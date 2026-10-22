Dan Air vrea să intre în insolvenţă. Compania spune că e din cauza creditorilor agresivi

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Compania aeriană Dan Air a depus cerere de intrare în insolvenţă la Tribunalul Ilfov, şi spune că e din cauza creditorilor agresivi care ar vrea să oprească zborurile.

"DAN AIR își protejează pasagerii: compania solicită instanței protecție împotriva unor creditori agresivi care amenință să oprească zborurile regulate DAN AIR operează în continuare toate zborurile programate. Biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune.

DAN AIR anunță că a depus astăzi la Tribunalul Ilfov cererea de deschidere a procedurii insolvenței (dosar 3523/93/2026), cu intenția declarată de reorganizare a activității. Decizia este una preventivă și responsabilă, luată pentru a proteja continuitatea zborurilor, pasagerii și partenerii companiei. Pe toată durata procedurii, DAN AIR își continuă activitatea în mod normal, iar programul de zbor rămâne neschimbat", transmite compania printr-un comunicat de presă.

Motivele cererii de intrare în insolvenţă

Reprezentanţii companiei aeriene au explicat şi de ce au depus cererea de intrare în insolvenţă şi transmit că se doreşte evitarea unui scenariu similar Blue Air.

"De ce a solicitat DAN AIR protecția instanței?

Protecția activității de zbor. Procedura oferă companiei protecție legală împotriva acelor creditori ale căror acțiuni individuale ar putea pune în pericol continuitatea zborurilor, astfel încât toate obligațiile să fie achitate organizat, printr-un plan aprobat de creditori și confirmat de instanță.

Evitarea unui scenariu de tip BLUE AIR. În septembrie 2022, blocarea conturilor BLUE AIR de către ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, în vederea executării silite, a dus la suspendarea tuturor zborurilor și, ulterior, la încetarea activității companiei, cu zeci de mii de pasageri afectați. DAN AIR a ales să acționeze din timp, tocmai pentru ca un astfel de scenariu să nu se repete", a mai transmis compania.

O companie de leasing menţine zborurile active

Dan Air a transmis că zborurile operate de companie nu vor fi anulate, graţie unei companii de leasing.

"Zborurile continuă, cu sprijinul companiei de leasing AVIATOR CAPITAL Spre deosebire de alte situații recente din piață, precum cea a ANIMA WINGS, care și-a suspendat zborurile înainte de solicitarea insolvenței, DAN AIR beneficiază de sprijinul companiei de leasing AVIATOR CAPITAL, care deține aeronavele operate de DAN AIR, precum și de sprijinul majorității furnizorilor săi de servicii.

Pe această bază, compania nu anticipează întreruperi ale zborurilor regulate, care vor fi operate conform programului publicat. DAN AIR nu are credite bancare, iar activitatea sa este finanțată din veniturile proprii din exploatare. Compania nu înregistrează datorii față de furnizorii de combustibil și nici față de Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Procedura de reorganizare nu afectează rezervările existente. Pasagerii își pot folosi biletele exact cum le-au cumpărat, iar DAN AIR va continua să comunice direct cu aceștia în cazul oricărei modificări operaționale, așa cum procedează în mod obișnuit", se mai arată în comunicat.

Mesajul Dan Air către parteneri

DAN AIR continuă să întâmpine dificultăți cu un număr restrâns de furnizori de servicii, care au solicitat plata integrală a tuturor restanțelor și au condiționat de aceasta deservirea zborurilor regulate.

Prin deschiderea procedurii, datoriile anterioare urmează să fie achitate în condițiile planului de reorganizare, în mod egal și transparent pentru toți creditorii, în timp ce serviciile curente vor fi plătite la termen. Reamintim tuturor partenerilor că anul 2026 a fost unul dificil pentru întreaga industrie aviatică, afectată de prețurile foarte ridicate ale kerosenului iar aceeași situație persistă și până în ziua de astăzi.

În acest context, îndemnăm toți furnizorii de servicii să nu adopte nicio măsură coercitivă în situația de față – precum suspendarea serviciilor, reținerea aeronavelor sau condiționarea zborurilor de plata restanțelor – și să sprijine în continuare operarea zborurilor DAN AIR. Sprijinul furnizorilor și al partenerilor este esențial pentru continuitatea operațiunilor, pentru protejarea pasagerilor și, în final, pentru recuperarea integrală a creanțelor tuturor creditorilor, obiectiv pe care planul de reorganizare îl urmărește", completează cei de la Dan Air.