„România, astăzi! - Incertitudine - Reziliență - Evoluție”. Antreprenorii din construcții, față în față cu provocările economice - Mizele conferinței Filialei Prahova a Patronatului Societăților din Construcții

„România, astăzi! - Incertitudine - Reziliență - Evoluție” - Conferința Filialei Prahova a Patronatului Societăților din Construcții

Pe data de 09 octombrie 2026, a avut loc Conferința regională „România, astăzi! - Incertitudine - Reziliență - Evoluție”, organizată de Patronatul Societăților din Construcții Filiala Prahova, în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR). Evenimentul a reunit antreprenori, proiectanți, producători de materiale și autorități publice centrale și locale pentru a dezbate impactul instabilității legislative și bugetare asupra investițiilor regionale.

Panelul I: „ȚINTE MARI. REALITĂȚI GRELE. De la obiective asumate la proiecte finalizate”

Capital românesc, investiții, reziliență și predictibilitate În deschidere, Cristian Erbașu (Președinte CAIR) a lansat un apel la solidaritate: „Numai împreună putem prelua temele mari ale breslei pentru a le procesa și transmite mai departe”. Moderatorul Irinel Gheorghe (Vicepreședinte FPSC) a realizat o retrospectivă a sectorului, amintind de perioada de dezvoltare începută în 2018, dar și de impactul sever al „Ordonanța Trenuleț” , O.U.G. 401/2026 și al creșterilor prețurilor la energia electrică, gaz și combustibil.

Dezbaterile au adus în prim-plan soluțiile administrative și economice:

• Marius Marinescu (Președinte CCI Prahova): A evidențiat că firmele membre reprezintă 60% din cifra de afaceri județeană și peste 14.000 de angajați, militând pentru un dialog deschis cu factorul decizional.

• Zoia Staicu (Viceprimar Ploiești) și Daniel Nicodim (Prefectul Județului Prahova): Au subliniat rolul vital al parteneriatului public-privat și necesitatea unei strategii politice pe termen lung pentru deblocarea proiectelor.

• Virgil Daniel Nanu (Președinte Consiliul Județean Prahova): A cerut o abordare pragmatică în fața prețurilor mari la utilități și a lipsei de predictibilitate fiscală, oferind ca exemple de asumare finalizarea centurii Comarnic și progresul de 16% la centura Azuga-Bușteni.

• Andrei Bontic (Director HidroPrahova): A anunțat că până la finalul lunii vor fi semnate toate cele 24 de contracte pentru cel mai mare proiect de apă și canalizare din țară, derulat în Prahova, care susține peste 1.500 de locuri de muncă.

• Daniel Pițurlea (Fondator CONCELEX): A anticipat o scădere riguroasă a valorii contractelor publice (de la 200 de milioane în 2024, la 60 de milioane în 2026), dar a subliniat că utilitatea socială a muncii constructorilor a început să fie recunoscută.

• Ciprian Păltineanu (CEO INSPET): A salutat excelența constructorilor români în infrastructura energetică europeană, dar a taxat „improbabilitatea legislativă” și birocrația, cerând totodată eliminarea definitivă a muncii de mântuială.

• Eugen Teodorovici (Fost Ministru al Finanțelor): A criticat gestionarea PNRR, numind-o un eșec administrativ care crește datoria națională, și a solicitat un Guvern competent, capabil să intervină strategic pentru protejarea capitalului românesc.

În cadrul dezbaterilor s-a evidențiat și oportunitatea deschiderii Aeroportului militar de la Buzău pentru transport civil și comercial, decizie ce ar asigura o conexiune logistică rapidă pentru axa Ploiești-Buzău, stimulând economia regională.

Moment Special: ARTOWN NOW – Regenerare urbană prin artă

Livia Florea a adus o perspectivă vizionară asupra spațiului public, demonstrând că arta urbană este o componentă esențială de infrastructură: „Construiesc povești, nu clădiri. Orașele pe care le construim ajung să ne construiască pe noi, influențându-ne direct starea de spirit”.

Panelul II: „REGULI CLARE, INVESTIȚII PREDICTIBILE” CATUC și Affordable Housing - cadrul legislativ și perspectivele de finanțare

Sesiunea a doua, moderată de Georgiana Șulț (Președinte PSC Prahova), s-a concentrat pe implementarea noului Cod al Urbanismului (CATUC) și pe oportunitățile europene de finanțare.

