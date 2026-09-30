Experiența numită România. Impactul pe termen lung al programului „Taberele ARC”

Programul de Tabere „ARC” coordonat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), reprezintă una dintre cele mai longevive și de succes inițiative guvernamentale destinate consolidării legăturilor dintre tinerii din diaspora, comunitățile istorice și țara lor de origine.

Ajuns în anul 2026 la cea de-a XVII-a ediție, acest program s-a transformat dintr-un proiect recreativ într-un factor de creativitate și identitate românească. Dincolo de valoarea sa imediată – aceea de a oferi tinerilor prilejul de a vizita locurile natale ale părinților sau bunicilor – taberele ARC generează un impact profund pe termen lung. Stimularea potențialului creativ al tinerilor români care trăiesc în străinătate devine astfel o resursă strategică ce, gestionată corespunzător de statul român, se va răsfrânge în bine asupra viitorului României. Acest efort logistic și pedagogic de amploare este realizat de o echipă din cadrul DRP, a cărei dedicare inimoasă transformă fiecare ediție într-o reușită națională.

8.430 de copii și tineri din 21 de țări

Evoluția programului reflectă o creștere constantă a interesului din partea comunităților românești de dincolo de granițe, dar și o extindere a capacității organizatorice a partenerilor naționali. De la primele ediții dedicate unui număr restrâns de participanți, programul a înregistrat cifre record în ultimii ani. Dacă în anul 2025 ediția a XVI-a a reunit peste 6.000 de participanți, ediția din 2026 a marcat un record istoric, aducând acasă 8.430 de copii și tineri din 21 de țări.

În perioada 30 iunie – 1 septembrie 2026, participanții au fost găzduiți în serii consecutive de câte opt zile în opt locații de referință din România: Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” (București); Centrul de Agrement Gălăciuc (Vrancea); Centrul de Agrement Oglinzi (Neamț); Centrul de Agrement Codrii de Aramă (Botoșani); Mănăstirea Caraiman (Bușteni, Prahova); Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” (Bălan, Harghita); Tabăra Straja (Hunedoara), aflată la prima colaborare cu programul; Satul de vacanță IC Ponor Padiș (Cluj)



Fiecare dintre aceste regiuni le-a oferit tinerilor un cadru natural și istoric propice reconectării la rădăcini. Directorul cu atribuții de secretar de stat al DRP, Cristina-Lavinia Arnăutu, sublinia relevanța simbolică a acestui demers: „Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România menține contactul cu noile generații de români din diaspora și comunitățile istorice”. Această dinamică arată că programul a depășit granițele unei „vacanțe gratuite” oferite de statul român, devenind o platformă stabilă de diplomație culturală și identitară.

Înțelegerea culturii prin propria creativitate

Originalitate programului ARC se reflectă prin modul în care activitățile recreative sunt împletite cu dezvoltarea competențelor creative. În cadrul taberelor din 2026, tinerii au participat activ la ateliere de creație destinate revigorării culturii naționale prin ateliere de pictură cu tematică etnografică, cursuri de dansuri populare și muzică tradițională, inițieri în meșteșuguri tradiționale și modelaj, ateliere de exprimare teatrală și jurnalism în limba română.

Manifestarea creativității în acest spațiu multicultural – unde tineri români din Italia, Spania, Ucraina, Republica Moldova, Marea Britanie sau Statele Unite interacționează – produce un fenomen unic de sinteză culturală. Limba română nu mai este doar o materie școlară opțională sau o limbă vorbită exclusiv în familie, ci devine instrumentul propriei exprimări artistice.

Înțelegerea culturii prin intermediul propriei creativități elimină barierele psihologice ale integrării. Când un copil din diaspora pictează o icoană pe sticlă sau învață pașii unui dans tradițional, el își însușește valorile identitare într-o manieră organică. Radu Cosma, director în cadrul DRP, a punctat acest aspect: „Prin programul ARC, România devine o experiență, nu doar o poveste auzită acasă de la părinți sau bunici”. Această abordare activă transformă moștenirea culturală dintr-un simplu bagaj istoric într-o resursă vie, modelată de viziunea proaspătă a noilor generații.

Efectele acestei infuzii de creativitate și atașament cultural se extind mult dincolo de cele opt zile petrecute în centrele de agrement. Pe termen lung, cei mai mulți dintre copiii participanți devin veritabili ambasadori culturali ai României în țările în care locuiesc. Prieteniile legate între tineri din diverse colțuri ale lumii creează rețele transnaționale de suport și colaborare culturală.

