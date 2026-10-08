Vești proaste pentru românii din diaspora: Salariile reale scad în patru mari țări europene. În Germania vor crește

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @j.chizhe

Patru țări europene vor înregistra scăderi ale salariilor reale între primele trimestre ale anului 2026 și 2027. În Germania vor crește.

Italia, Spania, Franța și Regatul Unit vor înregistra scăderi ale salariilor reale, adică ale veniturilor ajustate cu inflația, între primele trimestre ale anului 2026 și 2027, în timp ce Germania este așteptată să înregistreze o creștere, conform Perspectivelor Ocupării Forței de Muncă 2026 ale OCDE. Euronews Business a analizat factorii care determină această diferență.

Potrivit sursei citate, se așteaptă ca în Italia și Spania, salariile reale să rămână sub nivelurile de la începutul anului 2026 până cel puțin la sfârșitul anului 2027.

De ce vor scădea salariile reale din cele patru mari economii europene

„În viitor, incertitudinile geopolitice și o creștere limitată în timp a costurilor energiei ar putea slăbi semnificativ piețele muncii, exercitând în același timp o presiune ascendentă suplimentară asupra inflației, ceea ce probabil va reduce salariile”, se arată în raportul OCDE.

Raportul menționează că proiecțiile „se bazează pe presupunerea că perturbările cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt considerabile, dar limitate la o perioadă relativ scurtă de timp”.

Alexandre Georgieff, economist OCDE și unul dintre autorii raportului, a declarat că diferențele în creșterea salariilor reale proiectate pot fi explicate prin perspective diferite privind inflația, șomajul și deficitul de producție pe piața muncii.

În întreaga zonă euro, se preconizează că salariile reale vor scădea cu 0,4% la mijlocul anului 2026 și vor reveni la nivelul de la începutul anului 2026 până în primul trimestru al anului 2027. Până la sfârșitul anului 2027, se preconizează că acestea vor fi cu 0,7% mai mari.

Italia înregistrează cea mai mare scădere

Se așteaptă ca Italia să înregistreze cea mai mare scădere a salariilor reale dintre cele cinci țări. Potrivit raportului citat, veniturile vor scădea cu 1,9% sub nivelul de la începutul anului 2026. Redresarea va fi una lentă. Scăderea se reduce la 1,4% în primul trimestru al anului 2027. Până la sfârșitul anului 2027, salariile reale din Italia sunt încă proiectate să fie cu 0,6% sub nivelul de la începutul anului 2026. Rata anuală a inflației din Italia a fost estimată să ajungă la 4,1% în septembrie.

„În Italia, costurile ridicate ale energiei vor elimina creșterile recente ale salariilor reale, reflectând dependența puternică a țării de petrolul și gazele importate. Se așteaptă ca redresarea sa în 2027 să fie limitată, deoarece puține contracte colective de muncă urmează să fie reînnoite în acel an, iar deficitul de forță de muncă persistă”, a declarat Georgieff pentru Euronews Business.

Declinul Spaniei este mai mic, dar va dura

Declinul Spaniei va fi mai mic, dar va dura mai mult. Salariile reale scad cu 0,4% în al treilea trimestru al anului 2026 și cu 0,7% în al patrulea.

Declinul Spaniei este mai mic, dar mai persistent. Se preconizează că salariile reale vor scădea cu 0,4% în al treilea trimestru al anului 2026 și cu 0,7% în al patrulea. Apoi, acestea rămân cu 0,7% sub nivelul din primul trimestru al anului 2026 pe parcursul tuturor celor patru trimestre ale anului 2027.

Până la sfârșitul anului 2027, se preconizează că Spania va înregistra cea mai mare scădere dintre cele cinci economii majore, de 0,7%.

Georgieff a declarat că se așteaptă ca Spania să înregistreze o avalanșă de noi locuri de muncă, dar să continue să se confrunte cu o inflație ridicată, determinată în mare parte de prețurile la energie. Prețurile din Spania au fost estimate a fi cu 5% mai mari în septembrie față de anul precedent. Precizăm că această scădere a salariilor a dus și la o criză a locuințelor în Spania. Pensionara evacuată din Spania, al cărei caz a declanșat alegerile anticipate și protestele pentru locuințe, a murit miercuri, a anunţat un sindicat al chiriaşilor.

