SENS face apel la parlamentarii PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu şi cere alegeri anticipate

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Partidul SENS le cere parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze Guvernul Niculescu, pledând pentru organizarea alegerilor anticipate.

Partidul SENS nu își dorește învestirea Guvernului Luca Niculescu și rezolvarea rapidă a crizei guvernamentale. Formațiunea le cere parlamentarilor PNL, USR şi UDMR să nu voteze în Parlament pentru învestirea Cabinetului Niculescu și pledează pentru organizarea alegerilor anticipate.

"Rămânem consecvenți. Cerem „reformiștilor” să nu voteze guvernul tehnoPSD Niculescu și să mergem spre anticipate. În comparație cu desemnările domnilor Veștea sau Tomac și după ce am parcurs programul de guvernare prezentat de domnul Mureșan, opțiunea Luca Niculescu părea un compromis politic OK acum 10 zile. Dar adevărul ne-a lovit încă o dată în față când am văzut lista de miniștri.

Guvernul Niculescu este de fapt un guvern PSD cu un premier-marionetă lipsit de putere politică, format din condamnați penali, plagiatori și oameni care și-au dovedit deja incompetența în roluri de conducere. Mai ales că unii dintre ei au și fost parte din guvernul precedent, alături de PNL, USR și UDMR.

Partidul SENS: Haideți să ne întoarcem cu toții spre cetățeni și să le cerem încă o data votul pentru un nou Parlament!

Cetăţenii români au plătit factura dezmățului organizat de tandemul Ciolacu - Ciucă, sub forma măsurilor de austeritate inechitabile aplicate de colegii lor din guvernul Bolojan. Sunt șanse mari ca opțiunea alegerilor anticipate să aibă costurile sale, dar o bună parte din societate este dispusă să își asume acest risc dacă doar așa avem şansa să scăpăm de „reformiştii” și „prooccidentalii” care au condus România în ultimii 30+ ani.

Acestea fiind spuse, le cerem parlamentarilor PNL, USR și UDMR să nu voteze guvernul Niculescu și să ceară Președintelui României dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Reformiști (care fugiți de reforme), prooccidentali (adică MAGAioți), suveraniști (care tăceți din gură când Rusia comite agresiuni la adresa României), haideți să ne întoarcem cu toții spre cetățeni și să le cerem încă o data votul pentru un nou Parlament! Hai să ne vedem la urne!", se arată într-un comunicat emis de reprezentanții partidului SENS, publicat și pe pagina de Facebook.

Sorin Grindeanu: România are nevoie urgent de un guvern funcțional

Precizăm că PSD intră în Guvernul Luca Niculescu, cu 11 miniștri, din 17. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, declarase, miercuri seara, la sediul central al PSD, că România are nevoie urgent de un Guvern cu drepturi depline. PNL a anunțat că va susține Executivul, apoi vor intra în Opoziție, în timp ce USR nu votează un guvern din care face parte PSD.

Kelemen Hunor a precizat zilele trecute că UDMR va vota Guvernul și programul de guvernare cu care premierul desemnat Luca Niculescu va veni în Parlament, indiferent dacă Executivul va fi unul tehnocrat sau dacă va fi format în jurul PSD.

"România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea Guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie", declarase Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat Luca Niculescu urma să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista cu membrii viitorului Guvern. Totuși, potrivit ultimelor informații, depunerea listei a fost amânată deoarece programul de guvernare nu era gata. Deși termenul inițial de la prânz a fost ratat, premierul desemnat ar putea depune programul de guvernare și lista miniștrilor până la miezul nopții.