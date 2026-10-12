TNF 2026: București și Ilfov generează peste jumătate din cifra de afaceri a companiilor de top din România

Din articol Despre Topul Național al Firmelor

CCIR prezintă distribuția pe județe a celor 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în TNF 2026, care au realizat o cifră de afaceri cumulată de 299,47 miliarde euro și un profit de 26,52 miliarde de euro.

Toate cele 41 de județe și municipiul București sunt reprezentate în clasamentul național, anunță Camera de Comerț și Industrie a României.

Capitala concentrează 3.413 companii clasate, care realizează o cifră de afaceri de 132,01 miliarde euro (44,08% din total) și un profit din exploatare de 11,67 miliarde euro (44%) și angajează 515.697 de salariați. Împreună cu județul Ilfov (979 de companii și 26,99 miliarde euro cifră de afaceri), Bucureștiul generează 53,09% din cifra de afaceri a clasamentului.

După București și Ilfov, cele mai mari cifre de afaceri se înregistrează în județele Argeș (13,37 miliarde euro), Cluj (13,01 miliarde euro), Timiș (10,16 miliarde euro) și Bacău (8,47 miliarde euro). Clujul ocupă locul al treilea în țară după numărul de companii clasate (748), profitul din exploatare (1,45 miliarde euro) și numărul de salariați (67.992), urmat de Timiș, cu 526 de companii și 64.995 de salariați.

Județul Sibiu înregistrează cea mai ridicată rentabilitate: companiile clasate de aici au obținut un profit din exploatare de 1,24 miliarde euro la o cifră de afaceri de 6,11 miliarde euro, ceea ce corespunde unei rate a profitului din exploatare de 20,3%, de peste două ori media clasamentului (8,86%). Rate ridicate ale profitului din exploatare au obținut și companiile de top din Neamț (14%), Iași (12,4%) și Cluj (11,1%).

Din perspectiva cifrei de afaceri pe salariat, cele mai ridicate valori se înregistrează în județele Giurgiu (aproximativ 294.000 de euro), Argeș (293.700 de euro), Ilfov (287.100 de euro) și Constanța (285.900 de euro), peste media clasamentului, de aproximativ 218.000 de euro.

Despre Topul Național al Firmelor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări. Pentru ediția 2026, au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării. Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.