Trei români, găsiți morți pe șantierul unui rezervor de apă din Portugalia

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Trei muncitori români ar fi fost găsiți morți pe şantierul unui rezervor de apă din Portugalia.

Trei muncitori în construcţii au fost găsiţi morţi luni, 12 octombrie, într-un rezervor de apă de la o proprietate privată din apropiere de Loulé, în sudul Portugaliei.

Românii efectuau lucrări de etanşeizare

Deocamdată se presupune că ar fi vorba despre un accident de muncă, a anunţat jandarmeria, citată de AFP.

Cei trei bărbaţi au fost găsiţi fără suflare într-un rezervor de apă unde efectuau lucrări de etanşeizare, a declarat un purtător de cuvânt al jandarmeriei pentru AFP.

Cauza exactă a tragediei, necunoscută

Încercările de resuscitare nu au avut rezultat. Potrivit presei locale, cele trei victime erau cetăţeni români, deşi autorităţile nu au putut confirma încă această informaţie, transmite Agerpres.

Cauza exactă a tragediei a rămas, pentru moment, necunoscută, urmând ca inspecţia muncii să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului. Conform informațiilor preliminare, muncitorii ar fi putut fi victime ale intoxicației la intrarea în structură.

Ce vârste aveau bărbații

Potrivit RTP, cei trei români lucrau pentru o firmă de construcții și aveau 21, 24 și 40 de ani.

Între timp, au apărut informații despre alți trei muncitori, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, care au avut nevoie de asistență la fața locului din partea serviciilor de urgență. Cu toate acestea, se pare că au refuzat transportul la spital, potritivit sursei citate.

Incidentul a mobilizat 30 de persoane, sprijinite de 13 vehicule terestre, inclusiv membri ai Departamentului de Pompieri din Loulé și INEM (Institutul Național de Urgențe Medicale).



















