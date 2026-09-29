Sportul ca punte de legătură între românii din diaspora

Relația dintre comunitățile de români stabilite în afara granițelor țării și instituțiile statului român a evoluat consistent în ultimii ani, trecând de la o paradigmă administrativă pur birocratică la o strategie proactivă de parteneriat social și cultural.

Unul dintre pilonii fundamentali ai acestei noi viziuni este reprezentat de activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), structură guvernamentală centrală care elaborează și aplică politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile istorice și diaspora de mobilitate (Hotărârea de Guvern nr. 77/2021).

Printre mecanismele de sprijin direct, lansarea programelor de finanțare nerambursabilă constituie o oportunitate majoră de reconectare identitară. În mod special, sesiunile de finanțare au adus în prim-plan o diversificare tematică esențială, structurată pe piloni majori precum educația, cultura, societatea civilă, mass-media, spiritualitatea și, nu în ultimul rând, sau mai nou, sportul. (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni [DRP], 2026b).

Implicarea activă a DRP în susținerea și finanțarea activităților sportive destinate românilor din diaspora reprezintă o investiție strategică pe termen mediu și lung. Sportul, prin natura sa universală și transculturală, devine un catalizator valoros pentru consolidarea spiritului național, crearea de legături mai strânse între cetățeni, dezvoltarea rețelelor de sprijin reciproc, deschiderea unor noi canale de diplomație soft (soft power) și integrarea armonioasă a migranților în societățile gazdă. Ne referim beneficiile multidimensionale ale acestui demers instituțional, demonstrând modul în care competițiile, cluburile și evenimentele sportive destinate sau sprijinite de statul român contribuie la transformarea diasporei dintr-o sumă fragmentată de indivizi într-o comunitate dinamică, unită și puternic ancorată în spațiul valoric românesc.

Consolidarea spiritului național și prezervarea identității etnice

Principalul obiectiv al politicilor publice promovate în acest sens este păstrarea, afirmarea și promovarea identității românești în toate dimensiunile sale (Ordonanța de Urgență / Strategia Națională 2023–2026). Dacă educația în limba maternă și manifestările culturale tradiționale acționează la nivel cognitiv și artistic, activitățile sportive vizează o dimensiune profund emoțională și simbolică a apartenenței. Reunirea românilor sub culorile tricolorului la turnee locale de fotbal, competiții de atletism sau campionate de tineret organizate în Spania, Italia, Regatul Unit sau Germania generează un puternic sentiment de mândrie colectivă.

Așa cum se stipulează în documentele programatice oficiale, scopul central al strategiilor guvernamentale este „întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acțiunea pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase” (Oportunități UE, 2023, para. 2). În contextul sportiv, această identitate se manifestă prin solidaritate de grup și prin conștientizarea unei moșteniri comune care transcende distanțele geografice. Tinerii născuți în străinătate, care riscă să treacă printr-un proces accelerat de asimilare culturală în țările gazdă, găsesc în cluburile sportive de seniori sau de juniori un spațiu sigur de manifestare a românismului. Competiția sportivă devine astfel un vehicul simbolic prin care valorile naționale – reziliența, spiritul de echipă, fair-play-ul – sunt internalizate și celebrate în mod public.

Dezvoltarea Networkingului comunitar

Unul dintre marile riscuri ale migrației internaționale este atomizarea socială și izolarea indivizilor în cadrul unor bule profesionale. Proiectele sportive sprijinite la nivel instituțional acționează ca platforme de coeziune socială, aducând împreună români din medii sociale și profesionale total diferite, care altfel nu ar fi avut ocazia să interacționeze.

Fie că vorbim de organizarea unor campionate de fotbal amator, cupe de tenis sau evenimente de alergare comunitară, aceste activități pun bazele unui capital social robust. Participanții – sportivi, antrenori, voluntari sau simpli spectatori – dezvoltă un cerc extins de relații interpersonale. Pe marginea terenului de sport se nasc parteneriate de afaceri, se oferă sfaturi privind integrarea administrativă în țara de adopție și se pun bazele unor rețele de suport emoțional și logistic. Astfel, sportul îndeplinește o funcție sociologică vitală: transformă simpla coabitare geografică a românilor din străinătate într-o comunitate funcțională, capabilă de acțiune colectivă și ajutor reciproc. Legăturile strânse formate în timpul acestor manifestări cresc reziliența comunității și diminuează sentimentul de înstrăinare adesea asociat cu viața în diaspora.

„Cupa Românilor” din Straubing

Pentru a înțelege impactul pragmatic al acestor politici de susținere sportivă, cel mai elocvent exemplu recent este reprezentat de turneul de minifotbal „Cupa Românilor”, organizat în Germania, cu o vizibilitate deosebită în comunitatea din Straubing, Bavaria. Inițiat de membri activi ai diasporei, precum Cosmin Fleacă, acest eveniment s-a transformat rapid dintr-o simplă întâlnire de weekend într-un fenomen comunitar de amploare, capabil să adune sute de participanți și spectatori la fiecare ediție. Ediția recentă din septembrie 2026 a reconfirmat statutul competiției de nucleu al solidarității românești, demonstrând cum „Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania” printr-un melanj perfect de sport, familie și identitate culturală (Ziarul Unirea, 2026, para. 1).

Această competiție ilustrează perfect toate dimensiunile beneficiilor discutate anterior:

Consolidarea spiritului național prin excelență sportivă: Prezența unor invitați oficiali din țară, cum ar fi președintele Asociației Județene de Fotbal (AJF) Alba, Cristian Petropulos, subliniază recunoașterea instituțională și validarea legăturii indestructibile dintre sportul din țară și cel practicat de românii de peste hotare (Alba Sport, 2026). Echipe cu nume rezonante pentru originile lor concurează sub privirile compatrioților, transformând terenul din Straubing într-o extensie simbolică a pământului natal.

