Supărare mare în USR! Drulă îl atacă în rafală pe ”Matematicianul” Nicușor Dan, după anunțul lui Sorin Grindeanu

De la stânga la dreapta: Cătălin Drulă (membru USR, fost ministru), premierul desemnat Siegfried Mureșan (PNL) și Tanczos Barna (ministru, UDMR). Sursa foto: Captură video PNL, Facebook

USR-ul, lăsat pe tușă în negocierile pentru Guvernul Niculescu, aparent, chiar de la Cotroceni, lansează atacuri la adresa președintelui țării, Nicușor Dan.

Cătălin Drulă, nume vocal din USR, vine cu atacuri fără precedent la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce s-a concretizat, oficial, susținerea majoritară pentru Guvernul Luca Niculescu, un Executiv hibrid, din care vor face parte social-democrați și tehnocrați, pentru funcțiile de miniștri. USR-ul, lăsat pe tușă, aparent, chiar din consultările de la Palatul Cotroceni, are acum o reacție târzie extrem de tăioasă, prin vocea lui Cătălin Drulă.

În timpul negocierilor, joia trecută, președintele partidului, Dominic Fritz, punea anunțuri de angajare. Asta în timp ce Luca Niculescu discuta cu trei partide: PSD, PNL și UDMR. Acum, Drulă numește Guvernul Luca Niculescu ca fiind ”Guvernul PeSeDan”, acuzând că este oprit ”avântul reformist”, în urma parteneriatului PSD-ului cu ”Matematicianul” - adică Nicușor Dan. Mai mult, îl acuză chiar și pe Ilie Bolojan că a cedat la ”șantaj”. Deși se referă la ”România”, dezamăgirea pare a fi, mai degrabă, personală, sau, cel mult, a partidului. Descrie o stare de lehamite și resemnare, dar anunță că se vor ”ridica” și vor ”lupta”- nu este clar și cum, dar promite.