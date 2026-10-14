FNGCIMM lansează selecția intermediarilor financiari pentru sprijinirea întreprinderilor sociale. Proiect de aproape 495 de milioane de lei

Din articol Obiectivele generale ale proiectului sunt:

FNGCIMM a lansat apelul pentru selectarea intermediarilor financiari care vor facilita accesul întreprinderilor sociale la finanțare printr-un instrument ce combină garanții de portofoliu cu granturi. Proiectul are o valoare totală de aproape 495 de milioane de lei, iar instituțiile financiare eligibile pot depune cereri până la 16 noiembrie 2026, ora 10:00.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în calitate de Manager al Fondului Specific Garanții, anunță lansarea Apelului public pentru exprimarea interesului în cadrul proiectului „Sprijin acordat sectorului de economie socială pentru dezvoltare/inovare/scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție”, cod SMIS 357680, finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Obiectivul de politică 4 – “O Europă mai socială și mai favorabil incluziunii prin implementarea Pilonului European al drepturilor sociale”, Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.3- „Sprijin acordat sectorului de economie socială pentru dezvoltare/inovare/scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție.”

Valoarea totală a proiectului este de 494.861.820,00 RON din care, 398.231.997,16 RON reprezintă valoarea cofinanțării UE prin Fondul Social European Plus și 96.629.822,84 RON de la bugetul de stat.

Apelul public pentru exprimarea interesului se adresează instituțiilor financiare publice sau private aflate sub supravegherea BNR, cu sediul în România și a căror activitate se desfășoară în România, care sunt autorizate din punct de vedere juridic să acorde împrumuturi tipurilor de destinatari finali vizați de instrumentul financiar combinat cu grant într-o operațiune unică finanțat din PEO 2021-2027.

Cererile sunt gestionate de FNGCIMM SA–IFN în calitate de Manager al Fondului Specific, în baza Acordul de finanțare unic încheiat cu MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și se transmit la adresa de mail peo@fngcimm.ro până la data de 16.11.2026, ora 10:00.

Vă invităm să consultați documentele aferente apelului pentru informaţii detaliate la următoarea adresă https://www.fngcimm.ro/peo/apeluri-pentru-exprimarea-interesului-peo.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderi sociale și întreprinderile sociale de inserție în vederea dezvoltării/inovării/scalării/extinderii activității lor, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale și prin promovarea patrimoniului cultural și a sectoarelor culturale și creative ca domenii cu potențial pentru dezvoltarea economiei sociale;



Promovarea și creșterea investițiilor în proiecte de acțiune climatică și de digitalizare, sprijinind tranziția ecologică și digitală mai amplă a României;



Îmbunătățirea capacității intermediarilor financiari de a sprijini investițiile în întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție și sprijinirea dezvoltării unei piețe mai largi a intermediarilor financiari care se adresează acestor categorii;



Crearea unei surse de finanțare pentru România, reînnoibilă și permanentă, capabilă să susțină viitoarele runde de reinvestire în activități similare, contribuind astfel la creșterea sustenabilității financiare a resurselor alocate din PEO 2021-2027;



Mobilizarea investițiilor din sectorul privat, inclusiv de la Managerul Fondului Specific, în domeniile de investiții vizate la nivelul intermediarilor financiari și al proiectelor în vederea sporirii impactului resurselor alocate din PEO 2021-2027;



Crearea unui instrument de finanțare nou și versatil pentru România, capabil să susțină dezvoltarea economiei sociale.

Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv din luna ianuarie 2026 până în luna decembrie 2029.