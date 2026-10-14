RIVUS continuă dezvoltarea mixului de retail prin prezența grupului LPP. Reserved, Mohito, House și Cropp vor inaugura magazine în viitorul proiect din Cluj-Napoca

Grupul LPP, unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa Centrală și de Est, va aduce patru branduri din portofoliul său în proiectul RIVUS. Reserved, Mohito, House și Cropp vor ocupa o suprafață cumulată de peste 3.500 mp și vor fi amenajate conform celor mai noi concepte dezvoltate, cu focus pe o experiență de cumpărături adaptată nevoilor actuale ale clienților.

RIVUS, dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe, este cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România și se află în prezent în faza de construire.



Parteneriatul dintre RIVUS și grupul LPP completează strategia de dezvoltare a proiectului, care urmărește integrarea unor branduri internaționale și naționale relevante într-un concept construit în jurul experienței vizitatorului. Mixul este gândit să răspundă unui spectru larg de preferințe și stiluri de viață, completând funcțiunile de entertainment, concepte de food & beverage, spații culturale, zone de recreere și spații verzi care vor defini viitorul proiect mixed-use. Portofoliul LPP din RIVUS va include Reserved, brandul dedicat modei pentru întreaga familie, Mohito, orientat către moda feminină, House, adresat publicului tânăr prin colecții inspirate din cultura urbană, și Cropp, brand recunoscut pentru stilul său casual și streetwear.



„Fiecare partener pe care îl anunțăm la RIVUS este rezultatul unei strategii atent construite, prin care ne propunem să dezvoltăm un mix de retail echilibrat, relevant și adaptat modului în care oamenii își doresc să facă shopping și să își petreacă timpul liber. Grupul LPP este unul dintre cei mai importanți retaileri de fashion din Europa, iar prezența brandurilor sale completează în mod firesc oferta proiectului și consolidează poziționarea RIVUS ca destinație de referință pentru retail și lifestyle în România. De asemenea, faptul că astfel de parteneri aleg să se alăture proiectului încă din etapa de dezvoltare confirmă atractivitatea conceptului pe care îl construim și încrederea pe care RIVUS o inspiră în rândul marilor retaileri internaționali”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.



Cu o prezență în zeci de piețe internaționale, grupul LPP dezvoltă branduri care îmbină designul contemporan cu un ritm rapid de reînnoire a colecțiilor și concepte de retail adaptate tendințelor actuale.



„România continuă să reprezinte o piață strategică pentru LPP, iar decizia noastră de a aduce brandurile Reserved, Mohito, Cropp și House în cadrul RIVUS reflectă atât încrederea noastră în potențialul pe termen lung al orașului Cluj-Napoca, cât și parteneriatul puternic cu IULIUS. RIVUS este un proiect emblematic, ce redefinește conceptul de destinație mixed-use, reunind funcțiuni de retail, entertainment, cultură și spații verzi într-un concept unitar. Amploarea, viziunea și abordarea proiectului, centrată pe client, se aliniază foarte bine strategiei noastre de dezvoltare multi-brand. Prin prezența noastră în cadrul RIVUS, ne propunem să ne consolidăm și mai mult prezența în România, să îmbunătățim experiența de cumpărături pentru clienții din regiune și să creăm noi oportunități de interacțiune atât cu clienții existenți, cât și cu cei viitori”, a spus Alexandru Roman, Leasing Manager LPP.



Brandurile LPP se regăsesc și în ansamblul mixed-use Iulius Town Timișoara, în rețeaua Iulius Mall, dar și în Family Market.



RIVUS Cluj-Napoca:

Investiție de 550 de milioane de euro.



14 hectare industriale subutilizate transformate în destinație mixed-use regională.



Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public.



Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail - 142.000 mp, închiriată în procent de aproximativ 80%.



Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate.



Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional.



Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - 400 milioane de euro, condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced.



Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura).



Un nou parc, de 52.000 mp, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate.



Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc.



7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim.

Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!



Despre LPP

LPP este o companie de familie din Polonia și una dintre companiile de fashion cu cea mai dinamică dezvoltare din Europa Centrală. Cu o experiență de 30 de ani, LPP creează și comercializează cu succes colecții și accesorii atât în Polonia, cât și pe piețele internaționale. Compania operează cinci branduri de modă: Reserved, Cropp, House, Mohito și Sinsay, ale căror produse sunt disponibile în prezent atât în magazine fizice, cât și online, în 40 de piețe din întreaga lume. LPP deține o rețea de peste 3.800 de magazine, cu o suprafață totală de peste 3 milioane de metri pătrați, iar produsele sale ajung anual pe trei continente.



Prezentă în România din 2008, LPP România a dezvoltat o rețea de retail la nivel național de peste 300 de magazine, în 150 de orașe, reprezentând toate cele cinci branduri din portofoliul grupului. Cu peste 3.000 de angajați în zona de birouri, logistică și retail, LPP România continuă să contribuie la dezvoltarea sectorului de retail din România și a economiei locale.