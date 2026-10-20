Se apropie Black Friday 2026 la eMAG! Cele mai mari reduceri din an

Se aprope Black Friday 2026 la eMAG! Cele mai mari reduceri din an

Black Friday 2026 la eMAG are loc în data de 6 noiembrie, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte și reduceri.

Evenimentul se desfășoară pe durata unei singure zile, cunoscută drept Vinerea Neagră.

Printre produsele care se regăsesc în oferta eMAG Black Friday se numără televizoare, de la tv smart cu diagonale mari la modele accesibile, telefoane, laptopuri, inclusiv laptopuri gaming, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, de la aspiratoare verticale la fier de călcat vertical, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope de iarnă și produse speciale.



Black Friday la eMAG înseamnă și reduceri ale partenerilor din Marketplace.



Ca să te conectezi la ofertele de Black Friday, asigură-te că ești abonat la newsletterul eMAG și vei fi la curent cu toate noutățile, reducerile și produsele vedetă din cel mai așteptat eveniment de cumpărături.

Cum trebuie să te pregătești pentru Black Friday la eMAG?



Ai aplicația instalată? Nu uita să activezi notificările ca să fii la curent cu cele mai tari oferte de Black Friday!

Alege eMAG Genius și ai livrare gratuită și multe alte beneficii de Black Friday!



Activează My Wallet, cumpără tot ce vrei de Black Friday și plătești mai târziu!



Alege easybox-ul preferat!



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Activează autentificarea multi-factor ca să-ți protejezi informațiile din contul de client!



Ce trebuie să știi pentru Black Friday?



Este recomandat să ai aplicația eMAG actualizată cu cea mai recentă versiune disponibilă și toate datele tale, respectiv adresele de livrare, completate în contul tău de client.



Pentru o plată extrem de rapidă a produselor dorite, îți poți salva cardul bancar în contul tău de client eMAG și astfel, de Black Friday, vei achita comenzile în deplină siguranță și foarte repede.



După plasarea comenzii, produsele selectate de tine sunt rezervate automat, iar livrarea se face în showroom, prin curier, la un oficiu poștal sau în easybox.



Dacă ai comandat un produs al unui partener eMAG Marketplace, acesta îți va livra comanda prin curier sau în easybox. Costul de livrare îți va fi comunicat înainte să finalizezi comanda.