ani de zile).
2. Voi realizați că dacă Ucraina pierde toate statele din estul Europei vor trece la serviciul militar obligatoriu? Cine crezi că va face Armata? Un rezistent cu manichiură făcută și gata să dea 100.000 euro pentru scutirea medicală sau unul ca tine sau ca mine? Terminați cu tâmpenia asta!

Ivan   •   09 Octombrie 2026   •   12:00

„Consumul populației a tras PIB-ul în jos”, majorității românilor din Romănia nu le mai ajung banii pentru traiul zilnic și urmează iarna cu costuri la utilități foarte mari, cu inflație mare, cu dobânzi mărite la ratele către bănci, ifn-uri și car-uri !
Este inimaginabil ce dezastru a putut face și încă mai face acest guvern catastrofal Bolovan, cu USR și remorca lor, PNL, în viețile și traiul românilor și economiei din România!!! Și resposabili pentru această situație este întreaga clasă politică, cu președintele Nicușor - mucușor și parlamentarii români care nu reușesc, să numească primul ministru de la PSD, că ei au câștigat ultimele alegeri parlamentare, cu un guvern PSD, AUR, UDMR și alte partide care susțin o astfel de guvernare, fără USR și PNL , capabilă,, democratică, stabilă, competentă și care să fie în primul rând, pro-românii din România ca să iasă din situatia asta foarte rea, extrem de repede!!!

Dan   •   09 Octombrie 2026   •   11:28

suntem in junk, ce sa o mai dam incolo si incoace

traian-traian   •   09 Octombrie 2026   •   11:16

ROMÂNIA- COLONIE AUSTRO-UNGARA- NAZISTA, UNDE-I GRADINA RAIULUI PREVESTITA DE MAICA-DOMNULUI,? AU VENIT HUNI-CANIBALI IN URMA CU 800-1000 DE ANI IN REGIUNEA TRANSILVANIEI, LA HUNI LEGEA ERA SABIA , SI CAPUL TAIAT, CE E MAI GRAV CA SE NASTE IN ROMÂNIA UN CURENT, IMPERIUL AUSTRO-UNGAR- NAZIST, CU PARERE DE RAU VA ZICE UN PENSIONAR NASCUT IN JUD. TULCEA ,UNDE LOCUIESC SI TRAIESC ,LIPOVENI, GRECI, TURCI, ITALIENI, TATARI, RUSI, MOLDOVENI, UCRAINIENI,CHIAR SI ARABI, BAI NASOI ,NASULEA NASULET, CE DRACULUI O FACETI PE EXPERTI -ULI , IN ANII 1970 ERA O FERMA SOCIALISTA CU VREO 1 000 DE VACI PRODUCTIE -LAPTE-VITEI LA FERMA PIETROIU, caloianu-vera, INTRA CATE 2-3 CISTERNE I.C.I.L DIMINEATA, ASTA LA O FERMA, DAR JUD. AVEA ZECI DE CAP-IAS INTREBARE DE CE MULLT---------COPILASI NU GUSTA O GOGOASA

Thorwald   •   09 Octombrie 2026   •   10:54

Daca trebuie sa reduci cheltuielile in familie, micsorezi sau chiar renunti la cheltuielile secundare. Nu mai iesi in fiecare duminica la terasa, nu-ti mai cumperi ultimul model de telefon, mergi in concediu in Bulgaria, nu in Antile, etc. Dar nu afectezi capitolele esentiale : mancare, medicamente, facturi.
Pentru Bolojan, sanatatea si invatamantul sunt capitole secundare, din moment ce sunt primele afectate. Iar Ucraina, armele inutile de la nemti si stadioanele pentru prieteni sunt capitolele principale, din moment ce acolo nu se face nicio economie. In plus, pentru a salva aparenta reducerii deficitului, Bolojan amana plata facturilor pentru lucrarile comandate de stat. Dar platile acelea vor trebui facute odata si odata si deficitul va exploda. Va exploda, dar nu la Bolojan, care, de pe tusa, va chibita despre cum a redus el deficitul si uite acuma altii il cresc.

Mihai1   •   09 Octombrie 2026   •   10:25

Economie pe înțelesul lui Bolojan:
- ai venituri de 100 de lei și cheltuieli de 110 lei. Deci deficit.
- pui taxe și tai pensii și salarii. Imediat îți cresc veniturile la 102 lei și scad cheltuielile la 108 lei. Te aplaudă proștii!
- din cauza taxelor și a scăderii consumului îți scade veniturile la 98 de lei iar cheltuielile rămân tot la 108 lei. Deci DEFICITUL REVINE dar ai băgat econonomia în recesiune și ai redus veniturile pensionarilor, bugetarilor, mamelor, elevilor săraci.... În plus ai îndatorat pe 50 de ani țara ca să dai bani lui Rheinmetall.

DEȘI ESTE DIN VINA LUI BOLOJAN O SĂ FIE MOMENTUL PERFECT SĂ SPUNĂ: " PEEEEEESEEEEEDEEEE!"

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