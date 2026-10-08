Mesajul transmis de Radu Cosma (DRP) la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale: „Biserica este inima comunității” - Video

Foto Facebook - Radu Daniel Cosma @ la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

Păstrarea credinței, a limbii române și a legăturii cu țara trebuie să rămână priorități pentru comunitățile românești din diaspora, a transmis Radu Nicolae Cosma la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Oficialul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a subliniat rolul bisericii în consolidarea comunităților și a vorbit despre proiectele derulate pentru românii din străinătate, inclusiv taberele pentru copii și centrele comunitare.

Radu Nicolae Cosma a rostit un discurs în fața participanților la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, în care a vorbit despre rolul bisericii în păstrarea credinței, limbii și identității românilor din diaspora. Oficialul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a prezentat proiectele derulate pentru comunitățile românești din străinătate și a făcut apel la consolidarea legăturii dintre diaspora și România.

”Biserica îi adună pe românii din diaspora și îi ajută să păstreze credința, limba și legătura cu țara. La Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, am transmis mulțumirile #DpRP și angajamentul de a continua împreună taberele și proiectele pentru comunități. Pace și bucurie!”, a scris Radu Nicolae Cosma, director la Departamentul pentru Românii de pretutindeni, pe contul său de Facebook, unde a atașat și un video cu discursul său.

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Mesajul rostit de Radu Nicolae Cosma la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

”Excelențele voastre, dragi părinți. Vă transmit în primul rând un mesaj de salut și de mulțumire din partea Laviniei Arnăutu, secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de mulțumire pentru că ați înțeles să vă implicați în mod plenar în activitatea Departamentului, atât în ceea ce privește proiectele pe care le-ați făcut în ultimii ani, cât și Taberele ARC de anul acesta, în a 17-a ediție, o ediție istorică, au participat 8.430 de copii, iar în pentru prima oară din Italia au fost 900. Noi credem că se poate mult mai mult, dar e un pas foarte important pe care l-am făcut și foarte mulți copii au venit din parohii și am observat că acei copii care vin din parohii, sunt formați în parohii, au alt suflu, sunt respectuoși, vor să cunoască, vin ca niște bureței în tabere și pleacă mândri că sunt români, pentru că e vorba aici despre o cunoaștere nemijlocită a țării, a realităților, nu mai e țara bunicilor, nu mai e țara din povești, e țara pe care o cunosc așa cum este și o țară care se dezvoltă. Despre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni vreau să vă fac așa o mică istorică a ultimilor ani.

E o instituție aflată în subordinea directă a prim-ministrului României, care în ultimii cinci ani a avut o dinamică spectaculoasă. Eu m-am simțit ca într-un roller-coaster. În 2022 la conducerea Departamentului a venit un oșan, trăit foarte multă vreme la Paris, în Franța, Gheorghe Cârciu, despre care nu știam nimic, dar am observat că avem aceleași valori”, a spus Radu Cosma.

De la 4,6 milioane la aproape 40 de ori mai mult: creșterea proiectelor gestionate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

”Și noi, ca instituție, veneam după vânturi neprielnice. A fost un minister pentru Românii de Pretutindeni care ar fi trebuit să-și dezvolte activitatea, dar din rațiuni politice a fost desființat în 2020 și spart în două departamente foarte mici, sau două direcții, care nu puteau procesa nici proiecte, nici acțiuni proprii, nici tabere și după ce s-a spart ministerul, în 2021 am avut parte de o conducere pe care noi n-am înțeles-o, în sensul că la finalul anului Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a gestionat proiecte în valoare de 4,6 milioane de lei, tot anul, cu același număr de oameni pe care domnul Gheorghe Cârciu l-a preluat.

Și în numai doi ani, după un an de calibrare, departamentul a ajuns să gestioneze proiecte, tabere, burse în Ucraina, de 40 de ori mai mult decât gestionaserăm în același an, în 2021. 198 de milioane de lei gestionați, asta înseamnă contracte semnate, activități desfășurate, deconturi făcute, totul în regulă, cum se spune, o execuție bugetară de 99% și asta spune multe, pentru că dumnealui nu a venit cu o echipă de acasă. Mulți șefi vin și spun nu pot să lucrez, nu mă ascultă oamenii, vin cu oamenii mei și voi revoluționa lumea. N-a făcut asta. Pe toți pe care ne-a găsit i-a lăsat la locul nostru, dar ne-a trasat un set de reguli, ceea ce este foarte important, să ne unească valorile. Și s-au văzut rezultatele.

