Un bărbat a dispărut după ce a pornit cu mașina din Italia spre Republica Moldova. Familia cere ajutor pentru a-l găsi. Apelul, adresat și românilor

Foto: Facebook Mihail Ungureanu

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a dispărut după ce a pornit cu mașina din Italia spre Republica Moldova. Familia a comunicat semnalmentele moldoveanului și cere ajutor pentru a-l găsi.

Un moldovean în vârstă de 71 de ani este de negăsit din data de 4 septembrie 2026, atunci când a plecat cu propria mașină din Italia, în drum spre Republica Moldova. Familia bărbatului nu mai știe nimic despre el de atunci. Au anunțat dispariția sa în data de 14 septembrie, dar acesta încă nu a fost identificat de oamenii legii.

Bărbatul plecase din Parma și avea ca destinație raionul Sîngerei din Republica Moldova. Călătorea singur și rămăsese fără telefon, după ce acesta îi fusese furat, potrivit fiicei sale. Acum, familia lansează un apel, distribuit pe mai multe grupuri de Facebook, în care cere ajutor pentru a-l găsi. Se adresează în special șoferilor care circulă între Italia și Republica Moldova sau Italia și România, precum și persoanelor care l-ar fi putut întâlni pe bărbat.

"Un bărbat care a pornit cu autoturismul din Italia către Republica Moldova este căutat de familie, după ce comunicarea cu el s-a întrerupt chiar în ziua în care și-a anunțat plecarea. Apropiații nu cunosc țara sau localitatea în care s-ar afla în prezent.

Bărbatul moldovean se numește Ungureanu Mihail, născut la data de 23 august 1955 (71 de ani). Fiica lui a precizat că ultimul apel a avut loc la data de 4 septembrie 2026, când acesta a plecat din Parma, având ca destinație raionul Sîngerei din Republica Moldova.

Ce se știe despre momentul în care bărbatul a plecat din Italia

Mihail se deplasa fără însoțitor, la volanul mașinii sale. Potrivit fiicei, telefonul îi fusese furat, astfel că nu îl mai avea asupra lui.

Familia a pierdut contactul cu bărbatul în ziua în care acesta a anunțat că pornește spre casă. Tot în acea perioadă, apropiații nu i-au mai observat activitatea pe rețelele de socializare.

Dispariția a fost anunțată în Italia la data de 14 septembrie. Familia încearcă acum să obțină informații care să permită stabilirea locului în care se află sau să ajute la reconstituirea deplasării sale.

Mașina și semnalmentele bărbatului

Autoturismul cu care a plecat este un Volvo XC90, înmatriculat în Republica Moldova, cu numărul TTY812. Mihail are o înălțime de aproximativ 1,65 metri. Fiica sa nu poate preciza ce haine purta în momentul plecării, dar spune că obișnuia să se îmbrace în blugi și cămăși clasice. (...)

Familia solicită transmiterea apelului și în comunitățile de moldoveni din Italia, Slovenia, Austria, Ungaria, România și Republica Moldova.

Orice indiciu despre bărbat sau despre deplasarea autoturismului său poate fi de ajutor, chiar dacă, la prima vedere, pare lipsit de importanță.

Unde pot fi transmise informațiile

Persoanele care dețin informații îl pot contacta pe Nicolae, fiul bărbatului, la numărul +373068823015. Familia a pus la dispoziție și numărul +373060788387, pentru mesaje prin Viber. Familia le mulțumește tuturor celor care vor contribui la răspândirea apelului", scrie Rotalianul - Revista românului din Italia, într-o postare pe Facebook.