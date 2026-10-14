Controale pe litoral: Unii blocați, alții ajutați? Ce explicații are ministrul Economiei. Ce s-a făcut concret pentru turismul românesc în 2026

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Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a dat un răspuns surprinzător la întrebarea "ce s-a făcut concret pentru turismul românesc în 2026?".

În contextul în care antreprenorii se plâng de scăderea încasărilor, dar şi de scăderi uriaşe în ceea ce priveşte deconturile din voucherele de vacanţă, reduse încă de acum mai bine de un an, am vrut să aflăm de la ministrul Economiei, Irineu Darău, la bilanţul celor 9 luni de mandat, ce a făcut, concret, pentru turism. Răspunsul a fost unul surprinzător. Ministrul a mutat răspunderea în zona administraţiilor locale şi a enunţat ce ar trebui să facă MEDAT, în opinia sa, pentru turism.

"Cred că este o întrebare foarte corectă, una care trebuie pusă, şi pe care şi eu mi-am pus-o de multe ori ca ministru: ce ar trebui să se facă pentru turism de către Ministerul Economiei sau de către Guvern? Nu se poate face orice. Nu se pot da subvenţii, nu se poate arunca cu bani pentru stimularea consumului în turism fără vreo logică.

Iată ce s-a făcut concret şi vă voi spune şi ce cred eu că trebuie să se facă în lunile următoare. Am actualizat masterplanul de investiţii în turism. Este un lucru foarte important, pentru că include ecoturismul, turismul balnear, dar şi alte categorii. Apoi, am deblocat finanţările pentru proiecte mari din domeniu. Nu sunt multe, dar Ministerul Economiei atât are buget, 20 de milioane de lei pentru tot anul, pentru finanţări la investiţii mari care erau deja pornite prin acest masterplan.

Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Sursa: Agerpres

Am lansat două scheme de finanţare, pe una am decontat-o total, iar alta începe acum, pentru zona de balneo. Aşadar, bani concreţi pentru turism.

Am atras fonduri PNRR, aproape 10 milioane de euro, pentru OMD-uri (n.r. Organizaţii de Management al Destinaţiei), iar asta a fost o mare provocare, pentru că am avut doar câteva luni la dispoziţie.

Am continuat şi chiar am îmbunătăţit prezenţa la târguri. Am obţinut mai mult buget, investim în eforturi de marketing mai bune decât în trecut. Asta este ce s-a putut face. Ce nu putem face, şi nici măcar nu este responsabilitatea noastră, este toată zona de taxare şi de stimulare a consumului în general. Nu ţine de noi", a declarat Irineu Darău, ca răspuns la întrebarea DC News.

Cum poate ajuta MEDAT turismul. Prime pentru aducerea turiştilor străini

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a punctat ulterior axele pe care ar trebui să se concentreze MEDAT în ceea ce priveşte ajutorarea sectorului turistic din România. Acesta a scos din discuţie voucherele de vacanţă, despre care spune că încă există, pentru salariile mai mici. În plus, spune acesta, industria turismului din România ar trebui să se concentreze pe aducerea vizitatorilor străini, pentru că "lasă mult mai mult, în medie, decât un turist român".

"Ce cred că ar trebui făcut? Încă mai avem vouchere de vacanţă pentru salariile foarte mici, dar cred că, dacă vrem să injectăm bani şi cerere în HORECA, prioritară trebuie să fie prima de incoming (n.r pentru aducerea turiştilor străini în România). De asemenea, dinspre industria de turism aud că este nevoie de flexibilizarea contractelor de muncă.

Aşadar, prioritatea mea pentru următoarele luni ar fi livrarea acestui trio: o primă de incoming, în limita bugetului, flexibilizarea contractelor de muncă, ceea ce ar permite sectorului să se adapteze în afara sezonului turistic, dar şi un OMD naţional, cu un buget adecvat, care să se ocupe de marketing.

În rest, bineînțeles că oriunde în lume situația economică afectează cererea din HORECA. Pe de o parte, vedem o scădere a consumului în România, dar pe de altă parte, vedem o creștere importantă a numărului de turiști străini. Se poate și mai bine. Un turist străin lasă mult mai mult în medie decât un turist român, iar noi suntem mult sub potențial. Acolo cred că ar trebui umblat și recompensat. Agențiile de turism sau companiile aeriene care aduc turiști în România merită recompensate, pentru că impactul la buget este net pozitiv la sfârșitul anului", a mai declarat ministrul Economiei.

Are sau nu are bani MEDAT pentru turism?

