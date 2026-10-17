Mister total în Italia: O româncă a dispărut dintr-o benzinărie și a fost găsită fără viață într-o livadă de măslini. Partenerul femeii, audiat ore în șir de poliție

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Din articol Descoperire macabră la doi kilometri de autostradă

Sfârșit tragic și plin de semne de întrebare pentru o româncă de 66 de ani stabilită în Italia: Maria Ionescu a dispărut într-o parcare de pe autostrada A14 și a fost găsită fără suflare într-o livadă izolată de măslini din provincia Chieti. Trupul atârna de o creangă, legat cu sârmă, iar femeia era îmbrăcată doar în colanți și papuci de casă. Partenerul său italian a fost audiat ore în șir după ce a părăsit benzinăria și a plecat singur acasă.

Maria Ionescu, o femeie de 66 de ani originară din România și stabilită în localitatea Mottola, provincia Taranto din Italia a fost descoperită moartă joi dimineață, la doar o zi după ce a dispărut fără urmă în timpul unui popas pe autostrada A14, informează Il Messaggero. Trupul său neînsuflețit a fost găsit atârnat de creanga unui măslin cu o sârmă, într-o zonă izolată și accidentată din Francavilla al Mare, provincia Chieti. Împrejurările în care femeia a sfârșit tragic ridică suspiciuni mari în rândul anchetatorilor din peninsulă.

Miercuri în zori, Maria Ionescu și partenerul său de viață, un cetățean italian de 66 de ani, se întorceau spre sudul Italiei după o vacanță petrecută la Rimini, unde femeia și-a vizitat fiul. Cei doi au oprit mașina în parcarea stației de servicii Alento Ovest, pe autostrada A14, în apropiere de localitatea Miglianico. Din acel punct, firul evenimentelor devine neclar. La audieri, partenerul femeii a declarat că Maria i-ar fi spus că și-a uitat eșarfa în parcare și s-a întors să o recupereze. Bărbatul susține că a pierdut-o din ochi și nu a mai găsit-o. Anchetatorii iau însă în calcul ipoteza unui scandal între cei doi.

Un element care a atras atenția polițiștilor este gestul bărbatului: deși a alertat inițial poliția rutieră, acesta nu a rămas la fața locului. El a plecat mai departe spre casă, în regiunea Puglia. Abia după ce a ajuns la destinație a depus plângerea de dispariție la secția locală.

Descoperire macabră la doi kilometri de autostradă

Căutările declanșate de pompieri și echipele de protecție civilă nu au dat rezultate în cursul zilei de miercuri. Răsturnarea de situație a avut loc joi dimineață, în jurul prânzului, în zona Santa Cecilia din Francavilla al Mare. Proprietarul unei pensiuni agroturistice din vecinătate a zărit trupul femeii în timp ce își plimba câinele pe câmp.

Scena a șocat echipele de intervenție. Maria Ionescu se afla legată cu sârmă de un măslin, pe o pantă abruptă acoperită de viță-de-vie și pomi, la mai puțin de doi kilometri de stația de alimentare unde a fost văzută ultima oară. Femeia era îmbrăcată sumar: purta doar un tricou, colanți și papuci de casă, fără geacă și fără telefonul mobil asupra sa. Terenul a îngreunat atât de mult accesul încât medicii legiști și firma de pompe funebre au adus un tractor pentru a putea coborî trupul neînsuflețit până la drumul principal.

Polițiștii de la Squadra Mobile din Chieti, coordonați de comisarul Francesco D'Antonio, l-au interogat pe partenerul româncei. Oamenii legii încearcă să afle cum a parcurs o femeie încălțată în papuci un teren atât de abrupt în miez de noapte și de unde provine sârma folosită la fața locului.

Cadavrul a fost dus la morga spitalului din Chieti, unde medicul legist Pietro Falco efectuează necropsia. Deși primele constatări indică drept cauză a morții asfixia mecanică prin spânzurare și nu relevă alte răni evidente pe corp, anchetatorii refuză să închidă cazul ca simplu gest extrem până la sosirea analizelor toxicologice și a raportului medico-legal complet.