În ziua de astăzi ne cunoaștem cu sute de părinți din foarte multe zone. De ce? Pentru că am început să colaborăm, să ne cunoaștem unii pe alții, iar România să fie mai aproape, mai aproape de comunități, pentru că vă datorăm respect. Ani și ani de zile românii au plecat din țară și au trimis bani acasă, bani care s-au transformat în case, dar casele în investiții, dar investițiile toate se transformă în taxe și în impozite până la urmă, așa se formează și bugetul de stat. Și ca atare cel mai mare investitor al țării în mod direct, cum e tratat? Doar când votează sau când construim un dialog bazat pe respect, pe încredere, pe valori naționale. Acestea ne-au ne-au făcut să mergem, să fim încredințați că suntem pe pe calea cea bună și s-au văzut rezultatele. Nu dau aici exemple despre proiecte, că se știu foarte bine, dar nu pot să nu spun despre Verona, unde de săptămâna viitoare vor veni primii studenți într-un centru studențesc cu 60 de locuri, făcut în doi ani de la zero. Nu vorbesc aici despre biserică, pentru că biserica este inima comunității”, a declarat Radu Cosma.

Modelul diasporei cipriote

”Când domnul Cârciu a venit la conducerea Departamentului, am luat tot de la sediul Departamentului până la guvern și ne-am întrebat ce e de făcut și a spus hai să luăm modelul cipriot.

Este țară membră a Uniunii Europene, care are o majoritate ortodoxă și care a avut parte în anii 70 de o diasporă agresivă. De ce? A fost invadată de Turcia și ca atare luăm modelul lor. În diaspora cipriotă din Anglia în special observăm că există biserică, școală de duminică și centru comunitar. Toate sunt gestionate de comunitate, dar sunt susținute și de stat. Pentru că dacă ai parte de un nucleu al comunității, identitatea nu se risipă. În felul acesta vorbim despre mândria de a fi român, este valoarea fundamentală. Și în anul familiei și tineretului este fundamental pentru noi ca în familie românești române să se vorbească limba română de acasă, pentru că vor vorbi italiană sau franceză sau engleză când vor merge la grădiniță și la școală. Dar dacă baza, limba maternă nu există, nu mai putem vorbi despre români și este foarte trist că vedem că străbunicii basarabenilor, au fost duși în Siberia de gheață, au fost duși în Gulag și nu și-au pierdut nici credința, nici limba, iar astăzi nepoții lor în Anglia nu mai știu nici de unde vin, nici cine sunt.

La fel în România. Vorbeam despre părintele Gabor Codrea de la Verona care a deschis un centru pentru studenți, se numește Centrul Sfântul Galaction Munteanu. Este un sfânt care a făcut pușcărie la Gherla și la Aiud, pentru că a vrut să predea lecția de religie în școală. Iar noi acum ne prefacem că nu există religie și în țară ca și afară. Și ca atare trebuie să ne punem întrebarea unde mergem și ce ne leagă de țară. Astfel, n-ai cum să nu rezonezi cu cele care vin din comunitate, îmi cer iertare multor părinți care au depus proiecte la Departament și au fost respinse. Știm foarte bine că, în spatele unor hârtii sunt oameni, sunt nevoi. Nu scrie nimeni către guvern că s-a plictisit să ți-au de bine ce e. Rugămintea este să continuați, să aveți încredere în noi și să mergem mai departe, pentru că e timp e vreme pentru toate, cum spune Ecleziastul”, a menționat Radu Cosma.