Irineu Darău spune că investiţiile făcute de MEDAT în turism au devenit legendă urbană, pentru că ministerul nu mai are bugetele de altădată.

"Aici există și un pic de legendă urbană. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nu mai are bugetele pentru investiții în turism care erau altădată. Dacă mă întrebați pe mine, nici nu cred că ar fi corect. Este o întreagă discuție: este corect ca investițiile și ajutoarele de stat pe alocuri să fie împărțite între atât de multe instituții? Cu ce mă ajută pe mine, ca ministru sau ca minister, că avem 20 de milioane de lei pe an pentru toate investițiile în turism? Câte proiecte pot să gestionez? Vă pot spune că în mod curent se gestionează trei, în timp ce stau la coadă vreo 20 de proiecte decise de miniștri cu mulți ani în urmă. Cu ce ajută treaba asta? Poate că ar fi mai bine ca unele proiecte să fie la CNI, altele la MIPE, altele la alte instituții. A trecut vremea în care Ministerul Turismului primea bani pentru mari investiții.

Cu aceşti puțini bănuț pe care l-am avut la buget, am contribuit. De exemplu, la balneo, cele 8 milioane de lei au fost cheltuite pentru 8 proiecte diferite, ajutând administrațiile din 8 locuri să le dezvolte", a completat Irineu Darău.

Abuz de putere pe litoralul românesc?

DC News a prezentat, în repetate rânduri, cazuri de pe litoralul românesc care ridică mari semne de întrebare. Dacă în cazul unor antreprenori, se fac controale de către toate instituţiile, iar funcţionarea unor sectoare de plajă, pe care s-a investit enorm, este blocată de ani de zile, în alte situaţii antreprenorii nu doar că sunt păsuiţi, dar primesc şi ajutor în ceea ce priveşte obţinerea avizelor necesare.

Ministerul Mediului a făcut în acest an controale pe litoral, însă am vrut să aflăm de la ministrul Economiei dacă MEDAT, care are şi turismul în administrare, se implică în astfel de situaţii. Irineu Darău i-a îndemnat pe antreprenorii care se simt nedreptăţiţi să meargă către organele competente, dar a arătat cu degetul şi spre autorităţile locale.

Litoralul românesc. Sursa: Arhivă DC NEWS

"Noi avem o divizie de control în turism, care face controale în special pe activitatea efectivă din domeniu, pe asta are atribuţii. Eu am fost de mai multe pe litoral, atât la deschiderea sezonului, cât şi după. Am discutat cu oamenii şi mi-am asumat şi multe critici la modul general.

Nu pot eu să răspund pentru felul în care regulile se aplică la nivel local. Am avut multiple discuţii cu ministra Mediului (n.r. Diana Buzoianu), de la care am înţeles că regulile s-au aplicat la literă.

Ceea ce pot spune din această poziţie este că responsabilitatea autorităţilor locale este uriaşă. Degeaba m-au sunat pe mine primari care îmi vorbeau despre probleme ignorate timp de 20 de ani. Ce şi-ar fi dorit? Să se închidă ochii în faţa unei legi imperative? Nu se poate! Înţeleg că, la un moment dat, exista aşteptarea ca şi Ministerul Mediului să meargă pe principiul "lasă că merge şi aşa".

Responsabilitatea aparţine, în mare parte, autorităţilor locale. Sper din suflet că la nivelul Administraţiei Apelor Bazinale nu s-a făcut vreun abuz. Eu nu am cunoştinţă de aşa ceva. Oricine ştie despre un abuz trebuie să se adreseze instituţiilor statului, până la procurori. Eu ştiu că linia corectă impusă de la Ministerul Mediului a fost respectarea legii. Dacă s-au închis ochii timp de 5, 10, 20 de ani de către minister, dar şi de către administraţiile locale, înseamnă că au fost condamnate la subdezvoltare sau probleme foarte mare HORECA din acele zone.

Astfel, aş ruga în special comunităţile să pună presiune pe primari pentru a rezolva structural problemele. Uitaţi-vă câte OMD-uri există în toată Dobrogea. Întrebaţi-vă dacă, la câte atracţii are Dobrogea, n-ar fi trebuit să existe mai multe OMD-uri funcţionale. Eu cred că da!

Este o problemă reală a administraţiilor locale care aşteaptă salvarea de la nivel central, dar salvarea turismului nu poate veni de acolo. De acolo poate să vină un marketing mai bun, lucru pe care ni l-am asumat ca prioritate, şi mai pot veni mici încurajări ale consumului. Atât! Restul este la nivelul administraţiilor locale", a încheiat Irineu Darău.