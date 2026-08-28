Vlad Pațurcă, invitat la Diaspora creativă / VIDEO

Vlad Pațurcă, invitat la Diaspora creativă

Fostul înotător de performanță, Vlad Pațurcă, fondatorul școlii de înot „Win and Swim”, este invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Vineri, 28 august, începând cu ora 14:00, Vlad Pațurcă, fondatorul școlii de înot „Win and Swim” și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre modele de business moderne și necesare într-o societate care se gândește la sănătatea populației sale.

„Activitatea lui Vlad Pațurcă în Olanda se împarte între dezvoltarea școlii sale de înot, Win and Swim, și consultanța în tehnologie și inteligență artificială. După stabilirea sa în Amsterdam în 2021, el a transformat experiența de sportiv de performanță într-un model de business scalabil și modern.

Școala sa de înot se adresează atât comunității de români din diaspora, cât și olandezilor sau expaților din întreaga lume, activând în bazine încălzite din Amsterdam.

Pe lângă sport, Vlad lucrează cu diverse companii oferind soluții bazate pe inteligență artificială, o pasiune care l-a ajutat inclusiv să își optimizeze și să își automatizeze propria afacere”. (sursa: start-up.ro)

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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