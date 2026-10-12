Curs valutar BNR 12 octombrie. Leul s-a apreciat față de euro, dar pierde teren față de dolarul american

Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3373 lei, în scădere cu 0,41 bani (-0,08%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,3414 lei, însă leul a înregistrat o nouă scădere față de dolarul american.

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3373 lei, în scădere cu 0,41 bani (-0,08%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,3414 lei.

Leul, nouă depreciere față de dolar

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,7714 lei, în urcare cu 1,02 bani (+0,21%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,7612 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7273 lei, în scădere cu 0,07 bani (-0,01%) faţă de 5,7280 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 639,8793 lei, de la 640,8929 lei, în şedinţa precedentă.

Cotațiile zilei de 12 octombrie

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,3373

1 Dolar american USD 4,7714

1 Dolar australian AUD 3,3262

1 Dolar canadian CAD 3,3454



1 Franc elveţian CHF 5,7273

1 Coroană cehă CZK 0,2188

1 Coroană daneză DKK 0,7141

1 Liră egipteană EGP 0,0904

1 Liră sterlină GBP 6,3160

100 Forinţi maghiari HUF 1,4611



100 Yeni japonezi JPY 3,0089

1 Leu moldovenesc MDL 0,2660

1 Coroană norvegiană NOK 0,4982

1 Zlot polonez PLN 1,2161

1 Rublă rusească RUB 0,0567

1 Coroană suedeză SEK 0,4762

1 Liră turcească TRY 0,0966

1 Rand sud-african ZAR 0,2884

1 Real brazilian BRL 0,9558

1 Renminbi chinezesc CNY 0,7129

1 Rupie indiană INR 0,0499

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3582

1 Peso mexican MXN 0,2596

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6717



1 Dinar sârbesc RSD 0,0455

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1060

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2992

1 Baht thailandez THB 0,1420

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,6080

1 Shekel israelian ILS 1,5514

100 Rupii indoneziene IDR 0,0266

1 Peso filipinez PHP 0,0760

100 Coroane islandeze ISK 3,9072

1 Ringgi malaysian MYR 1,1682

1 Dolar singaporez SGD 3,7263

1 Gram de aur XAU 639,8793

1 DST XDR 6,4528

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.