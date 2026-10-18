Kawasaki ar putea înscrie România pe harta ţărilor producătoare de hidrogen. Anunţ major al lui Ovidiu Dranga

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Din articol Ideea nu e nouă. Ovidiu Dranga a lansat ideea de când era ambasador

Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, a anunţat un posibil acord între Kawasaki şi un gigant din domeniul energiei din România, în ceea ce priveşte hidrogenul.

În perioada 20-23 octombrie, la Tokyo, are loc Forumul Inovării România-Japonia, proiect pornit de Ovidiu Dranga în timp ce era ambasador al României în Japonia. Însă vestea importantă pentru România vine chiar de la Ovidiu Dranga, care anunţă că gigantul Kawasaki ar urma să încheie un acord cu România pentru producţia şi transportul hidrogenului.

"Săptămâna viitoare va avea loc a patra ediţie a Forumului Inovării România-Japonia, un proiect pe care l-am lansat în 2023, când eram încă la post, în Tokyo. Mă bucur că funcţionează impecabil, ţinând cont de situaţia generală. Există un interes crescut al companiilor din România pentru interacţiuni cu firmele japoneze. Şi firmele japoneze sunt din ce în ce mai interesate de România.

Asta favorizează încheierea unor contracte sau măcar a unor înţelegeri pe domenii cheie. Dacă nu mă înşel, la Tokyo, săptămâna viitoare, se va încheia un acord între Kawasaki şi Romgaz sau Transgaz, nu mai ţin minte care dintre cele două companii, pentru un posibil proiect legat de hidrogen.

Kawasaki dezvoltă o tehnologie inovativă în ceea ce priveşte producţia şi transportul hidrogenului. Mai în glumă, mai în serios, zic şi ei că e bine să ştim că această firmă, Kawasaki, nu înseamnă doar motociclete, ci o gamă foarte largă de produse, servicii pe care le realizează ei. Şi în domeniul energiei, se pare, alături de Mitsubishi şi alte companii joacă un rol important", a declarat Ovidiu Dranga în exclusivitate pentru DC News.

Ideea nu e nouă. Ovidiu Dranga a lansat ideea de când era ambasador

Ovidiu Dranga a spus că ideea a fost lansată încă de când domnia sa era ambasador al României la Tokyo, dar a explicat şi avantajul pe care îl are România.

"Când eram ambasador la Tokyo, am promovat ideea unei colaborări româno-japoneze care să vizeze crearea unui lanţ complet legat de hidrogen, care să însemne producţie, transport, distribuţie. Şi să aibă ca scop crearea unei pieţe, cel puţin la nivel naţional, dacă nu regional, în Europa Centrală, a hidrogenului. Am plecat de la ideea că România are un mix energetic foarte echilibrat, lăsând la o parte accidentele provocate de vremea extremă şi de sincopele din administrare. Are capacitatea de a produce energie ieftină şi în cantităţi rezonabile", a mai spus Ovidiu Dranga.