Supărare mare în USR! Drulă îl atacă în rafală pe ”Matematicianul” Nicușor Dan, după anunțul lui Sorin Grindeanu

USR-ul, lăsat pe tușă în negocierile pentru Guvernul Niculescu, aparent, chiar de la Cotroceni, lansează atacuri la adresa președintelui țării, Nicușor Dan.
Cătălin Drulă, nume vocal din USR, vine cu atacuri fără precedent la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce s-a concretizat, oficial, susținerea majoritară pentru Guvernul Luca Niculescu, un Executiv hibrid, din care vor face parte social-democrați și tehnocrați, pentru funcțiile de miniștri. USR-ul, lăsat pe tușă, aparent, chiar din consultările de la Palatul Cotroceni, are acum o reacție târzie extrem de tăioasă, prin vocea lui Cătălin Drulă.
În timpul negocierilor, joia trecută, președintele partidului, Dominic Fritz, punea anunțuri de angajare. Asta în timp ce Luca Niculescu discuta cu trei partide: PSD, PNL și UDMR. Acum, Drulă numește Guvernul Luca Niculescu ca fiind ”Guvernul PeSeDan”, acuzând că este oprit ”avântul reformist”, în urma parteneriatului PSD-ului cu ”Matematicianul” - adică Nicușor Dan. Mai mult, îl acuză chiar și pe Ilie Bolojan că a cedat la ”șantaj”. Deși se referă la ”România”, dezamăgirea pare a fi, mai degrabă, personală, sau, cel mult, a partidului. Descrie o stare de lehamite și resemnare, dar anunță că se vor ”ridica” și vor ”lupta”- nu este clar și cum, dar promite.
”Guvernul PeSeDan.
După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse.
Era foame mare.
Sistemul respiră ușurat - orice avânt reformist e oprit, pentru moment. Revenim la o hoție naționalistă sănătoasă.
Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare.
Fostul mare partid - care la alegeri a luat 21,96% - și-a găsit salvarea pe moment în parteneriatul cu Matematicianul. Strict vorbind, asta e posibil doar pentru că șantajul la Bolojan a funcționat și va da votul acestui guvern.
Pentru România e un vis urât. Greu îți revii din dezamăgire după ce-ai fost tras în piept, păcălit, țepuit.
Lehamitea și resemnarea sunt de înțeles.
Dar nu putem decât să ne adunăm, să ne ridicăm și să luptăm. E țara noastră, noi de aicea nu plecăm” a transmis Cătălin Drulă (USR) pe Facebook.