Mesajul Moody's înainte de votul decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu. Alexandru Nazare: "Confirmă obiectivele imediate ale României"

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Agenția internațională de rating Moody's vine cu un mesaj pentru România, înainte de votul din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, propus pentru același portofoliu și în Guvernul Niculescu, a publicat, marţi, 20 octombrie, un nou mesaj al agenției internațională de rating Moody's, chiar înainte de votul decisiv din Parlament.

Moody's a transmis că instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă evoluții pozitive pentru profilul de credit al României și susțin continuarea procesului de consolidare fiscală, potrivit Ministerului de Finanțe.

Agenția consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare.

"Miza următoarelor luni"

"Moody’s confirmă obiectivele imediate ale României: continuitate, buget credibil, stabilizarea datoriei. Comentariul publicat astăzi de agenția de rating Moody’s pune foarte clar în perspectivă miza următoarelor luni.

Votul de învestitură al noului Guvern poate închide perioada de incertitudine politică și poate crea cadrul necesar pentru adoptarea la timp a bugetului pentru 2027. Agenția consideră această evoluție drept pozitivă pentru profilul de credit al României și notează explicit că menținerea continuității politicilor fiscale susține continuitatea strategiei de redresare a finanțelor publice.

"Prognoza de reducere a deficitului, neschimbată"

Este însă la fel de important ce spune Moody’s dincolo de acest moment. Prognoza de reducere a deficitului rămâne neschimbată, dar agenția avertizează că procesul de consolidare are în continuare riscuri ridicate de implementare.

Așadar, nu este suficient să declarăm că ne asumăm continuarea direcției - trebuie să demonstrăm, prin consecvența tuturor în adoptarea unui buget credibil și prin responsabilitate în execuție, că această traiectorie poate fi susținută.

"Stabilitatea este esențială"

Presiunea este una concretă: Moody’s estimează un necesar de finanțare ridicat în următorii 2 ani și subliniaza că stabilitatea este esențială pentru accesarea piețelor în condiții rezonabile.

În acest context, bugetul pentru 2027 va fi una dintre principalele probe de credibilitate financiară pentru România.

Aceasta este radiografia momentului din partea Moody’s Ratings și de aici trebuie să continuăm: cu un buget realist, cu decizii fiscale predictibile și cu rigoare în managementul banilor publici.

În perioada următoare, credibilitatea României se va măsura nu în intenții, ci în capacitatea de a transforma angajamentele asumate în rezultate care pot fi susținute", a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Comentariul Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating

Precizăm că agenția internațională de rating Moody's și-a menținut estimările privind reducerea deficitului bugetar de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% din PIB în 2026 și 5,5% din PIB în 2027. În același timp, Moody's estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027.

În acest context, Ministerul Finanțelor a transmis că va continua procesul de consolidare fiscal-bugetară și va urmări, în construcția bugetului pentru 2027, menținerea unei traiectorii sustenabile a deficitului, controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei.

Comentariul Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating, a precizat Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă. România este evaluată în prezent de Moody’s la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă.

Precizăm că toţi miniştrii propuşi să facă parte din Guvernul condus de premierul desemnat, Luca Niculescu, au fost avizaţi favorabil luni şi marţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. De la ora 14:00, urmează şedinţa plenului reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură. Șansele Guvernului Niculescu de a obține cele 233 de voturi necesare sunt destul de mari. Dacă va primi votul de încredere al Parlamentului, Luca Niculescu va fi aşteptat, împreună cu miniştrii din cabinetul său, la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului. Ceremonia ar putea avea loc chiar marţi seară, potrivit unor surse.