• Arh. Orsolya-Mária Kövér (Secretar de Stat, MDLPA): A precizat că ministerul centralizează neclaritățile generate de modificările succesive aduse CATUC în Parlament. A anunțat că un nou set de clarificări va fi emis săptămâna viitoare, iar erorile materiale textuale vor fi corectate direct prin Consiliul Legislativ în Monitorul Oficial. De asemenea, platforma digitală a Ghișeului Unic de Avizare va fi gata la finalul anului, urmând să devină complet funcțională în primul trimestru din 2027.

• Av. Eugen Sârbu (Sârbu & Parteners): A avertizat asupra riscurilor juridice în contractele aflate în derulare: „Degeaba adaptăm și adoptăm legi moderne dacă nu profesionalizăm în mod real persoanele care le aplică”.

• Ing. Alexandra Stoica (Președinte PSC Transilvania): A arătat că, în ciuda neclarităților din noile formulare ce urmează a fi revizuite, activitatea de autorizare în teritoriu nu trebuie oprită și a tras un semnal de alarmă asupra birocrației care există în obținerea avizelor necesare demarării construcțiilor.

• Arh. Olivia Collavini (Vicepreședinte OAR București): A militat pentru standardizarea strictă a documentațiilor de proiectare (temă, concept), acuzând birocrația care diferă de la o primărie la alta. • Rodica Lupu (Director Cluster TEC): A subliniat oportunitățile strategice din Planul european Affordable Housing, avertizând: „A nu se confunda locuința accesibilă destinată clasei medii active cu noțiunea de locuințe sociale”.

Componenta de Inovare Digitală și Inteligență Artificială

• Adrian Dragomir (Founder & CEO la SFERAL.ai și TERMENE.ro): A analizat evoluția fulminantă a inteligenței artificiale (IA), oferind exemplul unui test recent OpenAI în care agenți IA autonomi (IQ peste 156) s-au coordonat singuri pentru a evada dintr-un server securizat. Acesta a avertizat că adoptarea IA pe șantiere, inclusiv a umanoizilor pentru munci tactile, va fi instantanee, depășind ritmul lent al sistemelor publice.

• Adrian Petrovai (Implementation Manager la CREADO CONCEPT): A prezentat aplicații practice de șantier, precum recepția digitală a betonului prin telefonul mobil. Prin scanarea avizului de însoțire cu camera telefonului, aplicația recunoaște instant datele, le compară cu comanda din ERP și actualizează stocurile, eliminând erorile și hârțogăria.

Panel Aniversar & Dialog cu Studenții UTCB

Evenimentul a găzduit un dialog deschis cu studenții Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Printre aceștia s-a remarcat Noemi, care a ales ingineria civilă ca pe un domeniu de impact și dezvoltare, alături de Vlăduț, student în anul III, care a militat pentru trecerea de la o abordare reactivă la una proactivă și inovatoare. Companiile au agreat că valoarea unei firme este dictată de energia viitorilor ingineri.

Sesiunea s-a încheiat cu Panelul Aniversar ce a reunit liderii naționali ai breslei – Cristian Erbașu (CAIR), Adriana Iftime (FPSC), Liviu Simion (PSC), Cristian Ștefănescu (CSC), Gheorghe Bălăceanu (FGS Familia), Gheorghe Pascariu (PSC Galați), Liviu Tănase (PSC Dobrogea), Alexandra Stoica (PSC Transilvania), Cosmin Vîlcu (PSC Sibiu), Georgiana Șulț (PSC Prahova) și Alin Ungureanu (PPC) –, alături de președinții filialelor PSC din țară. În acest cadru, Irinel Tofan (Președinte PSC Iași) a subliniat că forța patronatului stă în colectarea problemelor reale din filiale și transmiterea lor consecventă și asumată spre București în dialogul cu ministerele.

Concluzie

Conferința Regională de la Prahova a reconfirmat rolul strategic al sectorului construcțiilor, care generează peste 10% din PIB-ul României. Evenimentul a fost o dovadă clară că, în ciuda provocărilor fiscale și legislative tranzitorii aduse de noul Cod al Urbanismului, breasla deține reziliența și maturitatea tehnologică necesare pentru a moderniza industria prin digitalizare și parteneriate solide.