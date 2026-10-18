Lovitură de aproape 200.000 de euro dată de un român din Italia: A ghicit golurile din șase meciuri de fotbal / FOTO: magnific.com @magnific

Un român de 30 de ani stabilit în provincia italiană Treviso a dat marea lovitură la pariuri sportive și a câștigat suma de 191.800 de euro. Bărbatul a intuit numărul exact de goluri din șase partide de fotbal pe un bilet repetat de patru ori și a stabilit recordul absolut al unei agenții deschise de jumătate de secol. În loc să irosească banii pe lux, românul a anunțat că își achită integral creditul la bancă și cumpără o locuință pe care o va da în chirie.

Norocul a bătut la ușa unui român de 30 de ani stabilit în nordul Italiei, în localitatea Pederobba din provincia Treviso. Tânărul a reușit o performanță rară la pariuri sportive și a încasat suma impresionantă de 191.800 de euro, după ce a pus corect numărul exact de goluri înscrise în șase meciuri diferite de fotbal, informează Il Gazzettino.

Câștigul istoric s-a înregistrat la o agenție din localitatea vecină Cornuda. Nu a fost vorba despre un loz răzuibil cumpărat la întâmplare. A fost o schemă sportivă bine calculată, repetată de patru ori pe același bilet. Fiecare variantă plasată i-a adus aproape 48.000 de euro, iar totalul a ajuns la o sumă care îi schimbă viața.

Record absolut în 50 de ani de activitate: proprietarul magazinului povestește momentul

Vestea a creat o bucurie imensă în mica comunitate italiană, mai ales pentru administratorul afacerii, David Ronzani. Agenția deschisă de bunicul său în urmă cu o jumătate de secol nu a văzut niciodată un pot atât de mare.

„Câștigătorul nu locuiește în comuna noastră, ci la Pederobba. Este un tânăr de 30 de ani care trăiește în localitatea vecină și muncește în zonă. Este un client destul de fidel. A intrat în magazin tremurând de emoție din cauza câștigului neașteptat, fără să-și ascundă bucuria și starea de șoc. A decis deja ce va face cu banii: o parte o va folosi ca să stingă ratele creditului pe care îl plătea, iar restul banilor vor merge pe achiziția unui apartament pe care să îl închirieze. În urmă cu doi ani, la o altă agenție, mai câștigase 9.000 de euro. Mă bucur nespus că a ales să investească banii cu cap și nu riscă să îi piardă”, a povestit David Ronzani pentru sursa citată.

Investiții concrete în loc de extravaganțe

Cazul tânărului român impresionează. Dacă mulți oameni copleșiți de o asemenea sumă pică în capcana cheltuielilor impulsive sau a luxului, bărbatul a preferat să își asigure liniștea pe termen lung.

Închiderea anticipată a ipotecii îi ia o povară grea de pe umeri, în timp ce cumpărarea unei noi locuințe pentru chirie îi garantează un venit stabil în Italia. Biletul de la Cornuda devine astfel cel mai bănos pariu sportiv validat vreodată în istoria localității din provincia Treviso.