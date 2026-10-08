Expert în energie, avertisment despre criza energetică: Va fi un impact foarte grav în această iarnă

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Un expert în energie avertizează că România s-ar putea confrunta cu un impact foarte grav al crizei energetice în această iarnă.

Criza energetică va avea un impact foarte grav în această iarnă şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, Dan Drăgan, expert în energie şi fost secretar de stat în Ministerul Energiei.

"Constat că, în continuare, există un apetit foarte mare pentru supra-reglementare, ceea ce întotdeauna am considerat că nu este cazul şi nu ajută piaţa spre dezvoltare. Este clar că, în momentele când observi că o piaţă concurenţială nu funcţionează în parametrii normali, mecanismele nu funcţionează, atunci trebuie să intervii, dar sunt convins că va exista o perioadă în care mulţi din actorii care au încercat şi au dezvoltat proiecte în piaţa de energie vor pune problema dacă vor continua această activitate sau o vor stopa", a precizat Drăgan.

Dezvoltarea ar putea încetini

El a atras atenţia că intenţiile de dezvoltare a unor noi proiecte în sectorul energetic ar putea încetini.

"Este clar că va exista o perioadă în care intenţiile de a dezvolta noi proiecte nu va avea aceeaşi creştere cum am fost obişnuiţi în trecut. Cu siguranţă, probabil după anul 2027, nu vom vedea noi capacităţi disponibile pentru conectare şi ce mi-aş dori mai mult e să văd mai mulţi jucători, mai mulţi producători independenţi în piaţă, mai multă concurenţă, nu neapărat o concentrare în câteva mâini. Am încercat şi când am fost la Ministerul Energiei, ca aceste proiecte să le ducem către consumatorul final", a punctat expertul în energie.

Evoluţia pieţei şi impactul asupra consumatorilor

În ceea ce priveşte evoluţia pieţei şi impactul asupra consumatorilor, el a subliniat că modificările legislative s-au suprapus peste alte dificultăţi economice.

"Este clar că peste modificările pe care noi le-am făcut şi care cred că vor aduce o claritate în piaţă, s-a suprapus peste alte două crize foarte importante şi care impactează tot mediul economic, mai ales la consumatorii finali. M-aş fi aşteptat să văd mai multe dezbateri ale autorităţilor la ceea ce se întâmplă în piaţă, la preţul energiei pentru consumatorii industriali şi la impactul asupra consumatorului final, utilizatorului de produse şi servicii din România', a mai spus Dan Drăgan.

Impactul preţurilor va fi foarte grav în iarnă

Acesta a adăugat că impactul preţurilor crescute la energie va fi foarte grav în iarna care urmează.

"Va fi un impact foarte grav în această iarnă şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru. Dar se pare că, în acest moment, având în vedere situaţia, la nivel decidenţi politici, aceasta este pierdută din vedere. Impactul este major. Consumatorii industriali se plâng şi acest lucru nu rezonează, de cealaltă parte, cu feedback-ul într-un astfel de context extrem de dificil. La Ministerul Energiei şi alături de colegii de la Transelectrica, întotdeauna am alocat resursele, am luat contracte semnate de peste 700 de milioane de euro pentru dezvoltarea reţelei, a capacităţilor de interconectare. Am văzut în trecut, în anii precedenţi, când a fost nevoie de suportul Transelectrica, mai ales pentru vecinii din est, din Moldova, Ucraina, s-au depus eforturi semnificative şi acest ajutor a fost oferit. În acest moment, observăm că România, în perioadele în care are nevoie, apelează la fluxul acesta de energie, ceea ce este normal (...) Lipsa a 1,4 GW din piaţă, aproape 20% din consum, cred că a trebuit să nască discuţii prelungite pentru organizarea şi găsirea unor soluţii temporare pentru a trece peste această criză", a menţionat expertul în energie.

Autorităţi de reglementare şi companii-cheie din sectorul energetic din cinci ţări s-au reunit, joi, la Bucureşti, în cadrul evenimentului de specialitate South East Europe Green EPC, conform Agerpres.

Explodează prețurile la energie. Cristian Bușoi: Să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate

Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, în august, și Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

"Cel puţin pe următoarele zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungeşte o situaţie care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a creşte preţul la electricitate în lunile următoare şi care, evident, se adaugă în situaţii generale din Europa, ce arată preţul foarte ridicat la gaze.

Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniştrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi", a declarat Cristian Buşoi, conform Agerpres.

În paralel cu prețurile mari la utilități, aflate în continuă creștere, românii se confruntă deja cu o monedă tot mai slabă, cu prețuri mari la pompă și o incertitudine politică de natură a genera dezechilibre financiare în toate sistemele.

La pompă, benzina standard a depășit 10 lei, fiind între 10,05 și 10,11 lei/litrul. Motorina a ajuns la 10,95 - 10,97 lei/litru. În tot acest peisaj, pensiile și salariile n-au mai crescut de doi ani în România. Se spune că ”au înghețat”. De fapt, și-au pierdut valoarea, printr-o monedă națională tot mai slabă și prin scumpirile repetate din ultimii ani în toate sectoarele, de la energie, la comerț.