Despre percepția binelui făcut în comunitate

”În ultimii trei ani Departamentul a fost un sac de box din partea unor autori de texte sau vorbitori. A fost comparată contribuția statului pentru diaspora cu un dezmăț din banii publici. Te întrebi de ce? Câtă vreme ei n-au călcat o dată pragul bisericii, n-au călcat o dată pragul nici școlii de duminică, n-au vorbit cu oamenii, cum s-a schimbat viața voastră în momentul în care statul a intervenit și dator să intervină în viața comunității. După ceva vreme ne-am dat seama că nu suntem singurii vizați. De un an și ceva marea problemă a acelora oameni care au scris despre noi și au vorbit este președintele României. Pentru că ce să vezi? Merge cu familia la mânăstire și la biserică și învață pe copii să se închine la sfintele icoane. Adică ce fel de societate vrem să construim când noi în biserică, că nu vorbim de biserică doar din ziduri, vorbim de ce se întâmplă în interiorul zidurilor, mărturisim, aducem jertfă cu pace, pacea din noi, pacea dintre noi și ne împărtășim cu Hristos, adică este bucurie și pe de altă parte avem de a face cu lepădare, apostazie, dezbinare și ură.

Pentru că nu vin toate relele de la Moscova, vin și de la noi, de la noi în țară și trebuie să fim foarte atenți la acest fenomen, trebuie să fim corecți, pentru că nu putem să construim o societate sănătoasă bazată pe valori strâmbe. Ca atare, noi vom continua să colaborăm cu parohiile, cu asociațiile, cu oricine. Multă lume ne-a spus că s-au dus banii către biserici. Banii către biserici s-au dus în infrastructură, pentru că linia a fost următoarea. Când construiești o casă nu începi cu acoperișul și cobori jos, ci începi cu temelia, începi cu infrastructura. Am lăsat mai jos proiectele care vizau festivaluri, cântece, joc și voie bună. Era Italia plină de astfel de festivaluri, care da, se pot întâmpla și cu banii oamenilor. Dar ce e important? Important să existe nuclee ale comunității, care să producă plus valoare, să folosesc așa un termen marxist. Dar despre asta e vorba și ca atare mergem mai departe.

Campania ”România mai aproape de tine”. Apel către toate parohiile românești de peste hotare

Am lăsat anul acesta o campanie se numește ”România mai aproape de tine” și avem o rugăminte foarte mare către toate parohiile românești de peste hotare, ca această machetă pe care a făcut-o părintele Cristian de la Roma și îi mulțumim pentru asta, să fie pusă în avizierele în toate bisericile românești de peste hotare, în toate asociațiile, în spațiile lor, astfel încât orice român să scoată telefonul și să intre pe Facebook-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube și pe platforma diaspora.gov.ro. E o campanie pe care o dorim să se întâmple și în anii ce vin, pentru că am observat că există un grad foarte mare de neîncredere al cetățenilor în statul român. Nu se duc la consulate, nu vin la consulate decât atunci când au nevoie. Pleacă urechea la orice vine din partea unui vecin sau de pe TikTok sau pe WhatsApp”, a menționat Radu Cosma.

Mulți ne vor atât de mult binele încât vor să ne desființeze...

”Și, ca atare, e nevoie să avem încredere în stat, să ne informăm din surse oficiale, să vedem că statul român face foarte multe pentru cetățeni, că digitalizarea nu înseamnă mutarea din birocrației din format dosar în format online și că vrem să fim alături de voi în primul rând. Prin urmare, vă rugăm frumos să diseminați. Cât sunteți aici la congres puteți să puneți telefonul, să dați like, share și subscribe, cum se zice, canalul Departamentului, pentru că aveți pe holuri aceste postere. Mulți ne vor atât de mult binele încât vor să ne desființeze.

Au făcut o foarte mare analiză și au zis că nu mai e nevoie de Departament, de biserici să se ocupe cultele...., dar știți foarte bine că aici cunosc cel puțin sute de părinți care au colaborat cu noi. Despre ce e vorba? Nu e susținută biserica doar ca biserică, e susținută biserica care e inima comunității. Miza pe care o avem e următoarea. Nu ne luptăm pentru jucării. Cresc generații, dar care se deznaționalizează. Și dacă pierdem acești ani în care încă nu mai putem face ceva, amin”, a concluzionat Radu Nicolae Cosma.