Dezvoltarea rețelelor sociale și sprijinul reciproc: Evenimentul depășește faza meciurilor de fotbal propriu-zise. El este descris ca un spațiu de manifestare complet pentru „fotbal, familie și tradiție românească în inima Bavariei” (Mocanu, 2025, 0:15). În timp ce pe teren se dispută trofeele, în tribune familiile românilor interacționează, fac schimb de experiențe profesionale și își extind cercul de relații într-un mediu profund protector.

Diplomație soft și recunoaștere instituțională: Găzduirea unui turneu de o asemenea magnitudine în baze sportive germane obligă la un dialog direct și civilizat cu autoritățile din Straubing. Românii sunt percepuți ca o comunitate organizată, capabilă să genereze valoare adăugată, fair-play și un spectacol sportiv de înaltă ținută. Deși astfel de inițiative trec uneori prin procese riguroase de evaluare în cadrul sesiunilor publice (DRP, 2025), succesul lor organic la firul ierbii demonstrează utilitatea colaborării instituționale.

În secolul al XXI-lea, diplomația publică nu mai este apanajul exclusiv al organismelor oficiale. Conceptul de „diplomație soft”, definit ca abilitatea unui stat de a atrage și de a coopera prin intermediul culturii, valorilor și politicilor sociale, își găsește în sport un instrument ideal de exprimare. Atunci când asociațiile românești din diaspora, impulsionate de programele DRP, organizează competiții sportive internaționale sau interetnice la nivel local, ele proiectează o imagine pozitivă și integratoare a României în lume.

Prin intermediul acestor turnee, cetățenii din țările gazdă – spanioli, italieni, britanici, germani – intră în contact direct cu comunitatea românească într-un context marcat de respect reciproc și competitivitate constructivă. Aceste evenimente funcționează ca punți diplomatice la firul ierbii, demolând prejudecățile și stereotipurile negative care se propagă uneori în mass-media externă.

Procesul de integrare a imigranților este unul bidirecțional: presupune adaptarea la normele statului rezident, dar și păstrarea unui nucleu identitar propriu, care oferă echilibru psihologic. Sportul oferă un limbaj universal care nu are nevoie de traducere; o pasă reușită pe terenul de fotbal sau un schimb de mingi la fileu apropie oamenii instantaneu, indiferent de barierele lingvistice inițiale.

Prin includerea echipelor românești în ligile de amatori sau regionale ale țărilor gazdă, se deschid noi punți de comunicare cu autoritățile locale și cu federațiile sportive naționale. Românii devin vizibili ca actori sociali pozitivi. Această vizibilitate facilitează dialogul instituțional; primăriile și consiliile locale din străinătate devin mult mai deschise să sprijine proiectele comunității românești (spații de întâlnire, centre culturale) atunci când constată că aceasta este activă, organizată și capabilă să adune mase mari de oameni în jurul unor valori sănătoase, cum sunt sportul și mișcarea în aer liber.

O viziune strategică pentru viitorul românilor de pretutindeni

Implicarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în finanțarea și promovarea programelor sportive reprezintă o mutare strategică binevenită în managementul relațiilor cu diaspora. Analiza impactului acestor programe demonstrează clar că sportul depășește sfera divertismentului sau a beneficiilor strict legate de sănătatea fizică.

El devine o instituție socială informală capabilă să genereze coeziune națională, să extindă rețelele profesionale și personale ale românilor, să deschidă canale alternative de diplomație publică și să accelereze integrarea socială corectă, fără asimilare forțată.

Prin continuarea și extinderea Programului „Sport” în sesiunile de finanțare, statul român își reafirmă angajamentul de a rămâne aproape de cetățenii săi, indiferent unde au ales aceștia să trăiască și să muncească. Într-o lume din ce în ce mai globalizată și interconectată, punțile construite pe stadioane, pe terenurile de sport sau pe pistele de alergare – așa cum o demonstrează cu succes modelul Cupa Românilor din Germania – reprezintă cele mai durabile legături emoționale și identitare care mențin vie conștiința națională românească pe întregul mapamond.

Bibliografie

Alba Sport. (2026, 9 iunie). Cupa Românilor de la Straubing în imagini!. Alba Sport. alba-sport.ro

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2021). Hotărârea nr. 77 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Guvernul României. sgg.gov.ro

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2025, 25 iunie). Lista proiectelor aprobate și respinse în cadrul sesiunii de finanțare. Guvernul României. dprp.gov.ro

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2026a). Ghid de finanțare nerambursabilă 2026. Guvernul României. dprp.gov.ro

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. (2026b). Departamentul pentru Românii de Pretutindeni lansează Sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2026. Platforma Românilor de Pretutindeni. diaspora.gov.ro

Mocanu, E. (2025, 31 mai). „Cupa Românilor” la Straubing – Fotbal, familie și tradiție românească în inima Bavariei [Video]. YouTube. youtube.com

Oportunități UE. (2023). DRP lansează în consultare Strategia națională pentru românii de pretutindeni (2023-2026). Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. oportunitati-ue.gov.ro

Ziarul Unirea. (2026, 21 septembrie). Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania. Ziarul Unirea. ziarulunirea.ro

Sursa fotografiilor:

1, 2 – www.ziarulunirea.ro

3,4,5,6- https://alba-sport.ro/