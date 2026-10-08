România trebuie să producă mai multă energie ca să trecem iarna şi vara viitoare. Sorin Elisei: Ne doare şi ne arde cel mai rău

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Sorin Elisei, secretar general în cadrul Ministerului Energiei, a declarat că România trebui să crească producerea de energie ca să poată trece iarna și vara viitoare.

Pe termen scurt, România trebuie să aibă cât mai multă producţie de energie electrică pentru a trece iarna şi vara viitoare, a declarat, joi, 8 octombrie, la un eveniment de specialitate, Sorin Elisei, secretar general în cadrul Ministerului Energiei.

Declarațiile lui Elisei vin după ce acum două zile, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a avertizat că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate.

Un avertisment similar a fost lansat astăzi și de către Dan Drăgan, expert în energie şi fost secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, criza energetică va avea un impact foarte grav în această iarnă şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru.

Schimbări legislative

"Pornind de la primul subiect - schimbări legislative, cred că am reuşit din 2024, în ceea ce priveşte tarifarea, din perspectiva stocării, să oferim o lumină "verde" dezvoltatorilor de baterii. Cred că la momentul la care discutam de modificarea aceasta, în luna mai, avem deja nouă gigawaţi în pipeline cu ATR-uri (Avize Tehnice de Racordare, n.r.), iar acesta este un lucru bun. Cred că a fost şi ca efect al schimbărilor legislative, ca efect al stimulentelor acordate de Ministerul Energiei, mai ales prin PNRR, inclusiv prin Fondul de Modernizare. Există, într-adevăr, zece sau poate o sută de megawaţi, astăzi, cu anumite probleme şi la baterii, şi la fotovoltaice. Ne aşteptăm că aceste sute, mii de megawaţi care au fost anunţate în ultimele luni, vor intra în PIF (Punerea în Funcţiune, n.r.) în perioada următoare, să poată să livreze într-un cadru de piaţă normal.

Planul Prioritar de Interconectare

Ne aşteptăm, pe de altă parte, ca un al doilea efect, ca bateriile să contribuie sau, dacă vreţi, să consolideze această piaţă a contractării pe termen lung, de tip PPI (Planul Prioritar de Interconectare, n.r.). Al doilea obiectiv al ministerului, dacă citim oarecum din politicile implementate din fondurile acordate, nu rămâne simpla producţie de energie regenerabilă şi curată, ci şi faza în care trebuie să ne mai uităm puţin şi spre piaţă, spre clienţii care consumă această energie, dar şi la sustenabilitatea preţurilor în acest context", a declarat Sorin Elisei, transmite Agerpres.

Reluarea creșterii consumului de energie electrică

Potrivit oficialului, piaţa de profil din România ar trebui să ajungă într-un punct în care să fie reluată creşterea consumului de energie electrică.

"Din perspectiva schimbărilor legislative, trebuie să putem să facem piaţa să ajungă într-un punct în care să fie reluată creşterea consumului de energie electrică. Trăim în nişte scăderi, toată lumea face economie... Au fost, într-adevăr, investiţii şi pe autoconsum la clienţii industriali, dar cred că ceea ce ar trebui să-şi propună Ministerul Energiei pentru 2027 este să faciliteze şi să vadă mai multe pipeline-uri în piaţă, în aşa fel încât intersecţia dintre cerere şi ofertă să se facă la un preţ care să asigure competitivitatea până la urmă industriei din România.

Perspectiva pe termen scurt

Creşterea consumului ar putea să facă loc pentru mult mai multe proiecte în România. Pe partea aceasta de autorizare, înţeleg că acum sunt nişte probleme şi cu Codul Urbanismului. Eu văd din perspectiva pe termen scurt, unde ne doare şi ne arde cel mai rău, să avem cât mai multă producţie acum pe masă, să trecem iarna şi vara viitoare, dar şi consolidarea după 2027, după 2028. Ar trebui să ne concentrăm pe proiectele bune, ar trebui să avem megavaţi în piaţă şi o piaţă care funcţionează încă o dată în interesul producătorului, dar şi al clienţilor", a subliniat reprezentantul Ministerului Energiei.

Precizăm că la aproape două luni de când reactorul doi de la Cernavodă a fost oprit, centrala nucleară rămâne în continuare închisă. Cu cele două unităţi în operare, centrala nucleară acoperea aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România. De când centrala a fost oprită complet, țara noastră își acoperă deficitul de energie din importuri, la preț mai mare.