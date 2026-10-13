„România mai aproape de tine”: Radu Cosma explică proiectul menit să oprească escrocheriile care vizează românii din străinătate

Foto DC News - Radu Cosma, Director, Direcția Proiecte și Acțiuni, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Mesajele false trimise pe WhatsApp în numele ministerelor românești fac ravagii în rândul comunităților din diaspora. Radu Nicolae Cosma, director în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, explică la Radio Românul cum funcționează campania „România mai aproape de tine”, ce riscuri ascunde furtul de identitate pe internet și de ce mii de conaționali pierd bani din cauza lipsei de informare.

Când statul tău nu știe cum să vorbească cu tine, spațiul liber este ocupat instantaneu de escroci. Rețelele sociale sunt pline de mesaje capcană, linkuri sau notificări false pe WhatsApp care promit rezolvarea actelor, dar lasă oamenii fără economii pe carduri sau cu datele personale furate. Despre asta a vorbit Radu Nicolae Cosma, director în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), la Radio Românul. Mesajul său este un semnal de trezire pentru milioanele de cetățeni aflați peste hotare: soluțiile digitale există, dar lipsa de educație și capcanele online riscă să transforme distanța într-un dezastru.

„Există foarte multe astfel de situații. Primim mesaje prin intermediul telefoanelor mobile, care au devenit o parte importantă a vieții noastre. Prin WhatsApp sau TikTok, dar mai ales prin WhatsApp, circulă tot felul de mesaje care par să fie transmise de o instituție oficială. Tocmai de aceea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, de exemplu, are mai multe ghiduri pe site-ul instituției, care explică modul în care ne putem proteja de astfel de tentative de fraudă. Principala metodă este să verificăm sursa informației și să ne asigurăm că adresa nu este clonată. Există tot felul de încercări de fraudă în care apare un mesaj care pare să vină din partea unui minister, dar, în realitate, nu provine de la instituția respectivă”, spune Radu Cosma.

Oficialul DRP atrage atenția că vigilența este prima barieră în fața manipulării, iar tehnologia poate deveni un scut dacă este folosită corect.

„În prezent, putem folosi și inteligența artificială. Dacă introducem un mesaj în ChatGPT, Gemini sau Claude, aceste instrumente ne pot ajuta să verificăm informațiile și să identificăm posibile semne de fraudă. Este important să nu distribuim mai departe astfel de mesaje fără să le verificăm. Suntem obișnuiți să primim informații și să le transmitem mai departe fără să le trecem prin filtrul rațiunii. În acest fel, putem deveni, la rândul nostru, victime ale dezinformării sau ale tentativelor de fraudă”, adaugă Radu Cosma.

„În ceea ce privește subiectele campaniei, am început cu securitatea cibernetică, deoarece fraudele online și tentativele de înșelăciune reprezintă riscuri reale. Ne referim aici la furtul de date, la furtul de bani și chiar la furtul votului”, mai spune directorul DRP.

Campania „România mai aproape de tine”: Ghiduri pentru nevoile celor plecați

Pentru a contracara valul de dezinformare, DRP a lansat campania „România mai aproape de tine”, un proiect structurat pe durata a 11 săptămâni menit să aducă servicii publice pe ecranele conaționalilor.

„În septembrie, am lansat o campanie numită „România mai aproape de tine” și am pornit de la o idee simplă: suntem departe de România, dar România nu trebuie să fie departe de tine. Românii din străinătate au nevoie de informații clare și corecte despre drepturile lor, despre serviciile publice pe care le pot accesa și despre oportunitățile pe care le oferă statul român. În activitatea noastră curentă, la departament, primim numeroase solicitări din partea românilor de peste hotare. Unele sunt legate de educație, altele de documente, de recunoașterea diplomelor sau de diferite proceduri administrative. Am constatat că, în multe situații, informațiile există, dar oamenii nu știu unde să le găsească. Iar atunci când locuiesc în altă țară, lucrurile pot deveni și mai complicate”, explică Radu Cosma.

Directorul DRP arată că materialele video explicative sunt pe toate rețelele sociale majore (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) și pe portalurile dprp.gov.ro și Diaspora.gov.ro, tocmai pentru a ajunge la publicul larg.

