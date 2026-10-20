BLACK FRIDAY 2026. Când începe la Flanco

Flanco, unul dintre inițiatorii fenomenului Black Friday în România, dă startul celei de-a 16-a ediții a celui mai așteptat eveniment de shopping al anului.

Campania se va desfășura în perioada 22 octombrie – 30 noiembrie, în cele peste 150 de magazine din țară și pe flanco.ro.

„Black Friday rămâne cel mai important moment de cumpărături din an, cu atât mai mult într-o perioadă în care bugetele sunt planificate atent, iar clienții cântăresc fiecare achiziție”, spune Dragoș Sîrbu, CEO Flanco. „Tocmai de aceea, ne dorim să le oferim cumpărătorilor cât mai multă flexibilitate, atât prin ofertele pregătite, cât și prin soluțiile de plată. Pe parcursul celor aproape șase săptămâni de campanie, vom adăuga produse noi în ofertă în trei etape, astfel încât clienții să găsească permanent stocuri disponibile, discounturi noi și opțiuni relevante pentru nevoi și bugete diferite. În același timp, menținem una dintre cele mai practice soluții de finanțare pe care le-am oferit pe tot parcursul anului: 24 de rate fără dobândă la orice produs. Astfel, clienții pot beneficia de discounturile din campanie și pot lua acasă pe loc produsele dorite, fără să achite dobândă.”

Flanco a pregătit reduceri atractive pentru o gamă extinsă de produse electro-IT, cu discounturi de până la 41% la televizoare, până la 50% la produse IT, până la 54% la electrocasnice mici și până la 41% la căști și telefoane. Pentru electrocasnicele mari reducerile ajung până la 1.500 lei, iar pentru smartphone-uri, până la 1.000 lei.

Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără televizoare LG QNED cu diagonala de 108 cm, de la 1.399 lei, espressoare automate Philips, de la 899 lei, mașini de spălat rufe, de la 899 lei, și aspiratoare verticale, de la 299 lei.

Oferta de 24 de rate fără dobândă la orice produs rămâne disponibilă și de Black Friday, oferind clienților posibilitatea de a distribui costul achiziției pe o perioadă de doi ani. De asemenea, toate celelalte soluții de finanțare și programele Rabla desfășurate de retailer rămân active pe întreaga perioadă a campaniei.

Prin programele Rabla, clienții pot recicla echipamentele uzate și pot beneficia de vouchere de până la 300 de lei pentru achiziția de electrocasnice mici și mari, espressoare automate, laptopuri și televizoare. Pentru smartphone-uri, programul oferă un discount pe loc de până la 30% la achiziția unui telefon nou, în schimbul unuia vechi.

Totodată, clienții continuă să aibă acces la perioada extinsă de retur gratuit, de 45 de zile, și la opțiuni variate de livrare, prin curier, cu ridicare din cele peste 7.000 de lockere sau din cele 150 de magazine ale rețelei.