Italia și Spania sunt singurele două țări dintre cele cinci în care se preconizează că salariile reale vor rămâne sub nivelurile de la începutul anului 2026 la sfârșitul anului 2027.

Marea Britanie se prăbușește rapid, apoi își revine

Marea Britanie are a doua cea mai mare scădere estimată după Italia. Conform proiecțiilor OCDE, salariile reale scad cu 0,6% în al doilea trimestru al anului 2026 și cu 1,5% în al treilea. Acestea ating cel mai mic nivel în al patrulea trimestru, cu 1,6% sub nivelul din primul trimestru.

Recuperarea este mai rapidă. Scăderea se reduce la 1,1% în primul trimestru al anului 2027 și la 0,4% în al doilea. Salariile reale depășesc apoi nivelul de la începutul anului 2026, crescând cu 0,4% în al treilea trimestru și cu 1% până la sfârșitul anului 2027.

Cu o inflație anuală care a crescut la 3,1% în august, salariile rămân sub presiune.

„Perspectivele de creștere a salariilor reale în Marea Britanie rămân dificile. Marea Britanie este deosebit de expusă volatilității prețurilor la energie ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Aceasta înseamnă că se așteaptă ca inflația să rămână mai mare pentru mai mult timp”, a declarat Charles Cotton, consilier senior pentru recompense și performanță la CIPD.

El a menționat că Perspectiva Pieței Muncii a CIPD sugerează că angajatorii devin din ce în ce mai precauți în ceea ce privește viitoarele majorări salariale. Costurile tot mai mari ale angajării, inclusiv contribuțiile mai mari la asigurările naționale ale angajatorilor și creșterile salariului minim, combinate cu presiunile mai ample asupra costurilor, cum ar fi creșterea costurilor furnizorilor, constrâng bugetele salariale.

Franța înregistrează o scădere mai mică

Franța atinge cel mai scăzut punct mai devreme decât celelalte țări, salariile reale fiind proiectate să scadă cu 0,5% în al doilea trimestru al anului 2026. Apoi, decalajul se reduce. Salariile reale revin la nivelul din primul trimestru al anului 2026 în al doilea trimestru al anului 2027 și la sfârșitul anului 2027 sunt cu doar 0,1% mai mari.

Rata anuală a inflației estimată pentru septembrie, de 3,4%, a fost sub cea de 3,8% din zona euro.

„În Franța, inflația rămâne relativ scăzută datorită energiei nucleare, dar se așteaptă ca salariile să se ajusteze doar lent, pe măsură ce șomajul continuă să crească”, a declarat Georgieff.

Se preconizează că salariile reale vor scădea de la an la an în aceste patru economii majore între primele trimestre ale anului 2026 și 2027.

Germania este excepția

Germania este singura țară dintre cele cinci în care se preconizează că salariile reale vor crește pe parcursul perioadei, în ciuda faptului că inflația anuală a atins aproximativ 3,3% în septembrie.

Creșterea este mică la început, de 0,1% în al doilea trimestru al anului 2026 și de 0,5% până la sfârșitul anului.

Creșterea se accelerează în 2027, salariile reale fiind proiectate să fie cu 1,1% mai mari până în al doilea trimestru și cu 1,7% mai mari până în al patrulea.

Georgieff a remarcat că proiecțiile salariale ale Germaniei sunt stimulate de o piață a muncii relativ tensionată, cu deficit de forță de muncă calificată și perspective mai bune de șomaj. O expansiune fiscală amplă, finanțată prin datorii, susține, de asemenea, activitatea.

De ce cresc salariile reale în Germania?

Enzo Weber, profesor la Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB), spune că salariile reale din Germania au fost deosebit de slabe în 2020 din cauza inflației în creștere.

„Ulterior, salariile nominale au început să recupereze decalajul, susținute de negocierile salariale colective. Ceea ce vedem în acest moment este încă determinat de această evoluție”, a declarat el pentru Euronews Business.

Potrivit acestuia, salariul minim din Germania a crescut cu 8,4% la începutul anului 2026 și va crește cu încă 5% în 2027.

„Germania a cunoscut mai mulți ani de stagnare. Acum, ciclul economic se redresează, utilizarea capacității de producție crescând în mod clar. Acest lucru stimulează productivitatea și creează mai mult spațiu pentru creșteri salariale, în ciuda crizei din industria prelucrătoare”, a mai declarat profesorul.