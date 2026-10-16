Salvarea limbii române peste graniță: Bursele de studiu pentru elevii etnici români din Ucraina se extind și pentru cei care au urmat clasa a V-a. Anunțul făcut de DRP

Elevi români într-o școală din Ucraina. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a extins programul de burse școlare și pentru elevii etnici români din Ucraina care au absolvit clasa a V-a în anul școlar 2025 - 2026. Decizia include 80 de școli și licee din Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, cu scopul de a opri declinul claselor cu predare în limba română.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a decis extinderea oficială a programului de burse școlare, astfel încât sprijinul financiar să ajungă și la elevii care au urmat clasa a V-a în anul școlar 2025 - 2026, anunță DRP într-un comunicat. Măsura vine în urma numeroaselor solicitări primite de la asociațiile locale de părinți și profesori din zonele de graniță, după identificarea resurselor bugetare necesare.

Programul guvernamental intitulat „Susținerea educației în limba română în Ucraina - 2026” include în această etapă 80 de unități de învățământ, școli gimnaziale și licee în care cursurile se țin integral în limba maternă sau unde există clase speciale cu predarea materiilor în română.

Cei mai mulți beneficiari provin din Regiunea Cernăuți, cu 63 de instituții partenere din municipiul reședință, Herța, Boian, Crasna, Ostrița, Mahala, Tărăsăuți sau Carapciu. Lista continuă cu Regiunea Odesa, unde intră nouă școli și licee din raioanele Ismail și Cetatea Albă, în localități precum Babele, Borisovca, Cartal sau Plavni. În fine, în Regiunea Transcarpatia, pe malul drept al Tisei, sunt vizate opt unități de renume, printre care liceul din Slatina, unitatea din Apșa de Mijloc și cea din Biserica Albă. Plata sumelor și monitorizarea din teren au loc în strâns parteneriat cu asociațiile reprezentative ale etnicilor români din fiecare comunitate.

Bătălia pentru păstrarea limbii materne în ciclul gimnazial

În fața reformelor educaționale din țara vecină și a presiunilor de asimilare accentuate de contextul de securitate, bursele reprezintă o gură de oxigen și un stimulent puternic pentru ca părinții să nu își transfere copiii către clasele cu predare exclusivă în ucraineană odată cu trecerea la ciclul gimnazial.

Oficialii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni dau asigurări că fondurile sunt asigurate integral, iar proiectul continuă să funcționeze ca pilon strategic pentru conservarea culturii și limbii române în teritoriile istorice din vecinătate.

Pas decisiv în Ucraina: Zelenski a promulgat legea, Nicușor Dan promite vigilență

Extinderea burselor oferite de DRP coincide cu o mutare legislativă majoră la vârful statului vecin. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat modificările legislative care consfințesc dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă pentru limbile oficiale ale Uniunii Europene. De la București, președintele Nicușor Dan a salutat actul.

Entuziasmul stârnit de promulgarea legii vine după tensiunile aprinse din toamna acestui an, când desființarea clasei I cu predare în limba română din satul Orlivka (Cartal), în regiunea Odesa, a provocat o dispută aprinsă și proteste vehemente. Situația a cerut intervenția diplomaților români de la Consulatul General din Odesa, în timp ce Ambasada Ucrainei la București a apărat eforturile autorităților și a catalogat criticile drept exagerate. În acest context, bursele alocate de DRP capătă greutatea unei garanții că noile prevederi semnate la Kiev nu rămân simple promisiuni pe hârtie.