„De aici a pornit ideea campaniei. Am vrut să reunim informații din mai multe domenii și să le prezentăm într-o formă cât mai accesibilă. Un aspect foarte important al campaniei este combaterea dezinformării. Știm cât de repede circulă informațiile false sau incomplete în mediul online. De aceea, colaborăm direct cu instituțiile competente, astfel încât materialele pe care le publicăm să conțină informații oficiale și verificate. Toate materialele dedicate campaniei, care va dura 11 săptămâni, sunt publicate pe site-ul departamentului, dprp.gov.ro, și pe platforma Diaspora.gov.ro. De asemenea, le publicăm pe pagina de Facebook a departamentului, pe Instagram, TikTok și YouTube”, spune Cosma.

Parteneriatele vizează mai multe domenii, de la studiile tinerilor până la regăsirea rudelor pierdute sau acte de stare civilă.

„Am continuat cu educația și am prezentat informații despre posibilitățile de a studia în România și despre recunoașterea diplomelor obținute în străinătate. Sunt informații importante pentru tinerii din diaspora și pentru familiile care se gândesc să revină, la un moment dat, în țară. Am realizat, de asemenea, un material împreună cu Crucea Roșie Română, despre restabilirea legăturilor familiale. Există numeroase persoane care, din cauza migrației, a conflictelor sau a altor împrejurări dificile, au pierdut contactul cu membrii familiei. Crucea Roșie oferă sprijin în astfel de situații. Un alt material a fost realizat împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Acesta a fost dedicat adopției și dreptului persoanelor adoptate de a-și cunoaște originile”, adaugă Radu Cosma.

De ce eșuează adesea campaniile exclusiv pe internet

Un aspect recunoscut de Radu Cosma este că sute de mii de conaționali trăiesc complet izolați. Aceștia nu merg la bisericile românești, nu știu unde se află consulatul și muncesc de dimineața până noaptea fără acces la comunicările ministeriale. Tocmai ei cad pradă primii celor care vând iluzii pe internet.

„Obiectivul este să ajungem la acei români care cad victime tentativelor de fraudă. De regulă, aceștia nu participă la viața comunităților și nu păstrează legătura cu reprezentanțele consulare. Sunt, cum se spune, sub nivelul radarului. Prin urmare, este nevoie de mai mult decât o campanie digitală. Acesta este primul pas pe care îl facem prin această campanie. Intenționăm să continuăm demersul și în viitor, astfel încât să dezvoltăm pachetele de informații pe care le oferim cetățenilor și să organizăm întâlniri cu românii”, spune directorul DRP.

Planurile vizează și introducerea unor noțiuni de bază despre funcționarea statului, fără de care manipularea publică prinde rădăcini adânci.

„Mai există un aspect care ne preocupă foarte mult. Ne referim la modulele de educație civică pe care vrem să le implementăm în cadrul proiectelor finanțate de departament. Vrem să contribuim la formarea unor cetățeni informați și educați încă de la o vârstă fragedă. Astfel, aceștia vor fi mai greu de dezinformat și vor putea înțelege mai bine ce se întâmplă în societate. În prezent, românul obișnuit nu știe întotdeauna ce face Guvernul, care sunt atribuțiile Parlamentului sau ce responsabilități are primarul. Din această lipsă de informare apar situații care pot fi exploatate de cei care încearcă să manipuleze opinia publică”, adaugă Radu Cosma.

Platforme digitale există, promovarea lipsește

Statul român a dezvoltat în ultimii ani instrumente precum Ghișeul Consular Online al MAE sau hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, milioanele de oameni din Spania, Italia sau Germania află despre ele din pură întâmplare.

„Am prezentat și hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, unde pot fi accesate online o serie de servicii publice. Pentru cineva care locuiește în Spania, posibilitatea de a rezolva o problemă administrativă fără să se deplaseze în România poate conta foarte mult.

Vom continua până la sfârșitul anului cu alte subiecte de interes pentru românii din străinătate. Pentru noi, este important ca aceste materiale să fie folosite. Nu contează cel mai mult câte materiale publicăm, ci dacă informațiile ajung efectiv la oameni. Dacă un tânăr află cum poate studia în România, dacă o familie găsește răspunsul la o problemă sau dacă un român descoperă un serviciu pe care îl poate accesa online, atunci campania și-a atins scopul”, adaugă Radu Cosma.

„Considerăm că România trebuie să fie prezentă în viața românilor de peste hotare și prin lucruri concrete, prin servicii accesibile și prin răspunsuri la problemele lor. De aceea, îi încurajăm pe românii din Spania să urmărească materialele campaniei «România mai aproape de tine» și să le distribuie mai departe. Sunt informații oficiale, gratuite, care pot fi utile fiecăruia dintre noi. Poate că o informație de care avem nevoie astăzi îi va fi de folos mâine cuiva apropiat”, mai spune directorul DRP.