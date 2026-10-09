"Europa are mari probleme financiare". Radu Georgescu, avertisment despre Germania, Italia, UK și Franța. Cum va fi afectată România

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Analistul financiar Radu Georgescu trage un semnal de alarmă și spune că nu doar România are probleme financiare, ci și economiile mari ale Europei. Acesta a explicat cum va fi afectată țară noastra.

Analistul financiar Radu Georgescu susține că "Europa are mari probleme financiare". Acesta a explicat că atunci când spune asta nu se referă la încercările eșuate ale României de a forma un nou Guvern, ci la faptul că dobânzile titlurilor de stat ale Germaniei, Italiei, Franței și Marii Britanii sunt la cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani. El a vorbit și despre situația României, explicând ce s-ar putea întâmpla în perioada următoare.

"Cea mai mare problemă o are Franța"

"Europa are mari probleme financiare. Nu, nu este vorba despre încercările eșuate ale României de a face un Guvern. Este vorba despre titlurile de stat emise de țările din Europa.

Dobânzile titlurilor de stat ale Germaniei sunt la cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani. La fel și cele ale UK, la fel și cele ale Italiei, la fel și cele ale Spaniei. Dar cea mai mare problemă o are Franța.

Investitorii vând titlurile de stat ale Franței și cumpără USD si franci elvețieni. Euro scade accelerat față de USD și CHF.

Se pune problema ca Banca Centrală Europeană să cumpere titlurile de stat ale Franței, ca ultimă soluție.

Pentru ca titlurile de stat emise de țările din zona euro să devină atractive, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință.

Ce se întâmplă în România

România, ca de obicei, este în pom, iar pomul este în aer. Cursul euro este ținut artificial de BNR, care vinde miliarde de euro din rezervele României. Dobânzile la lei sunt ținute artificial tot de BNR.

Ieri, paradoxal, BNR a menținut dobânda de referință, în condițiile în care toate băncile centrale importante de pe planeta Pământ au crescut dobânda de referință în ultimele 2 luni.

Aceste lucruri, combinate, fac România total neatractivă pentru orice investitor de pe planeta Pamânt. Investițiile străine în România în 2026 au scăzut cu 80% față de 2025!

Niciun investitor care știe puțină aritmetică nu investește într-o țară în care randamentul banilor este sub inflație și în care moneda este ținută artificial.

Radu Georgescu: Nu ar fi niciun șoc ca peste 12 luni cursul euro să fie 10 lei



Fondurile europene, pe care s-a bazat România în ultimii 15 ani, se termină. PNRR se termină, iar pentru anii viitori, fondurile europene se vor reduce accelerat, deoarece țările care cotizau cel mai mult, Germania și Franța, nu mai vor să arunce banii pe fereastră.

În curând se vor sparge toate anomaliile economice din România. Cursul euro și dobânzile vor ajunge la valorile normale. Nu ar fi niciun șoc ca peste 12 luni cursul euro să fie 10 lei, iar dobânzile la lei să fie 20%.

În ultimii 15 ani, România și-a bătut joc de toate regulile economice. Acum economia a început să-și bată joc de România", a scris Radu Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că potrivit Perspectivelor Ocupării Forței de Muncă 2026 ale OCDE, Italia, Spania, Franța și Regatul Unit vor înregistra scăderi ale salariilor reale, adică ale veniturilor ajustate cu inflația, între primele trimestre ale anului 2026 și 2027.