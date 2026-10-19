﻿ Promisiuni pentru pensionari după doi ani de indexare amânată. Elena Cristian: Nu-ți bați joc de milioane de oameni! Alexandru Nazare ar trebui să știe | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Economie Promisiuni pentru pensionari după doi ani de indexare amânată. Elena Cristian: Nu-ți bați joc de milioane de oameni! Alexandru Nazare ar trebui să știe

Promisiuni pentru pensionari după doi ani de indexare amânată. Elena Cristian: Nu-ți bați joc de milioane de oameni! Alexandru Nazare ar trebui să știe

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
elena-cristian-analist DC Business
Elena Cristian, analist DC Business

Deși membrii viitoarei coaliții de guvernare vorbesc despre indexarea pensiilor și plata datoriilor, analistul DCBusiness Elena Cristian atrage atenția că nu sunt prezentate soluții concrete.

Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea trece de votul Parlamentului, însă rămân mari semne de întrebare privind sursele de finanțare pentru indexarea pensiilor și plata datoriilor. Analistul DC Business Elena Cristian a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Violeta Romanescu.

"Nu știu de unde vor lua bani. Nu așa se fac lucrurile"

"Eu cred că va trece Guvernul domnului Luca Niculescu. Toate calculele arată că se va întâmpla asta, dincolo de scandalul din PNL și tot ce se întâmplă acolo. Insistența lui Ilie Bolojan de a-și convinge parlamentarii să voteze ne arată cât de gravă este situația în țară. Cu siguranță, având acces la toate informațiile economico-financiare, știe clar în ce punct s-a ajuns și știe clar că nu se mai poate juca cu toate aceste lucruri. Sondajele ne arată clar că scade pe zi ce trece. În țară, situația este tot mai gravă și este evident că avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Acum, câte va putea face acest guvern și ce se va întâmpla în perioada următoare rămâne de văzut. 

În același timp, după trecerea guvernului trebuie să vedem de unde vor face rost de bani pentru pensii sau alte priorități. Toată lumea vorbește despre o indexare pentru anul viitor la pensii. Eu mă așteptam ca premierul Luca Niculescu, în programul de la guvernare, să ne indice această sursă pentru banii de pensii, pentru că ministrul de Finanțe desemnat este cel din fostul guvern. Deci, este omul care are acces la toate datele financiare ale țării. Acolo ne-au spus că va exista indexarea în funcție de posibilități, dar ar fi trebuit să mai existe câteva fraze, câteva cifre, care să ne arate posibilitățile. Domnul Nazare trebuie să știe exact cum stăm și dacă vor putea să facă indexarea. 

Ei ar fi trebuit să respecte legea, legea votată de ei, pentru indexare. Nu contează dacă e Luca Niculescu sau altcineva. Este o lege pe care au votat-o aproape toți parlamentarii. Ținem minte votul majoritar pe care l-a avut. Legea trebuie respectată, deși e deja încălcată de doi ani de zile. Le dau bani pensionarilor ca și cum le-ar face un mare serviciu, crezând că acești oameni ar trebui să stea să se roage de ei să le mărească pensia. Este dreptul lor, nu un privilegiu. Nu îți bați joc de milioane de oameni.

Nu știu de unde vor lua bani. În acest moment nu avem un tablou exact al situației țării. Știu că sunt datorii bugetare care însumează cam 2% din PIB, o sumă uriașă, în condițiile în care în Educație avem 3% din PIB. Datoriile trebuie plătite și nu mă refer la împrumuturi, ci la amânări. Sunt bani care trebuie să ajungă la constructori sau alte companii. E o sumă foarte mare și trebuie găsită o sursă de finanțare. Cu planuri de genul 'reorganizăm ANAF-ul' nu faci rost de bani. Planul acesta l-am văzut în fiecare program de guvernare din ultimii 30 de ani. Nu așa se fac lucrurile", a explicat Elena Cristian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
luca niculescu
guvernul luca niculescu
criza politica
pensii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

SASHA   •   19 Octombrie 2026   •   12:50

Toți promit dar când e sa respecte legea ,nu știu cum se face că nu sunt bani. Pensionarii pentru guvern sunt o piatră de moară,nu sunt tratați cu respect, sunt un fel de pleavă. Că să recalculeze o pensie nu respecta termenul legal , că de poate între timp moare omul și mai face o economie. In România seniorii nu sunt respectați , oriunde se duc când vede că e pensionar se uită la om cu indiferența. Totul pornește de la atitudinea guvernanților față de seniori. Rușine.

Daria   •   19 Octombrie 2026   •   12:11

Stimată doamnă Elena Cristian aveți toate respectele mele ! Tot ce ați spus este perfect adevărat, nu suntem milogii nimănui, nu cerșim banii cuveniți nouă ,bani pentru care am cotizat timp destul.

digital   •   19 Octombrie 2026   •   12:09

De ani de zile se vehiculează un șlagăr total fals și toxic:„De unde găsim bani de pensii?!”!Nimeni, dar absolut nimeni nu spune nimic de contribuțiile acelor oameni la fondul de pensii, întrebarea e, unde sunt banii de contribuții?!Pentru că mai mult de jumătate din salariu e lăsat la stat, dar culmea, contribuțiile nu se regăsesc nicăieri!E clar că salariații, adică viitorii pensionari sunt o vacă de muls gratis, iar pensionarii în fapt suntvinovați că statul trebuie să le dea pensiile, pentru care au contribuit zeci de ani!UNDE SUNT BANII???!!!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Economie
Citește mai multe din Economie
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close