Ce profil ascunde studentul care a ucis o româncă în Marea Britanie, ca-n ”Dexter”. Liviu Chesnoiu: În cariera mea, am întâlnit cazuri. Sunt foarte inteligenți

Locul unei crime. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat cazul studentului la criminalistică obsedat de serialul "Dexter" care a ucis o româncă de 24 de ani în Marea Britanie.

Un student la criminalistică pasionat de serialul „Dexter” a ucis cu sânge rece o româncă de 24 de ani în Marea Britanie, anul trecut. Benjamin Day, care avea 19 ani la momentul comiterii crimei, a înjunghiat-o pe tânără de 78 de ori și a aranjat locul crimei exact așa cum a văzut în film. Deși a pledat inițial nevinovat pentru acuzația de omor, și-a schimbat pledoaria în vinovat în cadrul procesului care a avut loc marți, 6 octombrie, la Curtea Coroanei din Wolverhampton.

Filmul crimei

Crima s-a produs în 2025. Benjamin Day se întâlnise cu românca de 24 de ani într-o cameră din Londra, pe care o închiriase prin Airbnb, în noaptea de 21 decembrie. Individul și-ar fi planificat în detaliu fapta și ar fi copiat elemente din scenele serialului american Dexter.

Criminaliștii au găsit la fața locului probe precum bandă adezivă, produse de curățenie, un șorț, o vizieră din plastic, un pistol de capse, dar și mai multe cuțite, folosite de student pentru înjunghierea tinerei. Dormitorul în care a fost găsit cadavrul româncei era căptușit cu folie de plastic.

Cum a fost prins studentul

După ce a omorât-o pe tânără, studentul a fugit în stradă pentru a căuta ajutor deoarece se rănise la o mână în timpul comiterii crimei. A dat peste un echipaj de poliție și le-a spus că a fost atacat de o vulpe. Oamenii legii au bănuit că ceva este în neregulă și l-au reținut, potrivit West Midlands Police.

La scurt timp după asta, proprietarul imobilului în care s-a petrecut tragedia anunța poliția că a descoperit urme de sânge pe holul casei sale.

Crima, analizată de psihologul criminalist Liviu Chesnoiu

DC NEWS l-a contactat pe psihologul criminalist Liviu Chesnoiu pentru a analiza acest caz și pentru a afla dacă un serial poate determina un tânăr să facă astfel de orori.

"În cariera mea de colonel criminolog am întâlnit cazuri de genul. Adicțiile nu se referă doar la chestile acestea clasice pe care le știm noi: alcool, tutun, jocuri, pornografie, droguri. Vizează și adrenalina. Vă dați seama că pe toate rețelele acestea de socializare au năpădit tot felul de fenomene ciudate cum era "balena albastră", când tinerii erau împinși să facă tot felul de chestii, dar pentru acest drog, care este adrenalina.

Când oamenii aceștia devin dependenți, au această adicție față de o chestie de genul acesta, ei simt pe zi ce trece nevoia de o cantitate mai mare, și mai mare, și de asta de multe ori se ajunge la o supradoză și clachează din toate punctele de vedere. Aceste filme foarte violente - există studii de specialitate făcute, Tarantino e mic copil pe lângă ce este acum pe piață - nasc în acești tineri această nevoie de violență, de adrenalină, că asta se întâmplă în acele momente când ei se implică întru totul în acest film. Undeva intervine și mecanismul acesta de imitație și el nu mai trăiește în lumea aceasta reală, trăiește în lumea aceasta virtuală și vrea să facă și el ce a văzut acolo sau ceva și mai și", ne-a spus psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.

De ce Benjamin Day a ales să studieze criminalistica

L-am întrebat pe Liviu Chesnoiu și care ar fi putut fi, de fapt, motivul pentru care acest tânăr a ales să studieze criminalistica, o meserie care prevede în mod clar descoperirea crimelor, nu comiterea lor. Ne-a explicat că cel mai probabil Benjamin Day a ales acest domeniu pentru a afla mai multe "secrete profesionale".

"În Anglia sunt foarte multe școli de genul acesta, este o ramură a Dreptului, în care sunt acceptați tinerii foarte bine dotați din punct de vedere intelectual, însă acest psihopat poate să păcălească și să aibă acces la această școlarizare și să afle tot felul de secrete profesionale. Dar pe el l-a atras domeniul acesta unde se specializa nu pentru că ar fi vrut să devină un om al legii, pe el îl interesau cazurile acestea morbide care erau prezentate la cursuri.

Așa pățeam și eu. Am predat mulți ani psihologie judiciară și când vorbeam despre victime și criminali trebuia să le prezint cazuistica mea și asta îi incita pe mulți, doreau să știe. Și muzica pe care o ascultă tinerii aceștia este o muzică care împinge la tot felul de chestii malefice. Faptul că a fost premeditată crima asta, ne spune nouă că avem de a face cu un suflet bolnav din punct de vedere psihic. Oamenii aceștia, psihopații, au o mască în societate, dar sunt prea ciudați, în sensul că sunt foarte inteligenți, manevrează, atrag. Acea victimă a fost atrasă acolo datorită șarmului lui, totul era stabilit", a mai spus Liviu Chesnoiu.

Motivul pentru care studentul și-a recunoscut în cele din urmă fapta

Psihologul criminalist a explicat și de ce, la un an distanță, tânărul a hotărât să pledeze vinovat, deși inițial a negat vehement că el ar fi autorul acestei crime.

"Faptul că și-a recunoscut după un an vina e cam târziu. Nu vreau să laud mai mult poliția noastră, dar acolo a fost o lentoare. Cum? Ai un suspect, ai o cercetare la fața locului, ai niște declarații ciudate ale lui că nu știu ce a pățit, există detectorul de minciuni, trebuia să-l bage acolo. De ce a recunoscut după un an? Pentru că, vedeți dumneavoastră, ca și în "Crimă și pedeapsă" a lui Feodor Dostoievski, nu e o carte polițistă, ci psihologică - o crimă se recunoaște mult mai ușor decât o găinărie. Nu poți să dormi pentru că ai pe suflet chestia aceasta, ai făcut ceva și te macină.

Am avut cazuri în care au ieșit din țară și s-au predat după nu știu cât timp. Și eu îi întrebam: "Nu ai vrut să te predai, tu de fapt nu poți să dormi pentru că te macină chestia și trebuie să plătești ca să ai sufletul liniștit?". Și spuneau: "Da, așa este". Aceasta este explicația pentru faptul că după un an a recunoscut. Cumva le-a rezolvat cazul pentru că dacă el nu recunoștea... Un suflet bolnav, dar totuși cu niște remușcări. Pe el l-a doborât faptul că nu a putut să digere nenorocirea asta pe care a făcut-o. Trebuie să spui, să te spovedești, ca să poți să dormi și să mergi mai departe. Dacă va fi bine diagnosticat și va primi un tratament medicamentos poate că va fi recuperat, dar tot timpul va fi ca un dependent de un drog, dar abstinent. Va trebui tot timpul să se păzească de senzații tari, de adrenalină, de chestiile malefice pe care el le-a ingerat prin filmele astea și nu avea un filtru să le proceseze", a explicat Liviu Chesnoiu.

Sentința în cazul acestei crime urmează să fie pronunțată pe 4 decembrie.