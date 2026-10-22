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DCNews Economie ACEA: Vânzările Dacia în Europa au scăzut cu 8,9% în septembrie

ACEA: Vânzările Dacia în Europa au scăzut cu 8,9% în septembrie

Autor: Claudia Calotă
Dacia

Vânzările Dacia în Europa au înregistrat în septembrie un declin anual de 8,9%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunțat joi Asociația Constructorilor Europeni de Automobile

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 45.408 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în septembrie în Europa, comparativ cu 49.850 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în septembrie: creșteri la grupul Stellantis (4,5%) și scăderi la grupul Volkswagen (2,9%), la grupul Renault (0,7%), și la compania americană Ford (20,8%), arată datele ACEA.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în septembrie cu 72,5%, în timp ce rivalul chinez BYD a raportat un avans de 98,7% al vânzărilor în Europa.

În primele nouă luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 9,7%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,8%, de la 4,5%.

Un număr de 405,768 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele nouă luni din acest an în Europa, comparativ cu 449.287 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie - septembrie 2026: creșteri la grupul Stellantis (4,7%) și la grupul Volkswagen (0,5%), scăderi la grupul Renault (3,1%) și la Ford (15,2%).

Tesla a raportat un avans de 50%, iar BYD de 134,6%, potrivit Agerpres.

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Comentarii (1)

Mihai1   •   22 Octombrie 2026   •   12:57

Este mare nevoie de platforme mecanice pentru drone terestre care pot fi construite la Dacia.
Bolojan, Miruță și gașca penală coordonată de Trăilă au decis că mai bine le compărăm de la germani să salvăm VW și Mercedes!
Dacă PSD nu duce până la capăt o cercetare penală încheiată cu condamnarea grupării de crimă organizată să se aștepte la maxim 10% la alegeri!

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