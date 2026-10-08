Numărul companiilor aflate în insolvență, la cel mai înalt nivel din ultimii ani. Numărul a crescut cu aproape 12% în primele luni ale anului

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Peste 5.250 de companii au intrat în insolvenţă în primele nouă luni ale anului 2026.

Peste 5.250 de companii au intrat în insolvenţă în primele nouă luni ale anului 2026, în creştere cu aproximativ 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind înregistrat cel mai ridicat nivel din 2018 încoace, potrivit unei analize realizate de CITR, pe baza estimărilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

"Anul trecut spuneam că se închide cortina pentru companiile zombie, iar datele din 2026 arată că presiunea a urcat la companiile mari. Totalul insolvenţelor creşte moderat, dar numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în procedură este mai mult decât dublu, iar aici se schimbă natura riscului. O companie mare este, de fapt, finanţată de furnizorii ei, iar când aceasta se opreşte din plată, dificultăţile se transmit în lanţ. Semnalele sunt deja în date: marje în scădere, îndatorare în creştere, restanţe către furnizori concentrate în firmele subcapitalizate, iar agricultura arată simultan presiune în bilanţuri, în bănci şi în instanţe. Pentru companiile încă viabile, momentul intervenţiei decide cât se mai poate salva", a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, citat în comunicat.

Numărul insolvenţelor a crescut cu 141% în cazul companiilor cu active de peste patru milioane de euro

Potrivit analizei, numărul companiilor cu active de peste un milion de euro intrate în insolvenţă a crescut cu 65%, de la 86 în primele nouă luni din 2025 la 142 în perioada similară din 2026.

În cazul companiilor cu active de peste patru milioane de euro, numărul insolvenţelor a urcat de la 17 la 41, ceea ce reprezintă o creştere de 141%.

La nivelul întregii economii, numărul procedurilor de insolvenţă a crescut de la 4.698 la 5.250, respectiv cu 11,7%. În ceea ce priveşte distribuţia pe sectoare economice, agricultura şi construcţiile au înregistrat cele mai importante creşteri ale numărului de insolvenţe.

Potrivit CITR, aceste două sectoare concentrează aproape 90% din creşterea numărului de proceduri de insolvenţă analizate pe coduri CAEN, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În agricultură, numărul insolvenţelor a crescut cu 52,5%, fiind înregistrate cu 94 de proceduri mai multe decât în perioada similară din 2025.

Totodată, rata creditelor neperformante din agricultură a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026, potrivit datelor prezentate în analiză.

Insolvențe în funcție de domenii și regiuni

În sectorul construcţiilor, numărul insolvenţelor a crescut cu 10,2%, respectiv cu 97 de proceduri, depăşind pragul de 1.000 de companii intrate în insolvenţă în primele trei trimestre ale anului.

În schimb, comerţul şi industria prelucrătoare au înregistrat scăderi ale numărului de proceduri de insolvenţă, de aproximativ 5% şi, respectiv, 6%.

Din punct de vedere regional, Nord-Estul a consemnat cea mai mare creştere a numărului de insolvenţe, de 21,8%. În această regiune, judeţul Vaslui şi-a dublat numărul de proceduri, în timp ce în Bacău s-a înregistrat o creştere de 48,5%, iar în Suceava, de 42,1%.

Creşteri importante au fost consemnate şi în judeţele Bistriţa-Năsăud (77,6%), Vrancea (69%), Arad (41,2%), Braşov (37,8%) şi Hunedoara (30,8%).

La polul opus, regiunea Nord-Vest a fost singura în care numărul insolvenţelor s-a redus, cu 5,7%. Scăderi au fost înregistrate în judeţele Cluj (15,2%), Bihor (11,9%) şi Sălaj (41,4%), precum şi în Constanţa (15,1%).

Bucureştiul rămâne principalul centru al insolvenţelor, cu peste 860 de cazuri, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit analizei CITR.

Reprezentanţii companiei atrag atenţia că intrarea în insolvenţă a firmelor mari poate afecta şi activitatea furnizorilor, prin propagarea dificultăţilor de plată.

