Aura Imbarus, invitată la Diaspora creativă / video

Antreprenoarea educațională Aura Imbarus este invitata lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Marți, 18 august, începând cu ora 12.00, antreprenoarea educațională Aura Imbarus și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre: leadership și antreprenoriat, sprijinirea femeilor antreprenor, construcție comunitară și leadership cultural.

Dr. Aura Imbarus este o antreprenoare educațională premiată, autoare de bestselleruri, jurnalistă, speaker motivațional, educatoare și susținătoare culturală dedicată inspirării transformării personale, leadershipului și înțelegerii interculturale.

Munca sa acoperă domeniul educației, antreprenoriatului, comunicării și leadershipului comunitar, împuternicind indivizii și organizațiile să obțină un succes semnificativ și durabil.

Este autoarea bestsellerului Amazon „Out of the Transylvania Night: A Story of Tyranny, Freedom, Love and Identity” (Din noaptea din Transilvania: o poveste despre tiranie, libertate, iubire și identitate), un memoriu captivant care povestește copilăria sa sub regimul comunist din România și călătoria sa spre libertate în America. Cartea a fost ulterior extinsă și republicată sub titlul „Echoes of the Red Dawn: From Transylvania’s Night of Communism to Its Trace on American Soil” (Ecourile zorilor roșii: de la noaptea comunismului din Transilvania la urmele sale pe pământ american), explorând impactul durabil al totalitarismului asupra identității, rezilienței și experienței imigranților.

Despre „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

Proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Vizăm, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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