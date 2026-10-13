Topul scumpirilor după ce rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,61% în septembrie 2026. Prețurile au explodat la chirii și carburant, efecte în lanț

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Chiriile, motorina şi benzina au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri în septembrie 2026, față de aceeaşi lună a anului trecut, cu majorări de 39,46%, 37,61% şi, respectiv, 28,42%, în timp ce rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,61%, arată cele mai recente date ale INS.

"După trei luni de deflaţie, în septembrie 2026 inflaţia anuală îşi reia creşterea şi atinge nivelul de 6,6%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,61%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,12%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%", potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cele mai mari scumpiri la produsele alimentare: cafea, ouă şi ulei comestibil

"La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 13,78%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. În acelaşi interval de timp, laptele de vacă şi-a majorat preţul cu 7,56%.

La carne, scumpirile au fost de 8,5% la cea de bovine, şi de 3,34% atât la cea de porcine cât şi la cea de pasăre. Peştele proaspăt şi-a majorat preţul cu 5,44%, iar grupa conservelor din peşte cu 5,33%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 5,81%, comparativ cu septembrie 2025, în condiţiile în care zahărul şi-a diminuat tariful cu 1,67%", precizează sursa citată.

Pâine, brânzeturi şi băuturi alcoolice, prețuri majorate

"La băuturi alcoolice, ţuica şi alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,01%, în condiţiile în care vinul a fost mai scump cu 4,15%, iar berea cu 4,9%. Alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 4,79%, la telemeaua de vacă, cu 3,75% şi la cea de oaie, cu 3,0%. Diminuări de preţuri în septembrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,96%, făină, cu 3,23%, şi la mălai, cu 3,42%. Scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au mai înregistrat la cartofi, cu 3,64%, precum şi la fructele proaspete, 16,69%", se mai arată în document.

Motorina şi benzina, în topul creşterilor de preţuri, urmate de energia termică şi anumite categorii de bunuri de consum

"Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din septembrie sunt prețurile carburanților, respectiv la motorină, 37,61%, urmate de cele la benzină, 28,42%. Energia electrică, până nu demult vedeta scumpirilor anuale, şi-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) cu doar 1,35%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (10,70%), tricotaje (7,0%), cărţi, ziare, reviste (6,36%), detergenţi (6,25%), tutun şi ţigări (5,72%)", potrivit analizei INS.

Scumpiri la gaze naturale, produse de igienă, cosmetice şi medicamente

"Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în septembrie cu 1,9%. În perioada septembrie 2026 - septembrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video şi articolele sportive şi-au majorat preţurile într-un an cu 8,53%", menţionează sursa citată.

Servicii: chiriile au consemnat cea mai mare creştere anuală, de aproape 40%

"În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 14,11% şi abonamentele de televiziune, cu 14,02%. Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto (8,89%), igienă şi cosmetică (8,12%), serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte (8,40%)", se arată în document.

Serviciile medicale, transportul şi serviciile poştale au înregistrat majorări de tarife faţă de septembrie 2025

"În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 8,58%. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,77%, iar cele ale serviciilor aeriene au crescut cu 1,32% comparativ cu septembrie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o scădere a preţurilor cu 14% faţă de luna august 2026. Tarifele serviciilor poştale, în septembrie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,32%, serviciile oferite de restaurante şi cafenele s-au scumpit cu 6,14% într-un an, iar o cameră la hotel cu 3,47%", precizează INS.

Instituţia subliniază că, în calculul inflaţiei, începând cu august 2025, a fost luată în considerare încetarea schemei de plafonare a preţurilor energiei electrice, instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu privire la gazele naturale, de la 1 aprilie 2026 a încetat plafonarea preţului pentru consumatorii casnici, aceasta fiind înlocuită cu un nou mecanism de protecţie, prevăzut de OUG nr. 12/2026.