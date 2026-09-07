Dr. Valentin Filip, invitat la Diaspora creativă/ VIDEO

Valentin Filip, specialist în studii strategice, este invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Luni, 7 septembrie, începând cu ora 15:00, Valentin Filip, specialist în studii strategice și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre specificități ale administrației publice daneze și experiența adaptării în Regatul Danemarcei.

Dr. Valentin Filip a lucrat peste 15 ani în sfera analizei și transformării strategice pentru instituții din sectorul securității naționale. Absolvent al mai multor programe academice și specializări din țară și străinătate, axate pe știință politică, istorie, relații internaționale și studii de securitate, a și susținut cursuri de profil în mediul universitar românesc. Este participant la conferințe științifice în urma cărora i-au fost publicate articole în paginile unor publicații interne și internaționale.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora. Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube și să distribuiți acest material!