Mai mult decât atât, gestionat într-o manieră vizionară, acest potențial creativ reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru viitorul României. În contextul globalizării, capitalul uman din diaspora aduce un plus de inovare, bilingvism și adaptabilitate. Tinerii care își păstrează vie legătura cu România prin intermediul artei, literaturii sau științei pot contribui, peste ani, la: dezvoltarea industriilor creative autohtone, prin realizarea de proiecte internaționale cu specific românesc; Inovare academică și economică, prin facilitarea transferului de expertiză între universitățile și companiile străine și cele din România, dar și la diplomația publică digitală, promovând turismul, tradițiile și valorile românești pe platformele globale prin conținut multimedia creativ.

Dacă acești tineri simt că România le prețuiește identitatea și le oferă un spațiu de manifestare, mulți dintre ei vor alege să revină în țară pentru studii universitare sau pentru a deschide afaceri. Astfel, creativitatea cultivată în taberele ARC funcționează ca o investiție pe termen lung în reziliența demografică și economică a țării.

Realizarea unui proiect de o asemenea magnitudine – care în ediția din 2026 a presupus peste 400.000 de kilometri parcurși și gestionarea a peste 8.400 de participanți – constituie o provocare logistică masivă pentru orice aparat administrativ. Cu atât mai mult, această reușită revine direct Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Pentru că DRP este o structură guvernamentală cu un personal numeric restrâns, deficitul de resurse umane este pe deplin compensat de un colectiv inimos și profund dedicat cauzei românilor de pretutindeni. Capacitatea instituției de a coordona eficient o rețea vastă de parteneri – ce include Agenția Națională pentru Sport, Patriarhia Română, misiunile diplomatice și peste 200 de voluntari, profesori și însoțitori – demonstrează un management remarcabil al resurselor.

Munca nevăzută din spatele organizării, gestionarea aplicației dedicate de înscriere, asigurarea condițiilor de siguranță alimentară, transport și asistență medicală presupun un efort continuu. Faptul că acești oameni reușesc, an de an, să creeze un mediu în care copiii să declare la plecare „Ce frumoasă este România!” este o dovadă că misiunea lor depășește simpla fișă a postului, fiind ghidată de patriotism autentic și respect față de comunitate.

Și ediția din 2026 a programului de tabere ARC a reconfirmat că acest proiect este vital pentru menținerea coeziunii naționale dincolo de granițele geografice. Investiția statului român în copiii din diaspora reprezintă un act de viziune politică și culturală. Prin stimularea creativității tinerilor participanți, taberele ARC pun bazele unei generații globale de români conștienți de valoarea propriei moșteniri culturale, capabili să aducă valoare adăugată României de mâine. Acest program demonstrează că, atunci când o instituție mică dar inimoasă precum DRP lucrează cu profesionalism și pasiune, rezultatele pot schimba destine și pot clădi un viitor mai bun pentru întreaga comunitate românească.

Bibliografie

Arnăutu, C.-L. (2026, 12 iunie). DRP deschide înscrierile pentru Taberele ARC 2026! 9.000 de locuri gratuite pentru copiii și tinerii români din diaspora și comunitățile istorice. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. https://dprp.gov.ro/ro/comunicate/drp-deschide-inscrierile-pentru-taberele-arc-2026/

Basilica News Agency. (2026, 8 septembrie). Peste 8.400 de copii și tineri din 21 de țări au descoperit România prin taberele ARC 2026. https://basilica.ro/peste-8400-copii-tineri-21-tari-descoperit-romania-taberele-arc-2026/

Cosma, R. (2026, 21 iunie). „How beautiful Romania is!” Radu Cosma, DRP: ARC camps will bring together over 8,000 Romanian children from all over the world this year (Interviu realizat de TVR Internațional). Cotidianul MD. https://cotidianul.md/en/33387/video-how-beautiful-is-romania-radu-cosma-drp-ARC-camps-will-bring-together-over-8-000-romanian-children-from-all-over-the-world-this-year/

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2026a, 19 mai). Taberele ARC 2026 se pregătesc de start! Guvernul României. https://dprp.gov.ro/ro/comunicate/taberele-arc-2026-se-pregatesc-de-start/

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2026b, 7 septembrie). ARC 2026: 8.430 de copii și tineri din 21 de țări au redescoperit România. Guvernul României. https://dprp.gov.ro/ro/comunicate/arc-2026-8-430-de-copii-si-tineri-din-21-de-tari-au-redescoperit-romania/

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2026c). Pagina oficială de Facebook. https://www.facebook.com/

Ministerul Afacerilor Externe. (2026, 4 iunie). Anunț privind înscrierile în Programul de Tabere ARC 2026. Ambasada României în Regatul Spaniei. https://www.facebook.com/ambasada.madrid/

Sursa foto: Pagina de Facebook DRP