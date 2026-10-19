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TNF 2026: Cele mai performante companii din România asigură locuri de muncă pentru peste 1,37 milioane de salariați

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Cele 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026 angajează 1.373.720 de salariați, potrivit unui comunicat al CCIR.

Aceasta reprezintă o treime (33,63%) din cei 4.084.793 de salariați ai tuturor companiilor care și-au depus situațiile financiare pentru anul 2025. 

Numărul de salariați a crescut în domeniul cercetare-dezvoltare și high-tech, unde companiile clasate au ajuns la 88.046 de angajați (+3,53%), în construcții, cu 54.950 de salariați (+2,98%), și în turism, cu 29.316 salariați (+2,62%).

Din perspectivă regională, Bucureștiul concentrează 515.697 de salariați ai companiilor clasate (37,54% din total), urmat de județele Ilfov (94.007), Cluj (67.992), Timiș (64.995) și Brașov (50.546), toate cu peste 50.000 de angajați în companiile de top.

La nivelul tuturor firmelor care au depus bilanț, companiile cu capital integral privat românesc angajează 2.688.527 de salariați, de 3,2 ori mai mulți decât cele cu capital integral străin (848.206), ceea ce confirmă rolul capitalului autohton ca principal angajator al economiei românești, potrivit CCIR.

Despre Topul Național al Firmelor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări. Pentru ediția 2026, au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării. Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

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