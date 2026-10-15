Program de guvernare Luca Niculescu: Pensiile vor fi indexate din 2027. Ce se întâmplă cu noua lege a salarizării

Pensiile vor fi indexate din 2027, potrivit programului de guvernare depus la Parlament de Luca Niculescu. Foto: Edit cu ajutorul AI

Programul de guvernare depus de Luca Niculescu la Parlament joi seara prevede indexarea pensiilor din 2027.

Printre măsurile prevăzute în Programul de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat Luca Niculescu se numără și indexarea pensiilor începând din 2027 şi elaborarea, anul viitor, a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Totodată, programul propune şi un pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, precum şi actualizarea salariului minim într-un ciclu de 12 luni, transmite Agerpres.

Precizăm că premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern.

"Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare şi respectarea contribuţiei celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să ţină pasul cu evoluţia costului vieţii. Fundamentăm costurile şi asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilităţii sistemului public de pensii şi fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului şi a datoriei publice", se arată în document.

Noua lege a salarizării în sectorul public va fi elaborată anul viitor

De asemenea, programul prevede elaborarea, în 2027, a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public.

"Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative şi instituţiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechităţile, clarificăm grilele, sporurile şi protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaţionale înaintea consultării publice şi etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025-2031. Orice majorare generală este condiţionată de spaţiul fiscal validat de Ministerul Finanţelor", se precizează în document.

Mecanismul de actualizare a salariului minim

În ceea ce priveşte salariul minim, documentul prevede aplicarea unui mecanism de actualizare într-un ciclu de 12 luni.

"Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni, pe baza datelor economice şi a consultării tripartite, conform directivei europene, pentru un calendar previzibil. Continuăm Planul Naţional de Acţiune pentru negocierea colectivă, susţinem contractele colective în instituţiile publice şi bunele practici în mediul privat şi publicăm anual gradul de acoperire. Consolidăm concilierea şi medierea prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022, cu respectarea autonomiei partenerilor sociali", potrivit sursei citate.

Pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile

Totodată, documentul propune includerea în bugetul pentru 2027 a unui pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în contextul creşterii preţurilor şi a facturilor la energie.

"Fundamentăm şi includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele şi familiile afectate de creşterea preţurilor şi a facturilor la energie, cu atenţie pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii, familiile monoparentale, veteranii şi persoanele cu dizabilităţi. Sprijinul este orientat după venituri şi nevoi, temporar şi adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaţioniste şi respectarea consolidării fiscale", se menţionează în document.

Măsuri pentru reducerea întârzierilor în soluţionarea dosarelor de pensie

Totodată, programul stabileşte măsuri pentru reducerea întârzierilor în soluţionarea dosarelor de pensie şi digitalizarea serviciilor de protecţie socială.

"Publicăm, în 30 de zile de la învestire şi apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depăşesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 şi verificăm cel puţin 3% dintre dosarele soluţionate. Operaţionalizăm cuponul electronic de pensie, digitizăm arhivele Casei Naţionale de Pensii Publice şi finalizăm Sistemul Naţional Integrat de Asistenţă Socială, pentru acordarea online a beneficiilor şi verificarea automată a eligibilităţii, păstrând asistenţa la ghişeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecţie socială şi inspecţie a muncii şi propunem soluţia de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor şi competenţele de inspecţie", conform programului.

Precizăm că joi seara are loc Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a stabili calendarul de învestire a Guvernului Luca Niculescu. Şedinţa va fi în format exclusiv online şi urmează să se stabilească zilele pentru audierile candidaţilor de miniştri şi pentru votul final de învestire. Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit. Până acum, se știe că PSD, PNL și UDMR vor vota Executivul Niculescu. USR a anunțat că nu susține un guvern din care face parte PSD.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunțase anterior că parlamentarii formațiunii iau în calcul să iasă din sală la votul pentru guvernul Luca Niculescu.

Între timp, partidul SENS le cere parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Executivul Niculescu, pledând pentru organizarea alegerilor anticipate.