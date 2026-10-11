Muncitorii de la IAR Brașov se pregătesc de protest: "Felicităm guvernele străine. România cumpără produse militare din străinătate, în loc să susțină industria românească" 

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Reprezentanții salariaților IAR Brașov își exprimă dezamăgirea față de Guvernul României, pe care îl acuză că nu a reușit să obțină contracte de achiziții militare pentru industria de apărare autohtonă. Nemulțumirile vizează inclusiv achiziția de elicoptere militare de la un alt furnizor, în condițiile în care, potrivit comunicatului transmis de sindicat, încărcarea cu manoperă în cadrul societății este de sub 20%.

Salariații IAR Brașov vor organiza luni, 12 octombrie, de la ora 10:00, un miting în incinta societății. Printre subiectele care vor fi discutate se numără și majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în contextul în care indexarea salariilor cu inflația, negociată în iunie 2026, nu ar fi fost acordată.

Sumă uriașă dată de guvernul României firmelor de armament străine

Reprezentanții salariaților susțin că România cheltuiește 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru achiziția de elicoptere militare, însă industria de apărare autohtonă nu beneficiază de suficiente comenzi.

„Felicităm guvernele străine care au reușit să «convingă» Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei și ne exprimăm totala dezamăgire față de miniștrii din Guvernul României care nu au reușit să «convingă» Guvernul României să semneze contracte de achiziții militare cu societățile din industria de apărare românească”, se arată în comunicat.

Sindicatul atrage atenția că, în industria de apărare, comenzile depind atât de evoluția conflictelor internaționale, cât și de capacitatea autorităților de a negocia contracte cu alte guverne.

Sindicat: "Este pentru prima dată din 1969 când se semnează cu un alt furnizor"

În cazul achizițiilor de elicoptere militare, reprezentanții salariaților susțin că este pentru prima dată din 1969 până în prezent când contractul de achiziție este semnat de reprezentanții Guvernului României cu un alt furnizor.

Aceștia amintesc că IAR Brașov a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor militare ale Armatei României și nu numai.

Potrivit comunicatului, încărcarea cu manoperă în cadrul societății este în prezent de sub 20%, situație care alimentează îngrijorările privind perspectivele de activitate ale companiei și ale angajaților săi.

Salariile, în centrul nemulțumirilor angajaților

Pe lângă lipsa comenzilor, sindicatul reclamă întârzieri în acordarea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă, pe care le pune pe seama actelor normative adoptate de Guvern.

Reprezentanții salariaților afirmă că indexarea salariilor cu inflația, negociată la nivelul societății în iunie 2026, nu a fost acordată din același motiv.

În paralel, aceștia contestă creșterea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Potrivit comunicatului, în mai puțin de trei luni, numărul persoanelor pentru care societatea suportă astfel de cheltuieli, incluzând directori și membri ai Consiliului de Administrație, ar fi crescut de la trei la nouă.