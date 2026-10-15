Reducerea accizei la motorină cu 25% continuă până la finalul lunii octombrie. Cât costă un litru de carburant joi, 15 octombrie

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Din articol Cât costă un litru de carburant joi, 15 octombrie 2026

Ministerul Finanţelor a anunţat prelungirea reducerii cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie, după ultima evaluare.

Astfel, măsura va fi prelungită şi în intervalul 16-31 octombrie 2026, pentru motorina standard.

"Aceastã mãsurã continuã intervenția aplicatã în perioada anterioarã, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompã, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

Reducerea de 25% reprezintã o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonã. Astfel, în intervalul 16–31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializatã pe piața internã va rãmâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonã.

Analiza aferentã segmentului bilunar 16-31 octombrie 2026 indicã o variație procentualã a cotațiilor Platts pentru motorinã (VPM) de +47,78%, în timp ce variația procentualã a prețului mediu la pompã al motorinei standard (VM) este de +35,60%.

În baza acestor indicatori și a mecanismului prevãzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 16-31octombrie 2026", transmite Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

Următoarea evaluare va avea loc peste două săptămâni.

Cât costă un litru de carburant joi, 15 octombrie 2026

Preţul unui litru de motorină a ajuns la 10,86 lei, valabil în benzinăriile din Bucureşti, Iaşi şi Constanţa, conform peco-online. Cel mai ieftin litru de motorină este la Timişoara, 10,83 lei, dintre oraşele mari din România.

În ceea ce priveşte benzina standard, şoferii scot din buzunar între 10,09 şi 10,11 lei pe litru.

Astfel, un plin pentru o maşină cu un rezervor de 50 de litri costă peste 500 lei.