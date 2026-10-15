Sustenabilitatea, integrată în noua generație de proiecte IULIUS, investiții de 1,3 miliarde de euro

IULIUS, grup specializat în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat recent Raportul de sustenabilitate pentru anul 2025. Raportul prezintă evoluția performanței de mediu, sociale și de guvernanță a companiei și marchează o etapă de maturizare a strategiei de sustenabilitate, în care criteriile ESG sunt integrate tot mai mult atât în operarea portofoliului existent, cât și în deciziile de investiții, finanțare și dezvoltare a noilor proiecte de reconversie urbană.

Date cheie:

1,3 miliarde de euro - investiții estimate în proiectele aflate în dezvoltare (RIVUS Cluj-Napoca, remodelarea Palas Iași, Family Market Tomești, proiect reconversie urbană Constanța)

400 milioane de euro - finanțare verde sindicalizată pentru RIVUS Cluj-Napoca

29 milioane de euro - investiție în cel mai amplu demers privat de remediere din Europa (fostă platformă de depozitare produse petroliere de 38 hectare)

8 proiecte 100% certificate conform standardelor internaționale de clădiri verzi în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava

100% energie electrică din surse regenerabile folosită la nivelul portofoliului

peste 5,5 MW capacitate instalată în panouri fotovoltaice

peste 5,5 MW capacitate instalată în panouri fotovoltaice 73% emisii operaționale absolute și -86% intensitatea emisiilor, comparativ cu 2019

22% consum absolut de apă, -19% intensitate generare deșeuri

180.000 mp spații verzi create

„În 2025, sustenabilitatea a devenit și mai vizibilă în modul în care investim și dezvoltăm. Am trecut la un nou nivel, în care accentul cade pe integrarea criteriilor ESG încă din primele etape ale investiției, de la concept și finanțare până la regenerarea terenurilor. RIVUS Cluj-Napoca și proiectul de regenerare de la Constanța sunt două exemple relevante. În primul caz, performanța de sustenabilitate este integrată inclusiv în structura și cerințele finanțării, iar în al doilea, investiția începe prin remedierea unei probleme de mediu complexe, acumulate în timp. Pentru ambele proiecte am selectat birouri de arhitectură de top la nivel mondial, prezente pentru prima dată în România și recunoscute inclusiv pentru integrarea sustenabilității în abordarea lor de proiectare. Pentru noi, obiectivul este ca performanța de mediu, beneficiile pentru comunitate și valoarea economică pe termen lung să fie abordate împreună, încă din primele etape ale unei investiții”, a declarat Dan Chelaru, Group Sustainability Officer IULIUS.

Management operațional responsabil

Strategia de sustenabilitate a IULIUS a înregistrat progrese la nivelul portofoliului operațional, având ca pilon central reducerea cu 78,9% a intensității emisiilor operaționale Scope 1 și 2, respectiv a emisiilor directe și indirecte, până în 2030, față de 2019. Acest obiectiv este susținut direct prin utilizarea de energie electrică 100% din surse regenerabile în toate proiectele existente, alături de o capacitate proprie în panouri fotovoltaice de peste 5,5 MW, care acoperă aproximativ 10% din necesarul anual. Eficiența acestei tranziții energetice, cumulată cu optimizarea resurselor, se reflectă deja în rezultatele raportate: o scădere cu 73% a emisiilor operaționale absolute și cu 86% a intensității acestora, evoluție corelată cu reducerea consumului absolut de apă cu 22% și a intensității generării deșeurilor cu 19%, comparativ cu anul de referință 2019.

Performanța privind sustenabilitatea, de la finanțare și primele lucrări

În 2025, IULIUS și Atterbury Europe au obținut pentru RIVUS Cluj-Napoca o finanțare verde sindicalizată de 400 milioane de euro, cel mai mare credit acordat până la acel moment unei dezvoltări real-estate din România. Finanțarea integrează cerințe de sustenabilitate asociate întregului ciclu de dezvoltare - operare - refinanțare, inclusiv obținerea certificărilor LEED Platinum și EDGE Advanced.

RIVUS, a cărui construcție a început în martie, presupune regenerarea unei foste platforme industriale de 14 hectare și va integra peste 52.000 mp de spații verzi și soluții extinse de mobilitate alternativă și eficiență energetică, alături de reconversia unor clădiri cu valoare de patrimoniu industrial pentru comunitatea locală. Criteriile de sustenabilitate vor fi integrate în proiectare, construcție și viitoarea operare a ansamblului prin dezvoltarea de clădiri nZEB, soluții pentru eficiență energetică și producție de energie din surse regenerabile, infrastructură care favorizează transportul prietenos cu mediul, alei care permit circularea apei și soluții destinate susținerii biodiversității.

Tot în 2025, IULIUS a început la Constanța cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa, care vizează 38 de hectare din fosta platformă nord a Oil Terminal, teren care va beneficia de un demers de reconversie urbană majoră. Investiția alocată remedierii este estimată la peste 29 milioane de euro și include atât tratarea solului contaminat, cât și a apei subterane și precede dezvoltarea unui proiect mixed-use de peste 800 milioane de euro, cu funcțiuni culturale, office, retail, concepte educaționale și facilități de interes public, inclusiv un parc creat de la zero.

Natură și infrastructură verde

Integrarea naturii în proiectele urbane rămâne una dintre direcțiile strategice ale companiei. Portofoliul IULIUS include peste 180.000 mp de grădini și spații verzi, adevărate ancore pentru comunități. Acestea au fost posibile prin investiții totale de peste 20 de milioane de euro. Noile proiecte vor continua extinderea amprentei verzi a orașelor prin grădini spectaculoase, care vor fi construite de la zero. Pentru acestea, în pepinierele companiei se aclimatizează peste 2.000 de arbori maturi.

Implicare în comunitate

Proiectele IULIUS găzduiesc anual peste 1.000 de inițiative din zona educației, culturii, sportului, sănătății și protecției mediului, spațiile publice din cadrul ansamblurilor funcționând ca locuri de întâlnire și platforme pentru comunitățile locale. Dimensiunea impactului economic este reflectată și de beneficiile directe din taxe și impozite aferente portofoliului IULIUS, care au depășit, cumulat, 330 milioane de euro până la finalul anului 2025.

Totodată, în 2025, componenta socială a strategiei ESG a continuat prin programe dedicate educației și tinerilor, inițiative culturale și sportive, campanii de mediu și proiecte dezvoltate în parteneriat cu organizații și comunități locale. Un exemplu este programul Rising Stars, unul dintre cele mai apreciate de studenți și absolvenți. În 2025, pentru cele 24 de locuri au aplicat 821 de tineri, iar la finalul programului, 12 dintre aceștia au fost angajați de către IULIUS.

Despre IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Investiţiile realizate depăşesc 1,2 miliarde de euro. Portofoliul este compus din două proiecte mixte (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava), două proiecte de proximitate Family Market (Iaşi) și 15 clădiri office în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Portofoliul include peste 335.000 mp de spaţii de retail, proiectele fiind lidere de piață la nivel regional, cu peste 73 de milioane de vizite anual. Compania are în dezvoltare alte două proiecte mixte majore de reconversie urbană, la Cluj-Napoca şi Constanţa, remodelarea ansamblului Palas Iași, precum și conceptul de retail de proximitate Family Market Tomești, investiţii estimate la peste 1,3 miliarde de euro.