Potrivit analizei, creditul furnizor reprezintă una dintre principalele surse de finanţare pentru companiile din România, iar firmele subcapitalizate concentrează peste o treime din restanţele comerciale.

În aceste condiţii, creşterea numărului de insolvenţe în rândul companiilor mari poate avea efecte asupra întregului lanţ comercial, în special asupra furnizorilor cu lichidităţi şi capital reduse.

CITR consideră că instrumentele de restructurare preventivă, precum acordul de restructurare şi concordatul preventiv, pot contribui la evitarea insolvenţei în cazul companiilor care au perspective de redresare.

CITR este o companie specializată în insolvenţă şi restructurare, cu o experienţă de peste 25 de ani şi peste 1.200 de proiecte gestionate, potrivit datelor proprii, conform Agerpres.

Numărul dosarelor a crescut cu 37% în mai

Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut în luna mai 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 864 dosare la nivel naţional, potrivit unei platforme de analiză financiară.

De la peste o sută de dosare de insolvenţă, la 215, în Bucureşti s-a constatat o creştere a situaţiei insolvenţelor, arată datele publicate de RisCo.

„Analiza evoluţiei dosarelor de insolvenţă aferente perioadei mai 2025 - mai 2026 evidenţiază o creştere de 37%. Această dinamică ascendentă reflectă intensificarea provocărilor economico-financiare asupra mediului de afaceri în rândul companiilor din România, în perioada de referinţă analizată”, precizează sursa citată.

Luna mai a acestui an a avut fluctuaţii în ceea ce priveşte numărul de dosare de insolvenţă deschise. Astfel, în judeţul Bihor au fost deschise 50 de dosare noi. În raport cu aceeaşi lună a anului precedent, se evidenţiază o creştere de 28% la nivelul judeţului. O creştere de peste 50% se remarcă în Ilfov. Numărul dosarelor de insolvenţă s-a ridicat la 50, faţă de 33 în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În urma analizei pentru judeţul Constanţa, se constată: de la 20 de dosare de insolvenţă în mai 2025, în aceeaşi lună din 2026, judeţul ajunge la 42 de deschideri de dosare privind insolvenţa. Dublarea numărului dosarelor indică o creştere de până la 110%. Hunedoara înregistrează un număr de 32 de dosare de insolvenţă, ceea ce arată o creştere de 191%.

Județe în care s-au înregistrat cele mai puține dosare

Analiza aferentă perioadei menţionate evidenţiază faptul că, în unele judeţe, numărul dosarelor de insolvenţă a înregistrat creşteri, în timp ce în altele se observă o tendinţă de scădere. Astfel, Argeş este unul dintre judeţele în care insolvenţele scad cu până la 25%. În Maramureş situaţia pare să anunţe o schimbare a mediului de afaceri, unde se remarcă o scădere de 78%.

Alte judeţe care înregistrează scăderi ale dosarelor de insolvenţă pentru luna mai din acest an sunt Olt (-11%), Ialomiţa (-22%), Satu Mare (-13%), Harghita (-43%) şi Vâlcea (-56%).

Construcțiile și HoReCa, printre domeniile cele mai afectate de insolvențe

Firmele care îşi desfăşoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale întâmpină dificultăţi. În acest domeniu întâlnim o creştere de aproximativ 27% a dosarelor de insolvenţă deschise în luna mai 2026.

În domeniul restaurantelor se observă o creştere de 30%. În cazul operatorilor care activează şi desfăşoară activităţi de tip comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, luna mai marchează o creştere de 93% a dosarelor de insolvenţă.

Domeniul de lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii înregistrează o creştere de circa 189% - de la 9 dosare în mai 2025, la 26 de dosare deschise în mai 2026. Alte creşteri ale dosarelor de insolvenţă întâlnim în cultivarea plantelor nepermanente (127%), comerţ cu ridicata specializat al altor produse (70%), alte transporturi terestre de călători (25%), dar şi în rândul transporturilor rutiere de mărfuri şi servicii de mutare (4%), notează Agerpres.