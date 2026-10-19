Promisiuni pentru pensionari după doi ani de indexare amânată. Elena Cristian: Nu-ți bați joc de milioane de oameni! Alexandru Nazare ar trebui să știe

Elena Cristian, analist DC Business

Deși membrii viitoarei coaliții de guvernare vorbesc despre indexarea pensiilor și plata datoriilor, analistul DCBusiness Elena Cristian atrage atenția că nu sunt prezentate soluții concrete.

Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea trece de votul Parlamentului, însă rămân mari semne de întrebare privind sursele de finanțare pentru indexarea pensiilor și plata datoriilor. Analistul DC Business Elena Cristian a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Violeta Romanescu.

"Nu știu de unde vor lua bani. Nu așa se fac lucrurile"

"Eu cred că va trece Guvernul domnului Luca Niculescu. Toate calculele arată că se va întâmpla asta, dincolo de scandalul din PNL și tot ce se întâmplă acolo. Insistența lui Ilie Bolojan de a-și convinge parlamentarii să voteze ne arată cât de gravă este situația în țară. Cu siguranță, având acces la toate informațiile economico-financiare, știe clar în ce punct s-a ajuns și știe clar că nu se mai poate juca cu toate aceste lucruri. Sondajele ne arată clar că scade pe zi ce trece. În țară, situația este tot mai gravă și este evident că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Acum, câte va putea face acest guvern și ce se va întâmpla în perioada următoare rămâne de văzut.

În același timp, după trecerea guvernului trebuie să vedem de unde vor face rost de bani pentru pensii sau alte priorități. Toată lumea vorbește despre o indexare pentru anul viitor la pensii. Eu mă așteptam ca premierul Luca Niculescu, în programul de la guvernare, să ne indice această sursă pentru banii de pensii, pentru că ministrul de Finanțe desemnat este cel din fostul guvern. Deci, este omul care are acces la toate datele financiare ale țării. Acolo ne-au spus că va exista indexarea în funcție de posibilități, dar ar fi trebuit să mai existe câteva fraze, câteva cifre, care să ne arate posibilitățile. Domnul Nazare trebuie să știe exact cum stăm și dacă vor putea să facă indexarea.

Ei ar fi trebuit să respecte legea, legea votată de ei, pentru indexare. Nu contează dacă e Luca Niculescu sau altcineva. Este o lege pe care au votat-o aproape toți parlamentarii. Ținem minte votul majoritar pe care l-a avut. Legea trebuie respectată, deși e deja încălcată de doi ani de zile. Le dau bani pensionarilor ca și cum le-ar face un mare serviciu, crezând că acești oameni ar trebui să stea să se roage de ei să le mărească pensia. Este dreptul lor, nu un privilegiu. Nu îți bați joc de milioane de oameni.

Nu știu de unde vor lua bani. În acest moment nu avem un tablou exact al situației țării. Știu că sunt datorii bugetare care însumează cam 2% din PIB, o sumă uriașă, în condițiile în care în Educație avem 3% din PIB. Datoriile trebuie plătite și nu mă refer la împrumuturi, ci la amânări. Sunt bani care trebuie să ajungă la constructori sau alte companii. E o sumă foarte mare și trebuie găsită o sursă de finanțare. Cu planuri de genul 'reorganizăm ANAF-ul' nu faci rost de bani. Planul acesta l-am văzut în fiecare program de guvernare din ultimii 30 de ani. Nu așa se fac lucrurile", a explicat Elena Cristian.